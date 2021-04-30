苹果正式推出官方「擦屏布」售价高昂已被抢购一空！

虽然没有在刚结束的发布会上亮相，但苹果已经于官网正式推出了其首款「抛光布」
苹果抛光布在右下角饰有迷你苹果Logo，尽管没详细说明它的材质，苹果在官方网站上说明抛光布「质地柔软，可安全有效地清洁各款 Apple 显示屏，包括 Nano-texture 纳米纹理玻璃面板。」
图片来自 Apple
苹果官方抛光布已正式登陆官方网站销售，目前已被抢购一空。官网显示预计发货日期为6-8周。
虽然没有在刚结束的发布会上亮相，但苹果已经于官网正式推出了其首款「抛光布」
苹果抛光布在右下角饰有迷你苹果Logo，尽管没详细说明它的材质，苹果在官方网站上说明抛光布「质地柔软，可安全有效地清洁各款 Apple 显示屏，包括 Nano-texture 纳米纹理玻璃面板。」
图片来自 Apple
苹果官方抛光布已正式登陆官方网站销售，目前已被抢购一空。官网显示预计发货日期为6-8周。
苹果iPhone13手机在9月24日正式发售，在这一天预订的第一批iPhone13系列手机的用户将陆续收到新手机，同时线下门店也将有新机展示，那么iPhone13系列哪一个颜色最好看，购买后保值最高呢，我们来一起看下吧。
目前正在进行的芯片危机显然已经大到足以波及苹果公司——这次我们谈论的不是智能手表，而是苹果公司的主要摇钱树——iPhone。
苹果iPhone13手机将在9月24日正式发售，届时也有很多用户预订的iPhone13手机将拿到手，那么今年的iPhone13要怎么检查是不是原封的，从哪里可以查看是否原封、非二手呢，我们来看下具体的方法。
大家都急着要拿到新机，但小编还是劝刚拿到手机的用户先别急着用。据苹果方面确认，部分iPhone13存在bug。
9月21日晚，苹果iPhone13系列开箱视频正式解禁，和上代相比，iPhone13系列在刘海，相机方面都有一些变化。而其中，令人感知最明显的升级可能是续航。
苹果iPhone13系列手机已经有不少人购买到，今年的iPhone13在很多方面都进行了升级，包括拍照摄影。但最近有网友发现，自己刚买的iPhone13出现拍照马赛克的情况，这是怎么回事呢，这里我们来了解下详情。
在iPhone13系列手机上市后一周，最早一批下单的用户基本已经收到了自己的手机，但最近苹果官网下单iPhone13需要等待的时间变长，部分型号甚至要等待超过一个月以上才能到货，创下iPhone13上市最长等待期。
保险服务Allstate Protection Plans最近进行了年度耐用性测试，用科学测试方法让iPhone经历一系列跌落序列。最新一轮评估了苹果的新iPhone13和iPhone13Pro机型。
苹果iPhone13系列手机在上周五正式发售，有望成为今年人气最高的一款智能手机之一，然而有部分用户在拿到新机后发现iPhone13出现各种问题，最近就有iPhone13的用户表示，在iPhone13上没有显示SIM卡。
iPhone13又出新BUG。近日，不少网友反映称自己的iPhone13拍照出问题了，打开广角后屏幕带“炫彩”效果。机主称，之前看过不少网友的翻车开箱，以为自己没事，结果第二天就“中奖”了。
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