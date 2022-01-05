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o型血真的是万能血吗 1月5日蚂蚁庄园小课堂最新答案

2022-01-05 09:00 · 稿源：站长之家

2022年1月5日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于血型的，问题是“o型血真的是万能血吗?”这个o型血大家都听说过，那么O型血是真的万能吗?下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

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o型血真的是万能血吗 1月5日蚂蚁庄园小课堂最新答案

今天问题：o型血真的是万能血吗

A、不是

B、是的

正确答案:不是

O型血是常见血型的一种，是指血液中既不含A抗原又不含B抗原的血型，被称为“万能输血者”。

因此，若在受血前有将送血者血液中的抗体分离的话，O型血的人是“全适捐血者”。然而，他们只可接受来自同样血型的血，例如，O型的人只能接受O型的血。基本上，O型是世界上最常见的血型。

O型血不是真正意义的万能血，临床上称为危险的万能血。在医疗条件不是很好的时候，血型是按照ABO血型系统来分类的，A型、B型、AB型和O型。O型的小细胞中不含有A、B两种抗原，在紧急情况下可以少量输注给其他的病人，称之为万能血型。

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