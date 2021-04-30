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2022 款苹果 iPhone SE 预计今年春季登场

2022-01-12 17:17 · 稿源：站长之家

据彭博社 Mark Gurman 在最新一期 Power On 表示，苹果下一代 iPhone SE 将支持5G 网络，而该机型将会在春季发布会上正式推出。

他还补充 iPhone SE3将配备 A15芯片，并采用类似 iPhone8类似的外观设计。此外早在去年6月，知名分析师郭明錤也曾表示苹果今年推出的新版 iPhone SE 将是史上最平价5G iPhone，消息称新款 iPhone SE 引入对5G 网络的支持，这可能会吸引更多 Android 用户转向苹果的生态。

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