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苹果公开「视力矫正」专利 AR眼镜或于明年底发布

2021-11-30 16:23 · 稿源：站长之家

近日苹果公司公开「具有可移除透镜的显示和视力矫正系统」专利。专利说明书及摘要显示，不同用户可能具有不同的眼睛屈光异常，因此需要不同的矫正型透镜。

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本专利包括头戴式显示单元、眼镜框架和可移除透镜组件，其中可移除透镜组件（包括矫正型透镜元件）能耦合到头戴式显示单元和眼镜框架上。据媒体报道，苹果公司计划在2022年推出一款头戴设备，将采用复杂且造价昂贵的设计，并配有可替换的镜片。

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