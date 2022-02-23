艾尔登法环预购奖励是什么怎么领取 各版本预购奖励特典汇总

玩家发现《艾尔登法环》游戏会很卡，显示的游戏帧数比较低，这是怎么回事，要如何解决游戏帧数很低的问题呢，这里我们来了解下游戏帧数低的解决方法...1、有可能是游戏过程中需要加载材质，因此玩家的画面会显得很卡，在玩一段时间后，可能会随着加载的内容越来越少，游戏流畅度也会提升...2、游戏本身的优化可能不到位，目前游戏才刚刚上市不久，已经有反馈不少的问题，这可能需要开发商推出补丁来解决...