荣耀Magic V发布

最劲爆的福利莫过于只要连续签到5天即有机会瓜分20台新手机和荣耀品牌优惠券，连续签到3天的用户也可获得荣耀蓝牙音箱赠品券，只要购物满499元即可使用...此次，荣耀商城为用户准备了100台免费手机，活动期间邀请身边的亲朋好友注册新用户，并下载荣耀商城APP将有机会获得5台新手机，如果邀请的这些人也正好有购买手机的需求，在小程序和APP参与0元拼团更有机会赢取2台荣耀60...当然，对于新鲜出炉的荣耀MagicV怎能没有福利专享呢？即日起至1月15日，荣耀商城将提供VIPPlus服务，用户不仅享有12期免息服务，购买后晒图评价还可获赠限量运动蓝牙耳机，如果你恰好是前100名晒视频用户，还可多获100元积分...不管是犒赏自己辛苦一年，还是没想好春节携带什么礼物回家给父母和亲朋好友，都可以上荣耀商城找找灵感...即日起至1月12日，购买1分钱挚礼不仅可以直接换购荣耀品牌10元优惠券，还可以置换荣耀Type-C耳机赠品券和荣耀AM115耳机赠品券，这个权益需要用户分别购买指定商品的订单支付金额满1000元和500元后使用...