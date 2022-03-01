北京消协发布杀熟报告

站长之家(ChinaZ.com) 3月1日 消息:今日，北京市消协发布《互联网消费大数据“杀熟”问题调查结果》，调查结果显示，86.91%的受访者认为自己有过被大数据“杀熟”的经历，82.37%的受访者认为互联网消费大数据“杀熟”问题普遍存在，92.33%的受访者认为大数据杀熟的原因是利用大数据技术开展差异化营销。

其中，调查结果显示，网络购物中的大数据“杀熟”问题最多，其次是在线旅游、外卖和网约车。此外，还有部分受访者表示在电影消费和视频消费时遭遇过大数据“杀熟”问题。这说明受访者认为大数据“杀熟”问题主要集中在网络购物、在线旅游、外卖和网约车等消费领域。

八成多受访者认为大数据“杀熟”主要体现在同一时间不同用户购买相同商品或服务的价格不同、多次浏览后价格自动上涨、不同用户享有不同打折优惠形式、隐藏或不送老用户优惠券以及根据用户特点提供特定商品或服务等方面。

此外，体验调查发现，部分平台存在新、老用户账号同时购买同一商品或服务实际成交价不同现象。例如，体验人员分别通过新、老用户账号同时在飞猪旅行app上预订同一日期“宋城千古情（贵宾票）+灵隐飞来峰（大门票）成人票”时，老用户账号显示价格360元，享受飞猪红包10元，优惠后价格为350元；而新用户账号显示价格355元，不享受任何优惠，新、老用户账号显示价格不同，享受优惠也不同。体验人员分别通过新、老用户两个账号同时在饿了么平台订购同一饭店的同样饭菜，老用户账号不仅比新用户账号少了7元“双重补贴”红包，而且配送费也比新用户少优惠0.4元。

对此，北京市消费者协会提出以下几点建议：

1.完善相关法律法规，加大个人信息保护力度，为规范和治理大数据“杀熟”行为提供法律依据。由于大数据“杀熟”概念具有主观性和模糊性，形式具有多样性和隐蔽性，有关法律法规仍然不够具体明确，建议进一步健全有关法律法规和标准制度，加大消费者的个人信息保护力度，为规范和治理大数据“杀熟”行为提供法律依据，为相关经营者开发和利用大数据技术划定红线标准。

2.创新监管方式方法，积极运用大数据监管技术，对违法违规经营者进一步加大监管和处罚力度。鉴于目前有关法律法规不够健全，大数据“杀熟”行为又很难发现和取证，有关部门应进一步创新监管方式方法，建立大数据线上监管平台，运用大数据抓取审核等方法，要求经营者事先报告平台算法、收集数据种类、数据用途等信息，并实时监控有关经营网站的价格等相关数据信息，及时对可能存在大数据“杀熟”行为做出预判。对于查实的大数据“杀熟”问题，要依法进行严厉查处并向社会公示。

3.企业应诚信守法经营，合理采集和使用个人信息，主动接受监管，维护消费者合法权益。企业应严格落实法律法规要求，遵守商业道德和行业规范；收集和使用消费者个人信息，应遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意；根据消费者用户特征推送商品或服务时，应同时向该消费者提供不针对其个人特征的选项，保障消费者的知情权和选择权；制定价格标准以及开展相关促销活动时，不设置不公平不合理的交易规则价格标准、打折优惠等，充分保障消费者的公平交易权利。定期向监管部门报告个人信息采集和使用情况，如实告知企业使用大数据信息的有关情况，主动接受有关部门的监管。

4.消费者应主动学习有关法律知识，不断提升自我保护意识和依法维权能力。消费者要学习有关法律法规和消费常识，提升个人信息保护意识，仔细阅读用户注册协议和隐私保护协议条款，尽量减少在互联网上留下个人信息痕迹，降低在平台使用搜索收藏等功能的频率。在网上购买商品或服务时，尽量通过不同方式在不同商家进行价格比较。如果遇到大数据“杀熟”问题，应及时通过截图或录制视频等方式保存好证据。如果与商家协商不成，可以向消费者协会或有关部门投诉举报，依法维护自己的合法权益。