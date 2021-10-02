支付宝：已向云闪付开放线上支付场景 首批覆盖85%淘宝商家

站长之家(ChinaZ.com) 10月2日 消息:今日，支付宝公布与中国银联推进互联互通的进展:已向银联云闪付开放线上场景，首批覆盖85%淘宝商家;在线下，与银联云闪付在多个城市实现收款码扫码互认，计划明年3月份覆盖全国所有城市。

支付宝官方微信透露，今年8月，支付宝已完成接入银联云闪付的技术研发，并逐步开放线上支付场景。第一步开放的交易场景是淘宝平台，目前淘宝85%商铺已经支持消费者通过云闪付付款。安装云闪付APP的用户，在淘宝购物提交订单后，即可在支付宝收银台直接选择“云闪付”支付。

在线下方面，支付宝与中国银联在2020年开始基于条码互联互通业务展开密切沟通和探索，并在2020年底完成试点验证后逐步推广。目前包括在北京、天津、广州、深圳、成都、重庆、西安等全国多个城市已实现收款码扫码互认，计划明年3月份覆盖全国所有城市。

此外，支付宝携手银联共同推动完成了工行、建行、中行、交行、招行、中信等23家银行和机构的开放合作，支持云闪付APP及各银行、机构APP扫描支付宝收款码的支付功能。

据悉，一直以来，支付宝与中国银联在公共缴费等民生服务、线上支付和线下条码互通等领域推动开放共享。双方将继续探索引入商业银行APP、手机Pay等支付方式，为用户提供更多元、更便捷的支付服务。

日前，蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋在世界互联网大会表示，开放共享是数字化发展的基本精神。支付宝在此次声明中表示，未来将围绕用户需求，进一步优化用户体验，加快开放力度，开拓更多支付合作场景，助力构建开放共享的数字生态。