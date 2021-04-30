苹果正式推出官方「擦屏布」售价高昂已被抢购一空！

虽然没有在刚结束的发布会上亮相，但苹果已经于官网正式推出了其首款「抛光布」

苹果抛光布在右下角饰有迷你苹果Logo，尽管没详细说明它的材质，苹果在官方网站上说明抛光布「质地柔软，可安全有效地清洁各款 Apple 显示屏，包括 Nano-texture 纳米纹理玻璃面板。」

图片来自 Apple

苹果官方抛光布已正式登陆官方网站销售，目前已被抢购一空。官网显示预计发货日期为6-8周。