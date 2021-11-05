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特斯拉Model Y在美国订单已经排到明年 长续航版要等到6月份

2021-11-05 14:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:特斯拉Model Y在美国销售火爆，订单已经排满了2021年剩下所有时间，不少订单还要等待明年6月份才可以等到。

特斯拉 (2)

在特斯拉的美国订单页面上快速搜索显示，Model Y高性能版的预计交付日期现在是2022年1月。Model Y长续航版的预计交付日期甚至更晚，要等待2022年6月。

特斯拉最近将美国销售的Model Y和 Model3的价格提高了1000美元。 Model Y长续航版现在不包括选项的售价为57，990美元。 高性能版本起价为62，990美元（不含选配）。特斯拉还提供了一种新的免费车企选项，称为午夜银金属漆，以及珍珠白多涂层。

最近特斯拉的弗里蒙特工厂和上海工厂的视频揭示了特斯拉本季度交付十分繁忙。特斯拉在加州的第一家工厂似乎挤满了等待交付的车辆。

特斯拉希望2022年或2023年之前使Model Y成为世界上最畅销的汽车。

特斯拉汽车工程副总裁Lars Moravy在上次财报电话会议上表示:“正如我们之前提到的，我们已经看到 Model3和 Model Y 细分市场的创纪录增长，其中 Model3目前是全球最畅销的豪华轿车。正如我们在股东大会上提到的，Model Y有望成为世界上最畅销的汽车，”

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