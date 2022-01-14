天呐！吸粉10万+的公众号封面在这里竟然可以免费下载？

距离大年三十还剩17天，各位小伙伴们（打工人们）过得还好吗?

年底了，是不是都还在冲业绩，冲奖金?2021年发生了不少事，吃了不少瓜...但是这对新媒体打工人可不是一件好事。因为要紧跟热点，要没日没夜的码字，甚至还要设计封面图。（自动加入秃头小分队）

别难过!那期就给大家分享一些常用的公众号封面图，让大家早日退出秃头部队!

风格类型:卡通手绘、实景风

适用类型:像卡通模板非常适用于平常节日节气借势推文宣传的设计，如大寒、新年、小年等。手绘会让整体图片有一种真实，身临其境的感觉。

风格类型:趣味漫画风

适用类型:漫画人物类型的封面图非常的有创意，画面鬼畜，比较有趣味性。在一些创意文章，干货分享的时候用就很合适。你只要把人物设计好，你的封面图也就成功70%了!

风格类型:教育培训、直播学习

适用类型:手绘、插画登风格会提高此类内容的亲和力，能够第一时间吸引大众的眼睛，从而有兴趣了解你的内容。很适用于招生、教育培训，直播授课等类型的文章。

风格类型:简约商务风

适用类型:这种类型的封面图在设计的时候配色都非常的端庄典雅，大气

就很适用于一些时事热点、互联网企业。

风格类型:国风、古风

适用类型:近几年国风特别火，正是因为融合了非常多文化底蕴交融的载体，所以才会深受国人的喜爱。在一些特殊节日节气里就很适合在文章里加入一些国风元素，如清明节、端午节、中秋节、重阳节、乞巧节...

都知道手绘好看，但是对于没有基础的小伙伴和手残党们来说，真的难!

但是我们可以用现成的呀

图夫设计里有超多的手绘素材都可免费下载哟

是不是有点少?

没事，竟然给大家分享当然不止这么一点点啦

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