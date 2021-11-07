2021年11月7日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于米虫的，问题是“为什么明明密封很好的大米还会长出米虫?”这个如果经常做饭的人应该知道，那么为什么会这样呢?下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

为什么明明密封很好的大米还会长出米虫 11月7日蚂蚁庄园今日答案

今天问题:为什么明明密封很好的大米还会长出米虫?

A、它有木马计划

・京东双11大额津贴红包:>>>>>点此领取（最高6666元，每天可领取）

・天猫双11超级红包:>>>>>>点此领取（最高8888元，每天可领取）

B、它能咬破密封袋

正确答案:它有木马计划

米虫指大米里的蛀虫，学名为米象，常在谷物中被发现，因为繁殖速度快，为谷物中主要的害虫之一。其主要寄主在玉米、稻米、小麦、高粱、面粉、等各种贮藏的谷物中，木地板的家庭出现的也较多。

如果米桶或米袋密封性特别好的话，它们肯定不是在密封之后进去的，而是在密封之前就已经潜入里面了。

米象（Sitophilus oryzae）属于鞘翅目，象虫科，又名米虫、谷牛。是全变态昆虫，其一生经历为:卵→幼虫→蛹→成虫四个发育形态，是贮藏谷物的主要害虫，主要寄生在贮存2~3年的陈粮中，如玉米、水稻、小麦、高粱和面粉等谷物，其成虫啃食谷物颗粒，幼虫在谷物内部蛀食。由于其生长繁殖速度很快，为害甚广，地理分布可以遍布全世界，而在我国，则主要分布在南方。近年来米象为害较为严重。