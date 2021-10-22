彭博社：苹果iPhone13和其他设备短缺是多年来最严峻的

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息:近日一份来自彭博社的报告称，年底购物季的来临，但苹果正在面临着几乎所有产品短缺的威胁，最明显的是iPhone13。

彭博社称，在这个假日季节寻找苹果设备的购物者正面临着一个严峻的现实：他们可能想要购买的大多数东西都需要数周才能到货。该公司最新产品的订单——iPhone13、iPad mini、第九代iPad、Apple Watch Series7和MacBook Pro——要到11月或12月才能到货。即使是一些较旧的设备，包括4月份发布的iMac、Mac Pro和一些价格更高的 MacBook Air配置，也出现了延迟。

Mark Gurman表示iPhone13是最引人注目的短缺例子，并指出 iPhone13 Pro很难满足对各种颜色、尺寸和配置的需求。

获得新的苹果产品，如新款MacBook Pro（2021年）和AirPods3预计会很困难，但特别值得注意的是，苹果也在努力供应旧产品。

Gurman援引分析师的话说，苹果最近推出的一系列产品可能是对供应将改善的信心的一个迹象，一家公司指出，与其他制造商相比，苹果的声明“表明它在应对这些中断方面要好得多”。

本周，苹果发布了新款MacBook Pro，配备全新M1 Pro/Max芯片和120Hz mini-LED 显示屏。上个月，它推出了新款iPhone13，以及新款iPad mini6 和iPad。