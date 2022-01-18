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网易云音乐推出福气测试 你的新年贵人是啥颜色？

2022-01-18 17:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月18日 消息:继此前的年度听歌报告刷屏朋友圈之后，网易云音乐上线福气测试再度吸引众多用户体验。

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据悉，用户打开网易云音乐APP在首页就能看到福气测试专题入口。用户只需要选择自己的出生日期和填写名称，平台就会生成专属自己的福气报告，包括自己与生俱来的福气、生辰色、指路新年贵人颜色等内容。

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对于该测试，不少网友表示有点意思。也有的表示作为音乐平台，应该多搞版权，而不是整这些花里胡哨的玩法。你怎么看呢？

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