艾尔登法环预购奖励是什么怎么领取 各版本预购奖励特典汇总

艾尔登法环在2月25日就要发售了，很多玩家已经预购了游戏，但是不知道预购奖励是什么以及在哪领取预购奖励，下面就来为大家详细的介绍一下。
公开实体版首批特典、数字版预购特典奖励内容
首批购买《艾尔登法环》实体版或预购《艾尔登法环》数位版的玩家可以获得以下特典:
1、艾尔登法环 探险导览（应用程式）—— 收录于本作的舞台「交界地」探险时的有利情报。
2、特典肢体动作 —— 能够在游戏中做出的肢体动作。
※ 推进游戏进度，也能获得此肢体动作。
艾尔登法环 探险导览（应用程式）领取方法：
注意：如果你是已经预购了游戏，可以在PSN商店中下载ELDEN RING Adventure Guide，这玩意其实就是一个攻略本，具体的内容估计还是要玩家下载好去看，大小快1G，还是蛮大的。
※ 万代南梦宫娱乐保留变更、修改、取消特典内容的权利。
※ 特典内容可能于日后另行发布。
※ 内容、样式可能未经告知有部分变更。
※ 实体版首批特典数量有限，详细请洽购买店家。
※ 在2022年2月24日23:59前购买数位版将附赠数位版预购特典。
公开实体限定版内容
《艾尔登法环》游戏软体
30公分限定版外盒
米凯拉的锋刃「玛莲妮亚」角色模型 （23公分）
40页精装美术书
特制收藏铁盒
数位原声带下载卡
※ 精装美术书为英文原装美术书。
※ 万代南梦宫娱乐保留变更、修改、取消内容的权利。
※ 内容可能于日后另行发布。
※ 示意图仅供参考，请以实际物品为准。
※ 内容、样式可能未经告知有部分变更。
※ 数量有限，详细请洽购买店家。