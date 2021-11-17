爱奇艺 2021 年第三季度营收 76 亿元 订阅会员达 1.036 亿

站长之家(ChinaZ.com) 11月17日消息:今天爱奇艺公布了截至2021年9月30日的第三季度未经审计财务报告，营收为76亿元人民币（约合12亿美元），同比增长6%，略低于市场预期的76.03亿元。归属于爱奇艺的净亏损为17亿元(约合2.684亿美元)，同比扩大42%

2021年第三季度，爱奇艺的总营收达到76亿元人民币（约合12亿美元），较2020年同期增长6%。其中，会员服务营收为43亿元人民币(约合6.655亿美元)，同比增长8%。第三季度在线广告服务营收达到17亿元人民币(约合2.577亿美元)。

内容发行在本季度为爱奇艺创造营收6.271亿元人民币（约合9730万美元），与2020年同期相比增长了60%，官方称增长主要源自本季度向其他平台发行了更多的内容。其他营收实现收入10亿元人民币(约合1.573亿美元)，同比增长3%。

2021年第三季度，爱奇艺营收成本为70亿元人民币（约合11亿美元）。其中，作为营收成本的重要组成部分，内容成本支出为53亿元人民币(约合8.245亿美元)。

截至三季度末，爱奇艺的订阅会员规模达到1.036亿，会员服务收入同比增长8%。爱奇艺预计第四季度总营收将在70.8亿元人民币（约合11亿美元）至75.3亿元人民币(约合11.7亿美元)之间，同比降低5%至同比增长1% 。爱奇艺创始人、董事兼首席执行官龚宇表示:「尽管未来市场环境仍存在不确定性，我们正积极适应新的市场环境，致力于持续提高运营效率。」