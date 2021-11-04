哈利波特魔法觉醒更新维护公告 新版本更新内容汇总

哈利波特魔法觉醒在最近开启了更新维护，此次的更新内容比较多，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就来为大家分享一下。

亲爱的巫师:

为了给大家带来更好的游戏体验，服务器将于11月3日（周三）早上5:00-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解。感谢各位巫师的支持!

重要更新

[设计师挑战赛]

活动时间:11月5日19:00-21:00

设计师挑战赛再度开启!与主播一同挑战魔咒设计师，赢得全服奖励!比赛开启后，在游戏内[主界面→活动→设计师挑战赛→点击观看直播]，即可跳转至直播间，观看设计师挑战赛。

[学院活动更新]

开启时间:11月3日更新后

学院活动内新增魁地奇训练赛与舞会项目，邀请伙伴一同参与丰富多彩的学院活动，为了荣誉而战!

魁地奇训练赛学院活动:每周三20:00~21:00，每周日12:00~13:00

舞会学院活动:每周四20:00~21:00，每周日20:00~21:00

[巫师返校礼]

返校佳礼，助力回归!

连续离线超过7天的巫师，再次登录可获得葛斯莫的“巫师返校礼”，帮助返校巫师重游霍格沃茨。

[拼图寻宝第五期]

活动时间:2021年11月3日5:00:00-2021年11月17日4:59:59

活动奖励:随机画像×1、当期设定集×1、金币×8000

[“时装附赠表情”包裹已发出]

此次更新后将为各位巫师补发所购时装配套赠送的“表情”、“动作”，维护完成后将随邮件发放。

[魔法史全新考验]

魔法史题库已更新，更多考验等待巫师挑战!

体验优化

[社团优化]

优化了社团活动体验，减少了社团活动与社团挑战开启所需的人数，由5人调整为3人。

优化了社团活动集结功能，现支持邀请社团成员参加社团活动;同时，社长、副社长可一键邀请所有在线可邀请成员。

优化了社团活动的奖励规则。现未参与社团活动的成员，也能获取少量社团活动奖励了。

优化了社团活动的体验，现社长能够自定义社团活动的开启时间了。活动时间每天可修改1次。

优化了社团频道的聊天体验，在社团频道内@成员时，支持根据输入内容自动匹配相关社团成员。

优化社团列表在首页和尾页时翻页图标表现。

[社区优化]

优化了社区体验，现在可以随时将自己决斗俱乐部中的精彩表现分享到社区，供更多巫师欣赏。

优化了社区功能，新增社区关注话题。

优化了社区中图片的展示效果。现在大部分竖屏图片可在同屏内展示，不需要上下滑动查看。

优化了社区发帖体验，现在可以删除自己帖子下面的评论了。

[聊天优化]

优化了双人组队中麦克风/扬声器默认状态的问题。麦克风/扬声器开启后，每局组队结束后返回大厅时，麦克风/扬声器将保持打开状态。

优化了聊天体验，将聊天输入软键盘的"确定"按钮调整为了"发送"，现在巫师们可以更加方便快捷地与其他人交流了。

优化了魁地奇组队体验，增加聊天实时语音功能，各位巫师可以更好地与队友交流了。

[禁林优化]

优化了禁林红色线索五星难度中云雾中穿梭的小蜘蛛模型颜色，使其更容易被巫师们发现。

优化了禁林探险的显示界面，现队伍所获得稀有魔药材料以及高品质回响都会显示在队伍频道。

优化了禁林探险过程中的互动体验，队员可以通过点击选项，表达自己想要选择的对话选项。

优化了禁林互动体验，禁林线索通关后队友可以选择休息来沟通交流了。

优化了禁林体验，巫师们可在最后宝箱奖励领取阶段选择休息了。

[其他优化]

优化了礼堂晚宴的用餐体验，调整了巫师们享用美食时的音效。

优化了排行榜展示功能，现在巫师们可以在排行榜中自由选择想展示的头衔了。

优化决斗俱乐部体验，去除了对局内当对手使用上周禁卡后出现的猫头鹰提示。

优化了直播平台的丰富性，现在PC端游戏内新接入虎牙直播，增加巫师们的选择。

优化了直播分享的功能，现在可将游戏内的直播分享到聊天频道和社区，邀请更多人前往观看。

优化了相关性能，当设置为低配时，使用魔咒也会有念咒声音了。

优化了格兰芬多、赫奇帕奇的舞会场景表现。

优化了舞会邀请体验。新增跨服邀请功能;同时，当巫师们在舞会组队大厅时，也可以被邀请了。

优化了断线重连的时间，现在重连更加流畅了。

优化了海外加速服的名称，更改为“飞路粉（海外）”。

优化了魔法书体验，增加了魔法书等级可升级的进度显示。

优化了“雷电霹雳赛”战中规则，中场雷鸟不再会成为巫师或生物的普攻目标。

优化了学院活动连胜加成分数的上限，现上限已提升。

优化了因室友长期不在线而更换寝室的流程，巫师可以便捷地选择更加活跃的寝室了。

优化了伙伴卡的展示界面，为非当前时间线上的伙伴卡增加了“昔日重现”标志。

优化了可更改颜色的发型图标显示，现在可以更方便地区分发型种类了。

优化了占卜课全图鉴收集奖励。巫师们在完成占卜课全图鉴收集后，将获得表情包“涂鸦南瓜”。

优化了有求必应屋内的镜头视角，巫师们现在可以更加方便地进行有求必应屋的探索了。

优化了摩金夫人长袍店内的服饰展示，为模特换上了最新款时装。

优化了个人信息展示，现在会同时展示巫师在“最强巫师”和“最佳拍档”中的排名。

优化了时装[单色格调]的道具图标显示。

问题修复

修复了升级魔咒时，未正常触发魔法书等级提升弹窗的问题。

修复了魔咒熟练度总览数据未正常显示的问题。

修复了铭牌分享界面偶尔出现的的黑屏问题。

修复了“消失的快乐”线索中部分过场动画音频异常的问题。

修复了部分设备因资源加载导致的舞会表现异常问题。

修复了多比回响的被动不被凯文伙伴加成的问题。

修复了战斗部分情况下主角会滑步的问题。

修复了部分情况下哈利波特-伙伴卡的特效会穿插地表的问题。

修复了时装[单色格调]、[衣冠楚楚]的标签描述错误。

修复了娱乐赛无法完成作业任务的问题。