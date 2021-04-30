2022 款苹果 iPhone SE 预计今年春季登场

据此前消息，苹果将会在明年推出至少三款新iPad产品，其中最受关注的自然是最强的iPad Pro系列。根据之前的一些爆料，iPad Pro 2022会在外观上带来一些新的设计，比如更窄的边框等等。近日，有海外爆料者就带来了一组iPad Pro 2022最新渲染图，提前展示了该机一些外观设计。从图片来看，iPad Pro 2022确实采用了更窄的边框设计，但是却带来了另外一个麻烦，将在手机上饱受诟病的刘海屏带入到了平板产品线上来，整体设计与新一代的M