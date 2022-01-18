网易云音乐推出福气测试 你的新年贵人是啥颜色？

站长之家(ChinaZ.com) 1月18日 消息:继此前的年度听歌报告刷屏朋友圈之后，网易云音乐上线福气测试再度吸引众多用户体验。
据悉，用户打开网易云音乐APP在首页就能看到福气测试专题入口。用户只需要选择自己的出生日期和填写名称，平台就会生成专属自己的福气报告，包括自己与生俱来的福气、生辰色、指路新年贵人颜色等内容。
对于该测试，不少网友表示有点意思。也有的表示作为音乐平台，应该多搞版权，而不是整这些花里胡哨的玩法。你怎么看呢？
站长之家(ChinaZ.com) 1月18日 消息:继此前的年度听歌报告刷屏朋友圈之后，网易云音乐上线福气测试再度吸引众多用户体验。
据悉，用户打开网易云音乐APP在首页就能看到福气测试专题入口。用户只需要选择自己的出生日期和填写名称，平台就会生成专属自己的福气报告，包括自己与生俱来的福气、生辰色、指路新年贵人颜色等内容。
对于该测试，不少网友表示有点意思。也有的表示作为音乐平台，应该多搞版权，而不是整这些花里胡哨的玩法。你怎么看呢？
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资本可以理解网易云音乐:上市一个月股价跌掉近三成，提高未来盈利能力预期刻不容缓...毕竟，出生于2013年的网易云音乐，已成为行业里“一人之下”的存在，不仅是一款大众喜爱的音乐软件，更是一代人音乐情怀的载体...2021年12月2日，云音乐正式登陆港交所，上市首日即破发，收盘价199.90港元较发行价205港元跌去了2.49%，且持续下跌趋势明显......
网易云音乐在12月27日开启了最新的2021年年度听歌报告，可以查看自己一年的听歌数据，很多人还不清楚在哪看，下面就来为大家分享一下。
1月18日，网易云音乐正式上线一站式Beat交易平台BeatSoul，集合Beat（伴奏）上传、展示、购买与交流功能...即日起，网易云音乐注册音乐人可以在平台售卖原创Beat，授权范围和价格由Beat制作人自行决定，收益100%归制作人所有...
据爱企查App显示， 12 月 2 日杭州网易云音乐科技有限公司申请注册“村晚”商标，国际分类为第 41 类-教育娱乐，目前商标状态为注册申请中。
近日，杭州网易云音乐科技有限公司申请注册“村晚”商标，国际分类为教育娱乐，当前商标状态为申请中。
参与活动后，声阔和网易云音乐将会送出专属的春运降噪歌单，并且随机抽取 100 副声阔小金腔真无线降噪耳机，让你在春运路上戴上声阔小金腔，随即自动升舱为“智慧降噪专座”，随时随地静享好声音...参与活动后，声阔和网易云音乐将会送出专属的春运降噪歌单，并且随机抽取100副声阔小金腔真无线降噪耳机，让你在春运路上戴上声阔小金腔，随即自动升舱为“智慧降噪专座”，随时随地静享好声音......
近日，网易云音乐以“用另一种视角的音乐，描绘一座城市的故事”为主题推出岁末年初企划——“在异乡”。此次企划为网易云音乐旗下云上工作室出品，邀请五组原创音乐人，唱作出他们曾漂泊过的“异乡”。此次企划关注不同圈层的原创音乐人，企划中的歌手风格各异，年龄不一，通过共同主题的宣推，挖掘优质音乐作品并培养成长期音乐人。据悉，“异乡人”企划在 2021 年年底上线，现已发行两首原创音乐作品，企划整体将于虎年春节前收
今日，每年备受用户期待的网易云音乐用户年度听歌报告如期登场。与往年相比，2021年听歌报告在形式与内容上均做出了不小的突破和创新。
近日，网易云音乐与乐华达成战略合作，双方将在音乐版权、音乐演出、艺人宣推等领域展开深层次的合作。目前，网易云音乐已获得乐华娱乐旗下全量音乐版权授权，包括王一博、韩庚、王晰、李汶翰、程潇、安又琪等众多知名艺人作品。未来双方将充分发挥各自优势，为中国音乐爱好者提供更多优质音乐内容，推动华语音乐蓬勃发展。据介绍，乐华娱乐创立于 2009 年，旗下拥有丰富的优质明星艺人和音乐作品，是国内领先的大型娱乐公司。乐华
即日起，网易云音乐注册音乐人可以在平台售卖原创Beat，授权范围和价格由Beat制作人自行决定，收益100%归制作人所有...网易云音乐还设置了Beat音乐云圈，为Beat制作人和爱好者提供日常交流平台...
如今，弹幕俨然已然成为了众多视频网站与直播平台的核心互动功能，并随着这一功能逐步被越来越多的用户所接受，包括字幕、解说、科普、剧透等弹幕..
1月20日，在今天一则“万人请辞哈利波特魔法觉醒策划”冲上了微博热搜榜一，因为游戏中的新春活动惹怒玩家，对此官方进行了回应，表示会取消新春轮..
如：牵头行业唯一的国家高端智能化家用电器创新中心、行业唯一获评优秀的海尔数字化国家重点实验室、行业唯一被正式纳入新序列管理的海尔智家工程..
今天，苹果停止为所有iPhone签署iOS 15.2的验证，这意味着当用户将手机升级至最新的iOS 15.2.1版本后，便无法再降级到15.2或更早的版本...而在最新..
2021年过去了，很快就到了欧美公司的财报季了，AMD公司日前发布预告，将于2022年2月1日发布2021年Q4季度及全年财报，那一天也是国内的大年初一.....
日前微软宣布斥资687亿美元收购动视暴雪，这是游戏行业史上规模最大的收购案，将帮助微软成为腾讯、索尼之后的第三大游戏公司...索尼公司日前也回..
本周二，F5 Networks 旗下 NGINX， Inc. 通过官方博客宣布：联合创始人 Igor Sysoev 已选择退出 NGINX 和 F5，以便有更多时间陪伴家人和追求个人发..
投影仪成为了现在很多家庭看剧的首选，销量逐年攀升，而除了投影仪本身的销量在上升，可以提升投影画面质量的投影幕布也非常畅销，那么投影仪幕布..
那么 2022 年虎年春晚从哪里可以看直播呢？ 2022 年央视春晚直播观看方法有哪些？用投影仪怎么看，今天小编就为大家整理了最全的观看方法...除了在..
今天，淘宝发布 9 大“记忆”搜索词，分别是热水瓶、四驱车、韩版、堆堆袜、束身衣、钱包、护照保护套、老人手机和X...但 1000 位消费者可能会有 ..
根据艾瑞咨询发布的《 2021 年中国两轮电动车智能化白皮书》显示， 2020 年，中国两轮电动车市场规模为1046. 4 亿元，同比增长22.9%...1 月 13 日..
据MacRumors报道，根据显示行业顾问Ross Young分享的信息，苹果供应商将在本月开始为第三代iPhone SE生产显示面板，该设备的最终组装可能在 3 月开..
春节回家不想再躺平？京东年货节“特物Z-春节嗨宅计划”来了，众多好物齐聚二楼潮流市集，带你一起嗨翻新年...其中不仅有原装耳机、半年延保免费赠..
这种方式是价值教育第一人刘高磊所提出的...借由职业经历，刘高磊开始思考教育的本质，他敏锐地发现：“在教育层面上，提升价值最为重要...刘高磊..
一直以来，资本都被认为是企业引进技术、补齐短板、扩张势力范围的重要法宝...2011 年，腾讯宣布成立腾讯产业共赢基金，预计投资规模 50 亿元人民..
一个月后，戴珊发布内部信，宣布原淘宝天猫业务的新组织架构，其中:淘宝直播负责人道放和逛逛等内容生态负责人千城，直接向戴珊汇报...如何让内容..
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为助力北京冬奥会，加快发展青少年冰雪运动，1月16日，中国下一代教育基金会青少年冰雪运动训练营在东莞慕思新工业园正式开营...慕思集团邀请世界..
如今，慕思已经形成了一套与用户体验全周关联的睡眠文化矩阵，淬炼自传统文化的 “眼、耳、鼻、舌、身、意”，借助每年的“全球睡眠文化之旅”为消..
据周慧介绍，关掉女装店后，她开始了对市场的考察，有很多不错的项目对她来说都很有吸引力，由于缺少系统性的管理经验，不得不放弃...此时周慧儿子..