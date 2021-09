三星今天宣布推出全新的 PRO Plus microSD,以及经过重新设计和增强的 EVO Plus microSD 卡。新产品提供更快的读写速度、更高的耐用型和丰富的容量选择,能够满足日常和专业的存储需求。相比较上一代产品,三星新一代 MicroSD 产品提供了六重保护,比上一代多了两层保护,使其能够防水、承受极端温度、X射线、磨损、跌落和磁性冲击。RO Plus 和 EVO Plus microSD 提供了 10 年的有限保修,使用户能够存储数据而不必担心空间不足,?