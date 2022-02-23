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艾尔登法环预购奖励是什么怎么领取 各版本预购奖励特典汇总

2022-02-23 15:14 · 稿源：站长之家

艾尔登法环在2月25日就要发售了，很多玩家已经预购了游戏，但是不知道预购奖励是什么以及在哪领取预购奖励，下面就来为大家详细的介绍一下。

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公开实体版首批特典、数字版预购特典奖励内容

首批购买《艾尔登法环》实体版或预购《艾尔登法环》数位版的玩家可以获得以下特典:

1、艾尔登法环 探险导览（应用程式）—— 收录于本作的舞台「交界地」探险时的有利情报。

2、特典肢体动作 —— 能够在游戏中做出的肢体动作。

※ 推进游戏进度，也能获得此肢体动作。

艾尔登法环 探险导览（应用程式）领取方法：

注意：如果你是已经预购了游戏，可以在PSN商店中下载ELDEN RING Adventure Guide，这玩意其实就是一个攻略本，具体的内容估计还是要玩家下载好去看，大小快1G，还是蛮大的。

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※ 万代南梦宫娱乐保留变更、修改、取消特典内容的权利。

※ 特典内容可能于日后另行发布。

※ 内容、样式可能未经告知有部分变更。

※ 实体版首批特典数量有限，详细请洽购买店家。

※ 在2022年2月24日23:59前购买数位版将附赠数位版预购特典。

公开实体限定版内容

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《艾尔登法环》游戏软体

30公分限定版外盒

米凯拉的锋刃「玛莲妮亚」角色模型 （23公分）

40页精装美术书

特制收藏铁盒

数位原声带下载卡

※ 精装美术书为英文原装美术书。

※ 万代南梦宫娱乐保留变更、修改、取消内容的权利。

※ 内容可能于日后另行发布。

※ 示意图仅供参考，请以实际物品为准。

※ 内容、样式可能未经告知有部分变更。

※ 数量有限，详细请洽购买店家。

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