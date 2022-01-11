荣耀Magic V发布

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日 消息:昨日晚间，荣耀发布了目前最薄的折叠屏手机Magic V，该机折叠厚度为14.3 mm，展开后厚度为6.7 mm。
Magic V搭载了高通骁龙 8 芯片，外屏采用6. 45 英寸微曲面屏，支持120Hz刷新率。内屏采用了7.9 英寸90Hz 刷新率的柔性 OLED 屏。
同时，MagicV采用了多曲面纳米微晶玻璃，抗跌性能提升至 5 倍。发布会上，荣耀CEO赵明还现场演示了Magic V的抗摔效果。
铰链方面，采用水滴形弯折设计，包括 213 个高精密零部件、三种高强度航天级材料，支持 20 万次开合。
续航方面，荣耀Magic V 的电池容量为4750 mAh，支持66W荣耀超级快充。
影像方面，荣耀Magic V 外屏配备了4200W像素的自拍镜头，后置采用了 5000 万像素广角摄像头+ 5000 万像素光谱增强摄像头+ 5000 万像素超广角摄像头组合。还有一个8x8dTOF激光对焦系统。
配色方面，有钛空银、经典亮黑色、时尚燃橙色三款可选。
售价方面，12+256GB 版本 9999 元，12+512GB 版本 10999 元 ，1 月 18 日开售。