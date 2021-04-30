iPhone 13/Pro 系列受供应限制仍比上代产品更难买到

据9to5Mac 报道近期摩根大通的一份新报告显示，在苹果 iPhone13系列推出9周后，仍然比去年的 iPhone12系列更难获得。
图片来自 Apple
Digitimes 的一份付费报告显示，据供应链消息人士称，随着供应商增加产量，10月初出现的 iPhone13系列的 IC 元件短缺问题正在逐步缓解，组装商有望在明年2月前加大生产力度，以满足终端需求，也就是说，iPhone13系列的供应预计要到2022年2月才能赶上需求。
据9to5Mac 报道近期摩根大通的一份新报告显示，在苹果 iPhone13系列推出9周后，仍然比去年的 iPhone12系列更难获得。
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Digitimes 的一份付费报告显示，据供应链消息人士称，随着供应商增加产量，10月初出现的 iPhone13系列的 IC 元件短缺问题正在逐步缓解，组装商有望在明年2月前加大生产力度，以满足终端需求，也就是说，iPhone13系列的供应预计要到2022年2月才能赶上需求。
iPhone13系列手机是苹果在今年9月份发布的一款重磅产品，外观上虽然没有大改，但Pro型号加入了120Hz高刷的屏幕，并且刘海部分也减少了很多，那么这次的双十一在哪个平台购买iPhone13手机最划算呢。
由于全球芯片短缺，苹果遭受的损失比许多竞争对手都少，但它仍然受到打击，甚至连其金鹅iPhone系列也受到了影响Digitimes的供应链消息人士现在补充了更多细节，称新iPhone 13系列的库存至少要到2月份才能满足需求苹果公司的巨额现金储备帮助该公司缓解了某些领域的芯片短缺问题。例如，台积电为苹果的芯片保留了许多生产线，但即便如此，仍有一批传统芯片供不应求，这使得手机无法生产蒂姆·库克（Tim Cook）在一份投资者报告中表?
日经亚洲公司透露，苹果决定削减iPad的生产。苹果制造商已经成为全球供应链约束的受害者，资源和组件将分配给iPhone13生产线，以确保手机的销售不会受到损害由于流感大流行期间的远程工作和学习，iPad的需求实际上每年都在增长。日经亚洲（Nikkei Asia）称，去年平板电脑销量增长6.7%，达到5320万台，占全球平板电脑市场的近三分之一。然而，现在苹果正优先考虑iphone13的生产，因为市场预期欧洲和美洲等西方市场的需求会更强劲。i
摩根大通表示，尽管iPhone13系列手机预计交付日期略有环节，但苹果整个iPhone13系列的预计交付日期仍高于去年的iPhone12。
日前 DXOMARK 发布了苹果 iPhone13Pro 自拍评测。苹果 iPhone13Pro 的自拍得分为99，在 DXOMARK 自拍排名中名列前茅。
近日一份来自彭博社的报告称，年底购物季的来临，但苹果正在面临着几乎所有产品短缺的威胁，最明显的是iPhone13。
iFixit今天在一篇倡导维修权法的文章中表示，更换iPhone13的显示屏极可能造成Face ID功能无法使用，这将导致iPhone非官方授权维修商无法对iPhone13系列手机进行换屏工作。
据9to5mac报道苹果已大幅削减iPad产量，以调配更多零部件用于iPhone13。过去两个月iPad的产量比原计划下降了50%。而苹果也一直在减少旧款iPhone的产量，以优先考虑iPhone13 系列。
谷歌的Pixel6Pro似乎是该公司多年来第一次认真尝试一款真正的旗舰智能手机——看起来它在所有领域都具有竞争力，而不是像以前那样只有一两款。这款新手机将于数小时后在谷歌销售其设备的少数几个市场发布因此，了解谷歌最新和最伟大的产品与苹果最新和最伟大的产品相比会是多么有趣，对吧?比如说，在并排的速度测试中?嗯，这正是我们今天为您准备的，由PhoneBuff提供。谷歌Pixel6Pro与苹果iPhone13Pro Max展开了一场致命的较量。让
在 iPhone13系列发售之后，包括 iFixit 在内的独立维修机构发现，更换 iPhone 的屏幕之后，Face ID 将无法正常使用。鉴于第三方维修机构对这一限制感到不满，苹果决定改变其政策，并向 The Verge 回应，计划推出一项软件更新，允许在不禁用 Face ID 的情况下进行显示屏维修。
【TechWeb】11月17日消息，据国外媒体报道，市场研究机构集邦咨询（TrendForce）公布了今年第三季度全球DRAM市场的研究结果。结果显示，该季度，全..
【TechWeb】11月17日消息，Gartner认为持续的疫情和数字服务的激增正在使云成为新数字服务的核心。2022年的全球云收入估计将从2021年的4080亿美元..
【TechWeb】11月17日消息，百度（Nasdaq:BIDU）今日发布了截至9月30日的2021年第三季度财报，总营收为人民币319亿元（约合49.5亿美元），与上年同..
直播间半价就能买五菱宏光MINIEV？近日，一男子称自己被误导了。据媒体报道，台州的张先生反应，在双十一晚上他进了五菱宏光旗舰店的抖音直播间，..
凤凰网科技讯 11月17日消息，哔哩哔哩（NASDAQ: BILI，HKEX:9626；以下简称“B站”）公布了截至2021年9月30日的第三季度未经审计的财务报告。财报..
凤凰网科技讯 北京时间11月17日消息，哔哩哔哩（Nasdsaq:BILI，B站）今日发布了截至9月30日的2021财年第三季度财报。报告显示，哔哩哔哩第三季度总..
如今手机市场中竞争激烈，几乎每个月都有新机发布，而选购手机的过程中，手机的质量和用机体验一直是消费者最为关注的因素。对于喜欢网购的大部分..
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近日，浙江省消费者权益保护委员会就会员服务问题约谈爱奇艺、优酷、腾讯视频、搜狐视频、PPTV、芒果TV、乐视、喜马拉雅、蜻蜓FM九大视频、音频网..
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大家好!今天我这个个护师想要给大家来分享一下口腔护理的知识。目前国人的口腔健康真的很令人担忧，健康程度很低，据统计现在国人的健康率仅有0.2..
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