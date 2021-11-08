支付宝借呗更名为信用贷

站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:近日，支付宝借呗宣布更新为“信用贷”，更新后借款、查账、还款均保持不变。同时，支付宝还向用户提供了金融服务机构名称。

对此，支付宝方面表示，页面上展示的金融机构是用户消费信贷服务提供方。用户的额度、利率等都是该金融机构独立审批的结果，用户申请的贷款资金也由该金融机构发放。本次调整后，用户可以更清晰地了解提供消费信贷服务的金融机构。原有的借款、查账、还款等服务不会受到影响。用户的征信记录不会因为本次调整受到影响，调整后将由服务的金融机构继续上报。

此外，借呗方面也表示，借呗已启动品牌隔离工作，由蚂蚁消费金融公司提供的服务会继续显示“借呗”品牌，而银行等金融机构独立提供的信贷服务则会在“信用贷”页面展示。

11月4日，中国互联网金融协会互联网消费金融与网络借贷专业委员会表示，过度借贷不仅损害消费者的切身利益，同时也将积聚金融风险，影响社会经济秩序。各从业机构应审慎经营、合理放贷，及时跟踪监管动向，重视监管，拥抱监管。依法合规经营，严格自律，持续做好金融营销宣传管理，加强金融消费者权益保护。

针对上述情况，字节跳动、乐信、度小满、蚂蚁消金等四家机构分别从信贷广告投放、风控体系科技创新、消费者适当性管理、消费信贷产品改造升级等多个方面就相关监管政策的落实情况进行重点发言，并表示避免用户超额消费、过度借贷是互联网企业必须承担的社会责任，已通过切实手段引导用户树立理性消费观念。将积极响应监管号召，加强贷款风险管控，引导合理信贷。