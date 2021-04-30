2022 款苹果 iPhone SE 预计今年春季登场

据彭博社 Mark Gurman 在最新一期 Power On 表示，苹果下一代 iPhone SE 将支持5G 网络，而该机型将会在春季发布会上正式推出。
他还补充 iPhone SE3将配备 A15芯片，并采用类似 iPhone8类似的外观设计。此外早在去年6月，知名分析师郭明錤也曾表示苹果今年推出的新版 iPhone SE 将是史上最平价5G iPhone，消息称新款 iPhone SE 引入对5G 网络的支持，这可能会吸引更多 Android 用户转向苹果的生态。
据彭博社 Mark Gurman 在最新一期 Power On 表示，苹果下一代 iPhone SE 将支持5G 网络，而该机型将会在春季发布会上正式推出。
他还补充 iPhone SE3将配备 A15芯片，并采用类似 iPhone8类似的外观设计。此外早在去年6月，知名分析师郭明錤也曾表示苹果今年推出的新版 iPhone SE 将是史上最平价5G iPhone，消息称新款 iPhone SE 引入对5G 网络的支持，这可能会吸引更多 Android 用户转向苹果的生态。
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上周早些时候，巴西网站 Blog do iPhone 放出传闻称，苹果或于部分市场区域推出无 SIM 卡槽的“iPhone15Pro”机型。然而周末的时候，一位匿名爆料人又向 MacRumors 透露 —— 苹果已向美国各大运营商发去了一项建议，希望它们能够为在2022年9月推出的仅支持 eSIM 的智能手机做好准备。资料图（via iFixit）爆料人分享了一份可信度相当高的文件，概述了该计划的实施时间表，尽管文件中并未具体提及苹果或 iPhone 的名字。作为过渡的
苹果的iPhone日历应用程序存在一个持续一段时间的bug，导致许多国家/地区的用户无法看到2022年的假期。
据MacRumors报道显示屏分析师Ross Young称，预计苹果最早要到 2023 年才会推出可折叠的iPhone，而 2024 年是更有可能的日期。
据此前消息，苹果将会在明年推出至少三款新iPad产品，其中最受关注的自然是最强的iPad Pro系列。根据之前的一些爆料，iPad Pro 2022会在外观上带来一些新的设计，比如更窄的边框等等。近日，有海外爆料者就带来了一组iPad Pro 2022最新渲染图，提前展示了该机一些外观设计。从图片来看，iPad Pro 2022确实采用了更窄的边框设计，但是却带来了另外一个麻烦，将在手机上饱受诟病的刘海屏带入到了平板产品线上来，整体设计与新一代的M
供应链传来消息称苹果M2 系列处理器开发已近完成，将采用台积电4nm制程，其中，M2 处理器预计会在 2022 年下半年推出，M2 Pro及M2 Max预计会在 2023 年上半年推出。未来Apple Silicon将以每 18 个月为周期进行升级。
虎牙直播今天宣布，虎牙直播成功获得为期5年的LPL独播权...至此，虎牙坐拥两大英雄联盟赛区版权：中国LPL赛区、韩国LCK赛区...LPL春季赛将采用不分组、单循环、BO3”赛制，会持续到3月20日...LPL春季赛首场比赛由OMG对战TT，今天17:00开赛，比赛将在LPL主场上海虹桥天地演艺中心进行...
据数据机构StrategyAnalytics预测，2022年蓝牙TWS耳机出货量将达到5亿，苹果继续保持领先地位。StrategyAnalytics 数据显示，真无线蓝牙耳机最大的市场是亚太、北美和西欧地区，印度是增长最快的国家。
2021年3月，Bill Huang，一个韩国的基金经理，因为中概股而爆仓，有人测算，他可能以150亿美元创下了“人类历史上最大单日亏损”的纪录。站在去年年初，Bill Huang无疑战绩惨烈，如果站在年末，爆仓未必不是一种幸运。
逆袭。逆，是顺的对应，袭，是出其不意的攻击。商业故事之迷人，都在这跌宕起伏、柳暗花明之中。越黑的夜，我们越需要将目光投向发出光热的星球和个体。
据MacR苹果公司正在为其传闻已久的电动汽车选择供应商...据称，苹果公司坚持要直接开发和生产苹果汽车电池材料，并要求严格保密...预计苹果公司将在2022年底前完成对汽车供应商的选择，随后在未来两到三年内启动全面开发、公开宣布和大规模生产...
新功能上线后，OPPO Find N将支持平板模式，一个账号同时登陆两个设备随时切换，信息同步不怕丢失，在平行视窗中，用户可一边聊天一边视频通话或刷..
根据最新爆料，目前OPPO这款新设备已经准备好了，其跑分已经被曝光出来，出现在Geekbench跑分数据库，其中显示该机将搭载骁龙870芯片，并且配备了..
英雄联盟云顶之弈是要办派对，当然少不了礼物和朋友的陪伴。作为我们的第一次【云顶之弈新年庆】，值得庆祝的事实在太多了!先来看看我们做了哪些准..
有人认为，用户思维就是站在消费者的角度考虑问题；有人认为，用户思维就是要帮助用户解决问题；也有人认为，用户思维就是通过不同的方式，利好消..
社群门槛 99 元，每天能成交 10 个人左右，看群名已是三群，按一个群 500 人，盈利已有十几万......就像我一直说的：这个世界是懒人创造的，你但凡..
第一代小米手环于2014年问世，7年来共卖出了超过1.2亿枚不同版本的小米手环...最新的小米手环6是首款全面屏小米手环，屏幕大小为1.56英寸，史上最..
辛选针对河南省消协诉讼案件进行回应，称已向此事相关消费者赔付共计41439216元，将对消费者负责到底，不设时间，直至赔付全部完毕...去年，我司已..
1月14日，曾经的奥运冠军孙杨也开始直播带货了...和其他网红、明星带货不同，孙杨出现在的地方不是直播间，而是商场，现场人来人往，过路的人都会..
2020 年 11 月起，他的店铺屡次抢先推出高热度饰品，目前日均总销量保持在 1500 单左右； 2021 年双十一期间，其店铺饰品日销量达到5000~ 10000 单..
然而大家预想中的Intel反超之后会让AMD锐龙处理器降价的局面并没有出现，实际还相反，AMD的锐龙处理器最近涨价了...带GPU的锐龙G系列，，锐龙7 57..
早些时候，有信息表明该设备已获 3C 认证，且支持 33W 快充方案...鉴于 Geekbench 4 数据库表明与 3C 认证相同的设备型号代码（OPD2101），这份爆..
“导演小策”原名张策，B站UP主，曾担任《朱一旦的枯燥生活》的总导演，擅长用简短有力的视频和夸张幽默的表现手法展现人生百态...截止目前，@导演..
年货节重磅推出“失重星球”系列生酮大礼，实现新潮流功能食品+无负担“吃瘦”+零食化代餐的一站式轻体需求，以及特色新晋国潮代餐新年货、新年礼..
紧接着，2021年10月极兔又以68 亿人民币的价格收购了百世集团在国内的快递业务，不仅是在业务上实现了量的翻倍，极兔也通过吸收百世的人才体系，成..
数据智能企业每日互动（个推）凭借在技术领域和开发者生态的持续贡献以及强劲的品牌影响力入选榜单，获评"2021 中国技术品牌影响力企业"...个推还..
报告显示， 2021 年重庆市场行情整体呈现先起后浮最终平稳的态势；土地进入调整期，中心城区土地成交 137 宗；发放 522 张预售许可证，产品类型以..
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第三届“金中环”揭晓了 2021 年度港美股券商评选榜单，其中 31 家机构斩获 8 大不同奖项，艾德证券期货在众多优秀的企业中脱颖而出，荣获“ 2021..
光峰科技工程事业部总经理张峰表示，从激光显示应用场景的“宽度和深度”等维度上来说，光峰科技是绝对意义上的行业“标杆性”品牌，正是因为光峰..
那什么牌子的电动牙刷好?今天我在这里，分享一份电动牙刷品牌的产品清单，给大家一些专业客观的参考意见...要实现这个技术难度是很大的!毕竟90%的..