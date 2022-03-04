短视频促进就业报告出炉: 快手带动3463万个就业机会

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:日前，中国人民大学劳动人事学院课题组最近撰写完成了《短视频平台促进就业与创造社会价值研究报告》。

报告分析称，短视频平台在价值层面上对公平和普惠的重视、在战略层面上向社会利益的倾斜和运营层面上对治理责任的承担，带动就业成为重要抓手和枢纽。

其次，报告以快手平台为例，从就业视角分析了短视频平台如何通过业务体系影响了背后的就业体系，并对带动的相关就业机会数量进行了测算。测算结果显示，快手平台共带动就业机会总量为 3463 万个，其中直接带动的就业机会共 2000 万个，主要来自创作者和主播的就业机会；另一类为快手电商生态和内容生态拉动的就业机会共 1463 万个，包括电商生态带动的就业机会 923 万个，内容生态带动的团队就业、MCN机构、直播公会、代理商、服务商等机构就业机会 540 万个。

（快手平台带动就业规模测算）

通过上述计算结果可以看出，快手平台最终带动了 3463 万个平台就业机会，显示出了短视频平台强大的就业带动能力。

报告指出，在带动海量就业机会的背后，短视频平台也从多个层面创造社会价值。报告指出，短视频平台在促进就业的基础上通过内容、文化和治理的联动解决“做蛋糕”和“分蛋糕”的关系。