2021年12月26日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于防晒的，问题是“开车想要安全防晒，最好选择哪种颜色的墨镜?”这个问题很简单，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。
开车想要安全防晒最好选择哪种颜色的墨镜 12月26日蚂蚁庄园最新答案
今天问题：开车想要安全防晒，最好选择哪种颜色的墨镜
A、温柔的黄色或者棕色
B、酷酷的深黑色
正确答案:温柔的黄色或者棕色
为了避免强烈太阳光对眼睛的伤害，开车时我们最好佩戴墨镜。选黑色或其他深色，遮阳效果虽然好，但是会延长我们对路况的反应时间，反而不安全;最好选黄色、灰色、棕色、茶色等，视线清晰又比较安全。
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