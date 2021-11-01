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苹果高管解释新款MacBook Pro缺少Face ID和触摸屏的原因

2021-11-01 08:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月1日 消息:苹果公司在最近发布了新款MacBook Pro，在外观上有了很大的变化，加入了“刘海屏”设计，但在模块内没有Face ID以及屏幕也非触摸屏。对于这两个功能的缺失，苹果高管近日给出了理由。

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苹果高管在接受《华尔街日报》采访时谈到为什么没有在新款MacBook Pro上使用Face ID和触摸屏。苹果iPad 和 Mac 产品营销副总裁 Tom Boger表示，原因是Touch ID在笔记本电脑上更方便，因为你的手已经在键盘上了。

关于Mac的另一个争论话题是触摸屏支持。人们猜测它一直保持这种方式是为了让 Mac 不会蚕食iPad的销量。苹果硬件工程高级副总裁 John Ternus 暗示这是真的。他表示:“我们在 iPad 上制造了世界上最好的触控电脑。它完全为此进行了优化。Mac完全针对间接输入进行了优化，我们还没有真正觉得有理由改变这一点”。

虽然今年的MacBook Pro没有Face ID和触摸屏，但升级的CPU相当强大，也成为很多人升级新一代机型的重要原因。目前MacBook Pro的订单已经需要排队一个月以上，可见消费者对于苹果的升级还是十分满意。

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