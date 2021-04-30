台积电生产遇阻！iPhone 14系列或无缘3nm芯片

今年 iPhone13 搭载的 A15 芯片采用台积电5nm 工艺，如果明年的 iPhone14 采用全新3nm 工艺芯片，芯片性能和续航将进一步提升。
之前的报告显示，苹果可能在其2022 年的一些产品中使用3nm 芯片，而现在据 Information 的报告称，台积电在向3nm 工艺升级时遇到了生产问题，但尽管有些延迟台积电仍有望成为第一个达到3nm 的厂商，领先于英特尔和高通等其他芯片厂商。
今年 iPhone13 搭载的 A15 芯片采用台积电5nm 工艺，如果明年的 iPhone14 采用全新3nm 工艺芯片，芯片性能和续航将进一步提升。
之前的报告显示，苹果可能在其2022 年的一些产品中使用3nm 芯片，而现在据 Information 的报告称，台积电在向3nm 工艺升级时遇到了生产问题，但尽管有些延迟台积电仍有望成为第一个达到3nm 的厂商，领先于英特尔和高通等其他芯片厂商。
苹果全新一代旗舰新机 iPhone13 与 iPhone13 Pro 系列在上月中正式亮相，尽管官方宣称是有史以来最强的 iPhone。但包括屏幕的「浏海」和突起的摄像头等最为不少消费者诟病的设计还是没有更改。
作为 2 年过渡计划的一部分，苹果正逐渐将整个 Mac 产品线从 Intel x86 平台，迁移至自家的 Apple Silicon 定制芯片。比如在今秋的 14 / 16 英寸 MacBook Pro 上，功耗与能效比惊人的 M1 Pro / M1 Max 芯片组，就给我们留下了相当深刻的印象。另一方面，传说中下一代“iPhone 14”将采用的“A16 Bionic”芯片，却可能受到台积电 3nm 工艺进展不顺的拖累。（图 via WCCFTech）The Information 的一份详细报告称，台积电正在为明年的
虽然 iPhone13系列刚刚发售，但近日关于 iPhone14系列的概念渲染已经在网上流出。iPhone14Pro 概念机还想象在侧面按钮上设置 Touch ID。此外，概念视频还设想了120Hz 的 ProMotion 显示屏，目前在iPhone13Pro和iPhone13Pro Max上都有。增加 USB-C 将是一个受欢迎的功能，用户多年来一直要求进行升级。
在iPhone 13发布前，有说法是苹果考虑采用iPhone 12s的命名方式，一是数字13”在西方国家不吉利，二是iPhone 13的升级幅度有限，12S更贴切。但最终证明部分人猜错了，实际上，有最新报道称，苹果已经彻底砍掉了S”命名方式，未来都不会出现了。换言之，明年也不会有iPhone 13S，不出意外的话就是iPhone 14了。最核心的原因在于，带S”并不利于营销，这会让消费者潜在地认为新机变化不大，而削弱购买欲望。据了解，苹果首次使用S”?
撕开环保的密封条，映入眼帘的是iPhone13漂亮的机身，边框处美中不足，有一道小划痕。除了划痕问题，摄像头似乎也沾上了灰，但怎么都擦不掉，原来是镜头里面有灰尘颗粒。
iOS 15.1正式版发布后没多久，现在苹果发布了iOS 14的更新，型号是14.8.1（包含iPad OS）。版本号为18H107。很显然，苹果这时候突然发布iOS 14的更新，就是为那些没办法升级iOS 15的老用户准备。此外，苹果的更新发布说明只是说它提供了重要的安全更新，建议所有用户使用”。对于能够升级的iPhone和iPad用户来说，你可以通过进入设置”应用程序，选择通用”，然后选择软件更新来更新就可以。在昨天发布的iOS 15.1正式版中，更新中?
根据Self发起的一项研究，自2007年推出和随后的年度升级以来，iPhone的价格已经上涨了80%以上，与最初的iPhone相比，现在在世界各国购买的价格平均要高出400多美元。研究表示，自2007年在美国推出以及随后几年在其他国家推出以来，iPhone的价格在全球范围内已经增长了81%。这意味着在2021年，最新的旗舰iPhone机型在38个国家中的每一个国家的购买价格都比过去高上437美元。虽然价格上涨是伴随着更先进的技术和生产成本的增加，同时
一项新研究显示，自2007年推出以来，iPhone的价格在全球范围内上涨了80%以上，该研究覆盖了全球范围内的iPhone价格及其多年来的涨跌。
【划重点】1. 台积电三季度营收达148.8亿美元，同比增长22.6%，略超市场预期。2. 三季度台积电毛利率达到51.3%，较二季度提升1.3个百分点，止住去年四季度以来的下滑趋势。3. 四季度业绩指引：营收154-157亿美元之间，同比增长约21.5%-23.9%;四季度毛利率51%-53%之间10月14日，芯片代工巨头台积电发布2021年三季报，多项财务数据超预期，管理层在业绩说明会上释放重磅信号，有望帮助台积电在半导体产业链遭遇逆风时依然稳坐钓鱼船?
iPhone 13已经从将来时变成了现在进行时，对于苹果团队和产业链伙伴来说，很大一部分精力将开始迁移到下一代产品也就是iPhone 14的研制上。据最新报道，iPhone 14将首次采用挖孔屏，大概过渡2年左右的时间，2024年真全面屏产品会在iPhone上首次得以实现。与之相配套的，iPhone第二大面板供应商LG Display已经开始了相关面板的研制，尤其是UDC（under display camera，屏下摄像头）。另外，LGD的折叠面板也在迭代中，目前已经可以供
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