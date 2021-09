苹果有望于下月推出 iPhone 13 系列智能机、重新设计的 iPad mini 6 平板电脑、以及 Apple Watch Series 7 智能手表。传闻称该公司为新一代智能手表配备了基于新技术的平面屏,且整体外形设计显得更加四四方方。此外据说 Apple Fitness+ 服务也将引入被称作“Time to Run”的新功能。彭博社的 Mark Gurman 在其最新的 Power On 时事通讯中分享了这一消息。今年 1 月的时候,苹果已经推出了所谓的 Time to Walk 功能。这项服务提供?