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iPhone 13/Pro 系列受供应限制仍比上代产品更难买到

2021-11-17 16:14 · 稿源：站长之家

据9to5Mac 报道近期摩根大通的一份新报告显示，在苹果 iPhone13系列推出9周后，仍然比去年的 iPhone12系列更难获得。

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图片来自 Apple

Digitimes 的一份付费报告显示，据供应链消息人士称，随着供应商增加产量，10月初出现的 iPhone13系列的 IC 元件短缺问题正在逐步缓解，组装商有望在明年2月前加大生产力度，以满足终端需求，也就是说，iPhone13系列的供应预计要到2022年2月才能赶上需求。

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