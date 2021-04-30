台积电生产遇阻！iPhone 14系列或无缘3nm芯片

根据Self发起的一项研究，自2007年推出和随后的年度升级以来，iPhone的价格已经上涨了80%以上，与最初的iPhone相比，现在在世界各国购买的价格平均要高出400多美元。研究表示，自2007年在美国推出以及随后几年在其他国家推出以来，iPhone的价格在全球范围内已经增长了81%。这意味着在2021年，最新的旗舰iPhone机型在38个国家中的每一个国家的购买价格都比过去高上437美元。虽然价格上涨是伴随着更先进的技术和生产成本的增加，同时