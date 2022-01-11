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荣耀Magic V发布

2022-01-11 08:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日 消息:昨日晚间，荣耀发布了目前最薄的折叠屏手机Magic V，该机折叠厚度为14.3 mm，展开后厚度为6.7 mm。

Magic V搭载了高通骁龙 8 芯片，外屏采用6. 45 英寸微曲面屏，支持120Hz刷新率。内屏采用了7.9 英寸90Hz 刷新率的柔性 OLED 屏。

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同时，MagicV采用了多曲面纳米微晶玻璃，抗跌性能提升至 5 倍。发布会上，荣耀CEO赵明还现场演示了Magic V的抗摔效果。

铰链方面，采用水滴形弯折设计，包括 213 个高精密零部件、三种高强度航天级材料，支持 20 万次开合。

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续航方面，荣耀Magic V 的电池容量为4750 mAh，支持66W荣耀超级快充。

影像方面，荣耀Magic V 外屏配备了4200W像素的自拍镜头，后置采用了 5000 万像素广角摄像头+ 5000 万像素光谱增强摄像头+ 5000 万像素超广角摄像头组合。还有一个8x8dTOF激光对焦系统。

配色方面，有钛空银、经典亮黑色、时尚燃橙色三款可选。

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售价方面，12+256GB 版本 9999 元，12+512GB 版本 10999 元 ，1 月 18 日开售。

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荣耀Magic V 全新一代骁龙8 多主摄融合计算摄影 折叠屏 5G全网通 12GB+256GB 亮黑色
京东自营
￥9999
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