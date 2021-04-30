首页 > 业界 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

苹果正式推出官方「擦屏布」售价高昂已被抢购一空！

2021-10-20 16:11 · 稿源：站长之家

虽然没有在刚结束的发布会上亮相，但苹果已经于官网正式推出了其首款「抛光布」

苹果抛光布在右下角饰有迷你苹果Logo，尽管没详细说明它的材质，苹果在官方网站上说明抛光布「质地柔软，可安全有效地清洁各款 Apple 显示屏，包括 Nano-texture 纳米纹理玻璃面板。」

https___hypebeast.com_wp-content_blogs.dir_4_files_2021_10_apple-selling-19-usd-polishing-cloth-3.jpg

图片来自 Apple

苹果官方抛光布已正式登陆官方网站销售，目前已被抢购一空。官网显示预计发货日期为6-8周。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM