首页 > 业界 > 关键词  > iPhone14最新资讯  > 正文

台积电生产遇阻！iPhone 14系列或无缘3nm芯片

2021-11-03 16:21 · 稿源：站长之家

今年 iPhone13 搭载的 A15 芯片采用台积电5nm 工艺，如果明年的 iPhone14 采用全新3nm 工艺芯片，芯片性能和续航将进一步提升。

iPhone13/Pro，苹果

之前的报告显示，苹果可能在其2022 年的一些产品中使用3nm 芯片，而现在据 Information 的报告称，台积电在向3nm 工艺升级时遇到了生产问题，但尽管有些延迟台积电仍有望成为第一个达到3nm 的厂商，领先于英特尔和高通等其他芯片厂商。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 无刘海，滑屏设计！苹果 iPhone14 概念机曝光

    苹果全新一代旗舰新机 iPhone13 与 iPhone13 Pro 系列在上月中正式亮相，尽管官方宣称是有史以来最强的 iPhone。但包括屏幕的「浏海」和突起的摄像头等最为不少消费者诟病的设计还是没有更改。

    ​iPhone14 ​苹果 ​滑屏

  • 爆料称台积电3nm工艺进展不顺 或拖累iPhone 14新芯片

    作为 2 年过渡计划的一部分，苹果正逐渐将整个 Mac 产品线从 Intel x86 平台，迁移至自家的 Apple Silicon 定制芯片。比如在今秋的 14 / 16 英寸 MacBook Pro 上，功耗与能效比惊人的 M1 Pro / M1 Max 芯片组，就给我们留下了相当深刻的印象。另一方面，传说中下一代“iPhone 14”将采用的“A16 Bionic”芯片，却可能受到台积电 3nm 工艺进展不顺的拖累。（图 via WCCFTech）The Information 的一份详细报告称，台积电正在为明年的

    ​台积电 ​苹果 ​营销

  • iPhone14 Pro渲染视频曝光！外观更加方正，背面没有摄像头凸起

    虽然 iPhone13系列刚刚发售，但近日关于 iPhone14系列的概念渲染已经在网上流出。iPhone14Pro 概念机还想象在侧面按钮上设置 Touch ID。此外，概念视频还设想了120Hz 的 ProMotion 显示屏，目前在iPhone13Pro和iPhone13Pro Max上都有。增加 USB-C 将是一个受欢迎的功能，用户多年来一直要求进行升级。

    ​iPhone14 ​苹果 ​iPhone13

  • iPhone 14取代iPhone 13S：消息称苹果将完全砍掉S命名

    在iPhone 13发布前，有说法是苹果考虑采用iPhone 12s的命名方式，一是数字13”在西方国家不吉利，二是iPhone 13的升级幅度有限，12S更贴切。但最终证明部分人猜错了，实际上，有最新报道称，苹果已经彻底砍掉了S”命名方式，未来都不会出现了。换言之，明年也不会有iPhone 13S，不出意外的话就是iPhone 14了。最核心的原因在于，带S”并不利于营销，这会让消费者潜在地认为新机变化不大，而削弱购买欲望。据了解，苹果首次使用S”?

    ​苹果 ​营销 ​吉利

  • iPhone 4iPhone 13：苹果Bug简史

    撕开环保的密封条，映入眼帘的是iPhone13漂亮的机身，边框处美中不足，有一道小划痕。除了划痕问题，摄像头似乎也沾上了灰，但怎么都擦不掉，原来是镜头里面有灰尘颗粒。

    ​iPhone4 ​iPhone13 ​苹果手机

  • iOS/iPad OS 14.8.1发布：苹果建议iPhone老机型都升级

    iOS 15.1正式版发布后没多久，现在苹果发布了iOS 14的更新，型号是14.8.1（包含iPad OS）。版本号为18H107。很显然，苹果这时候突然发布iOS 14的更新，就是为那些没办法升级iOS 15的老用户准备。此外，苹果的更新发布说明只是说它提供了重要的安全更新，建议所有用户使用”。对于能够升级的iPhone和iPad用户来说，你可以通过进入设置”应用程序，选择通用”，然后选择软件更新来更新就可以。在昨天发布的iOS 15.1正式版中，更新中?

    ​苹果 ​ipad ​通用

  • 过去14iPhone的价格上涨了80%以上

    根据Self发起的一项研究，自2007年推出和随后的年度升级以来，iPhone的价格已经上涨了80%以上，与最初的iPhone相比，现在在世界各国购买的价格平均要高出400多美元。研究表示，自2007年在美国推出以及随后几年在其他国家推出以来，iPhone的价格在全球范围内已经增长了81%。这意味着在2021年，最新的旗舰iPhone机型在38个国家中的每一个国家的购买价格都比过去高上437美元。虽然价格上涨是伴随着更先进的技术和生产成本的增加，同时

    ​苹果 ​https

  • 在过去的14年里 iPhone的价格上涨了80%以上

    一项新研究显示，自2007年推出以来，iPhone的价格在全球范围内上涨了80%以上，该研究覆盖了全球范围内的iPhone价格及其多年来的涨跌。

    ​iPhone ​iPhone价格 ​苹果

  • 高工艺芯片营收占比过半，iPhone 13扭转台积电业绩下滑趋势

    【划重点】1. 台积电三季度营收达148.8亿美元，同比增长22.6%，略超市场预期。2. 三季度台积电毛利率达到51.3%，较二季度提升1.3个百分点，止住去年四季度以来的下滑趋势。3. 四季度业绩指引：营收154-157亿美元之间，同比增长约21.5%-23.9%;四季度毛利率51%-53%之间10月14日，芯片代工巨头台积电发布2021年三季报，多项财务数据超预期，管理层在业绩说明会上释放重磅信号，有望帮助台积电在半导体产业链遭遇逆风时依然稳坐钓鱼船?

    ​台积电

  • iPhone 14要用挖孔屏：LG正研制配套面板

    iPhone 13已经从将来时变成了现在进行时，对于苹果团队和产业链伙伴来说，很大一部分精力将开始迁移到下一代产品也就是iPhone 14的研制上。据最新报道，iPhone 14将首次采用挖孔屏，大概过渡2年左右的时间，2024年真全面屏产品会在iPhone上首次得以实现。与之相配套的，iPhone第二大面板供应商LG Display已经开始了相关面板的研制，尤其是UDC（under display camera，屏下摄像头）。另外，LGD的折叠面板也在迭代中，目前已经可以供

    ​苹果 ​lg ​折叠屏

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

京东双11红包

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM