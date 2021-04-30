苹果公开「视力矫正」专利 AR眼镜或于明年底发布

近日苹果公司公开「具有可移除透镜的显示和视力矫正系统」专利。专利说明书及摘要显示，不同用户可能具有不同的眼睛屈光异常，因此需要不同的矫正型透镜。
本专利包括头戴式显示单元、眼镜框架和可移除透镜组件，其中可移除透镜组件（包括矫正型透镜元件）能耦合到头戴式显示单元和眼镜框架上。据媒体报道，苹果公司计划在2022年推出一款头戴设备，将采用复杂且造价昂贵的设计，并配有可替换的镜片。
近日苹果公司公开「具有可移除透镜的显示和视力矫正系统」专利。专利说明书及摘要显示，不同用户可能具有不同的眼睛屈光异常，因此需要不同的矫正型透镜。
本专利包括头戴式显示单元、眼镜框架和可移除透镜组件，其中可移除透镜组件（包括矫正型透镜元件）能耦合到头戴式显示单元和眼镜框架上。据媒体报道，苹果公司计划在2022年推出一款头戴设备，将采用复杂且造价昂贵的设计，并配有可替换的镜片。
据爆料苹果一直在研发的一款智能眼镜就快来了。它同时具有AR和VR功能，可以把现实世界和苹果手机的虚拟世界联合起来，只要带上眼镜，手机里的信息就会悬浮在你的眼前。
前段时间，一个叫“柳夜熙”的虚拟美妆达人炸翻了短视频内容行业，该账号共发布两条视频，播放量超8000 万，涨粉近500 万。随着主人公“柳夜熙”走红的，还有曾经出现在科幻概念中的“元宇宙”。据该视频的制作公司称，“柳夜熙”只是他们构建元宇宙观的开始。 自“元宇宙”的概念被科幻大师缔造出来之后，人们一直都在探索现实世界与“元宇宙”的连接点。如果说人们可以打破时空界限，以数字的化身在“元宇宙”的未来世界遨游，?
在11月2日下午的2021中国移动全球合作伙伴大会上，中国移动咪咕公司总经理刘昕以“搭乘5G信息高铁 加速通往元宇宙”为主题，分享了咪咕在构建元宇宙的道路上做出的探索和尝试，并发布最新5G应用产品Nreal Air AR眼镜。
近段时间，元宇宙概念在各大厂加入之后被抄的火热，目前来看这就是个虚拟现实的增强版，现阶段VR眼镜可能就是实现这个概念的最好设备。不过，目前VR眼镜设备普遍都比较笨重，体验很差，距离理想中的状态有非常大差距。但如果VR眼镜能以隐形眼镜的形式佩戴，最终的使用体验可能会出人意料。近日，国内知名屏幕厂商京东方就获得了关于AR/VR隐形眼镜的相关专利。据报道显示，11月5日，京东方科技集团股份有限公司获得AR/VR隐形眼镜及?
今年新上映的科幻大片《失控玩家》令不少科技迷们过足了虚拟世界的瘾。尤其是主角佩戴的AR眼镜，将各类虚拟信息全然呈现在视野当中，这一场景令众多荧幕观众心生向往。其实，随着5G等科技的发展，AR眼镜并非是单纯的科幻产物，而是切切实实地已经被运用到现实生活中。但遗憾的是，囿于技术和价格等原因，AR智能眼镜大多只能出现在工业制造、质检等B端场景，而距离普通C端个体的生活，仍然有一定的距离。 但好消息是，成立于 2020
一份报告提出，在苹果公司宣布其AR头显和苹果汽车之后，消费者将不得不等待相当长的时间，预计这些突破性产品的发货时间将比苹果公司的预期公告晚上很长时间。大多数时候，苹果的产品发布后不久就会发货，该公司通常会延迟几天或几周。对于其经常传闻的VR和AR头显，以及苹果汽车，这种延迟可能是长达数月的问题。在马克-古尔曼为彭博社撰写的最新"Power On"通讯中，预计"复杂、昂贵的建造设计"将要求苹果公司与政府监管方共同开发?
虽然一直有传闻称苹果正在打造所谓的增强现实（AR）头戴式装置，但我们迟迟未能见到它的身影。不过由近日披露的投资者纪要可知，这款设备或遵循 2014 年初代 Apple Watch 的发布窗口。摩根士丹利分析师解释称，苹果已经积累了多年的专业知识和经验，且这款 AR 设备已经做好了“即将推出”的准备。此前苹果已经申请了多项专利，并且涵盖了可穿戴设备的方方面面，包括用户界面（UI）、输入机制等。熟悉初代 Apple Watch 发布前密集爆
50米以外“雌雄难辨、人畜不分”这绝不是一句玩笑话，而是高度近视人群的心声。根据国家卫健委公布的数据显示，2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%，近10%近视学生为高度近视，守护青少年视力健康刻不容缓，青岛新世纪妇儿医院作为专注于为妇女儿童提供中高端诊疗服务的医疗机构，呼吁大家关爱青少年视力健康问题，无则预防，有则控制!青岛新世纪妇儿医院呼吁关爱青少年视力健康什么是视力受损?青岛新世纪妇儿医院眼科专家表示
据Mark Gurman在他最新一期的Power On时事通讯中写道，苹果公司计划在2022年推出一款头戴设备，但这并不意味着用户会很快买到它。该报告称，这款传闻中的头戴设备可能跟初代iPhone、iPad或Apple Watch一样：苹果会先发布它，但需要间隔一段比较长的时间才能正式上市。
【TechWeb】11月28日消息，日前，针对投资者关于VR眼镜以及元宇宙方面的提问，格林精密回复称，公司生产的产品在VR眼镜终端产品上实现应用，目前收入占比较小。公司与脸书在智能音箱项目上有合作。同时，格林精密表示，公司主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研发、设计、生产和销售，主要产品广泛应用于智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板电脑、电子书等智能终端领域。据了解，元宇宙集5G、VR、AR、物联网、云计算、大?
作为在IT技术培训领域深耕四年的平台，极客时间积累了大量的学员，很多人士都属于忠实粉，四年的时间里一直在这里持续学习。那么这些人群都是如何..
人的一生有多少时间?如果按人类寿命80年来计算，那么我们拥有960个月，也就是29200天、700800个小时、42048000分钟。其中，用来睡觉的时间要用去..
中国是全球最重要的汽车市场和新能源汽车创新技术的驱动中心，福特汽车正在用变革的心态迎接中国市场带来的发展与创新机遇。为了推进品牌的转型与..
晨泛私域是企业数字化私域运营服务商，从成立的第一天起致力为全天下的导购、销售、门店打造一把自动数字化营销武器。独立研发四大版本私域营销工..
每个人都有自己独一无二的一面，要看你如何定义这个价值，发掘这个价值。据《2021知识付费行业研究报告》显示，24%从业者进入知识付费目的是开展副..
11月30日消息，今日，HarmonyOS官方公布了新一轮HarmonyOS 2正式版升级设备名单。据介绍，此次正式版升级共有19款机型，包括13款手机、6款平板：华..
前段时间，QQ秀的突然下线的消息，让很多80后、90后一阵伤神，曾经承载着一代青春时光的经典功能居然关闭了。据悉，当年很多网友不惜买卡充值，也..
目前，特斯拉已经在北美地区推送了FSD（完全自动驾驶）功能，不少车主已经使用FSD来代替人工驾驶。日前，网友上传了一段特斯拉自动驾驶视频，引起..
据光明网消息，近年来，网约车等交通运输新业态从业人员劳动强度大、工作时间长、职业归属感不强、权益保障不到位等问题日益凸显。对此，交通运输..
2021年骁龙技术峰会将于北京时间12月1日早上7点开幕，本次峰会采取线上、线下结合的方式进行，夏威夷、海南三亚等都设有会场。按惯例，本次峰会的..
今年9月，备受消费者期待的iPhone 13系列正式开售，不过，从当时首批用户反馈来看，iPhone 13系列均出现了不同程度的Bug，如微距模式开关Bug、备份..
【TechWeb】企查查APP显示，11月26日，恒大恒驰新能源汽车（上海）有限公司发生工商变更，公司注册资本由25亿元人民币增加至30亿元人民币，增幅20..
11月25日，首批国产特斯拉Model Y Performance高性能版正式交付，有车主发现，性能版的中控车机已更换为AMD Ryzen（锐龙）处理器芯片。而此前国产..
【TechWeb】时隔两个多月，乐视大厦再次以5.7亿余元拍卖。只有一次出价记录，唯一的竞买人以572845879.9元拍卖成功。拍卖平台显示，11月30日上午十..
微信终于可以直接打开淘宝、抖音链接了。快科技实测显示，在微信聊天场景下，转发抖音口令链接，可直接在对话窗口内打开，无需再复制口令回到抖音..
今天，交个朋友直播间官方微博宣布，交个朋友公司布局了8个直播间，覆盖了全品类，这是全网唯一一家实现全时段、全品类和多主播参与的直播电商机构..
【TechWeb】11月30日消息，今日，B站公布2021年10月（10月1日-10月31日）社区治理数据，10月共处理违规账号316933个。同时，针对包含不适宜向未成..
今年的冬天来得格外早，白天缩手缩脚，晚上睡觉每次进被窝都要做好久的心理建设。尤其是不供暖的南方，怕冷星人真的是走到哪里都是冷的。其实冬天..
在过去2年时间里，有从0-1的创新业务探索经历，主要做的是结合用户成长和用户分销，通过做在 C 端社群培养小 B ，再服务 C 的模式，打造了多个千万..
可以遇见的，未来会有越来越多的人，涌向互联网行业。没办法，同样是毕业生，人和人的差距，比人和狗都大。成年人的世界，唯有搞钱才是王道。我想..