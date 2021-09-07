主播辛有志诉争辛选商标被驳回

站长之家(ChinaZ.com) 9月7日 消息:企查查APP显示，主播辛有志因辛选商标被驳回，提起诉讼，相关一审行政判决书近日公开。
辛有志诉称，辛选商标经长期大量使用和宣传，已具有自身的显著性和知名度，法院认为，该商标与他人注册的引证商标构成近似，且辛有志诉讼主张缺乏事实和法律依据，判决结果为驳回原告的诉讼请求。
值得一提的是，近日，辛有志（辛巴）快手账号又被封禁了。9月2日，辛有志的账号界面显示，其处于直播封禁中，但未显示直播封禁的原因以及封禁持续时长。
站长之家(ChinaZ.com) 9月7日 消息:企查查APP显示，主播辛有志因辛选商标被驳回，提起诉讼，相关一审行政判决书近日公开。
辛有志诉称，辛选商标经长期大量使用和宣传，已具有自身的显著性和知名度，法院认为，该商标与他人注册的引证商标构成近似，且辛有志诉讼主张缺乏事实和法律依据，判决结果为驳回原告的诉讼请求。
值得一提的是，近日，辛有志（辛巴）快手账号又被封禁了。9月2日，辛有志的账号界面显示，其处于直播封禁中，但未显示直播封禁的原因以及封禁持续时长。
据企查查信息，华为申请的P100商标被驳回，相关商标申请日期为2021年3月，国际分类涉及科学仪器。不过华为3月份申请的P100商标不止这一个分类，还有12类运输工具，目前是注册申请中。即便这两个申请被驳回，华为也没有停止对P100商标的申请，因为7月28日华为继续申请了9类科学仪器/12类运输工具的P100商标。今年3月份，华为一口气申请了多个P系列商标，除了已经有的P10到P50之外，华为申请了P60、P70、P80、P90、P100或者其他P系列
华为正在经历动荡的时期。然而，这并没有阻止这家来自中国的电子制造商推出新产品。本月早些时候，P50系列被自豪地宣布为首批运行HarmonyOS的智能手机。新的操作系统也适用于智能电视、平板电脑、智能手表等。华为还拥有众多配件，如无线耳塞。华为最近南美提交了一份新的商标申请，用于为该品牌未来的无线耳塞可能的命名。2021年8月16日，华为技术公司在秘鲁向国家竞争和知识产权保护局（Indecopi）申请了"华为Freebuds Lipstick"
曾因假燕窝事件被封号的辛有志（辛巴）快手账号又被封禁了!9月2日，辛有志的账号界面显示，其处于直播封禁中，但未显示直播封禁的原因以及封禁持续时长。
据辛有志（辛巴）快手账号个人首页显示，目前，辛有志快手账号被直播封禁中。对此，快手方面并未给出声明。
三星粉丝热切期待下周三即8月11日，一年中最大的Galaxy Unpacked 2021活动将举行。开场发布会预计将推出Galaxy Z Fold 3和Galaxy Z Flip 3可折叠智能手机，以及Galaxy Watch 4（经典款）和Galaxy Buds 2。在介绍这些新产品时，三星还将讨论所有的新功能和服务。例如，三星现在计划为其“SmartView”智能观看服务带来新的能力。带有配套应用的SmartView功能最早于2011年推出，使用户能够将三星手机与电视连接起来。这样就可以把智能
近日，荣耀终端有限公司申请注册“缪斯之眼”“THE EYE OF MUSE”商标，国际分类均为科学仪器，申请日期均为8月3日。目前商标状态为注册申请中。
不久前，腾讯曾申请注册了多个“微博”商标，当时一度被认为，这或将是腾讯重启微博业务的信号。不过就在近日，据天眼查App显示，腾讯科技（深圳）有限公司于2020年8月申请注册的多个“微博”商标状态变更为“驳回复审中”。
近日，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司新增“京碳”相关商标申请信息，国际分类涉及材料加工、通讯服务，目前商标状态均为“注册申请中”。
天眼查显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司于2020年8月申请注册的多个微博”商标状态变更为驳回复审中”，商标国际分类包括通讯服务、教育娱乐、网站服务等。值得一提的是，今年7月，腾讯再次申请注册微博”商标，当前该商标状态为等待实质审查”。腾讯微博于2010年4月1日开启小规模内测，同年5月开放用户邀请注册，比新浪微博晚了大半年。不过得益于QQ社交链，腾讯微博起势很快，仅10个月注册用户突破一亿大关，比新浪微博要早?
8月4日，北京转转精神科技有限责任公司新增“发条借钱”、“发条分期”商标申请信息，国际分类涉及金融物管、科学仪器，目前商标状态均为“注册申请中”。
近日，多个小米汽车商标状态变更为驳回复审中，商标国际分类涉运输工具、广告销售等。据悉，小米2021年共申请79个小米汽车相关商标，包括小米车联网、小米造车等。
近日，抖音运营主体北京微播视界科技有限公司申请注册的“TIKTOK”部分商标状态变更为“驳回复审中”，国际分类涉及网站服务、教育娱乐、厨房洁具等。
近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快去推”商标申请信息，国际分类为广告销售、设计研究，目前商标状态均为“注册申请中”。
近日，华为技术有限公司“P100”商标状态变更为驳回复审，商标国际分类涉9类 科学仪器等。目前，企查查显示，华为公司于7月新注册2个P100商标。据悉，华为此前曾申请p10至p100商标。
近日，百度在线网络技术（北京）有限公司新增多项“百V聊楼市”商标申请信息，国际分类涉及广告销售、通讯服务、教育娱乐等，目前商标状态均为“注册申请中”。
【TechWeb】企查查APP显示，近日，京东科技控股股份有限公司新增“定期盈”商标申请信息，国际分类涉及金融物管、广告销售，目前商标状态均为“注册申请中”。
近日，北京字跳网络技术有限公司新增多项“抖音云游戏”商标申请信息，国际分类涉及广告销售、教育娱乐、通讯服务等，目前商标状态均为“注册申请中”。
我从小喝到大”作为风靡一时的广告语，将椰树椰汁推向了更大的市场，但根据最新报道，椰树椰汁在申请相关商标时却被直接驳回。据企查查数据显示，近期椰树集团有限公司申请注册的喝到大”商标流程状态发生变更，由商标注册申请变更为驳回通知发文，该商标申请日期为2021年2月，国际分类为啤酒饮料。椰树喝到大”商标被驳回此外，椰树还申请了从小”商标，当前商标状态为受理通知书发文。需要注意的是，曾经椰树的广告片中，女神演?
昨天上午，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军激动的在微博宣布，小米汽车正式完成了工商注册，公司名称为小米汽车有限公司”，注册资金100亿元人民币，雷军被人担任法人。此前曾多次传闻各地都在争抢的小米汽车落户地也终于明确，并不是此前爆料中提到的合肥、武汉等地，而是在首都北京。小米汽车落户北京根据国家企业信用信息公示系统显示，小米汽车有限公司注册地址为北京，登记机关为北京经济技术开发区市场监督管理局。需要注意
前段时间，国产运动品牌鸿星尔克火遍全网，随之野性消费”也成为网络热词。不过有媒体发现，野性消费商标已经被抢注，但申请注册企业并非鸿星尔克。企查查APP显示，近日”野性消费商标被申请注册，国际分类为服装鞋帽、广告销售，商标状态为注册申请中。上个月，给河南捐款5000万物资后，鸿星尔克抖音直播间、各大平台的旗舰店以及线下门店遭疯抢，网友无视董事长吴荣照理性消费”的提醒，用实际行动演绎野性消费”。此前鸿星尔克?
3月3日，魅族发布了魅族18系列手机，同时，在发布会上，魅族还公布了“三零政策”。魅族称，其将打造真正意义上的纯净系统，魅族将放弃系统中互联..
今早，魅族科技官博删除了有关“三零手机”的相关内容。引发网友热议。随后魅族发布一份公开声明，表示，“为了面对激烈竞争“三零”系统将不再持..
一直以来，直播与音乐之间都是密不可分的。当直播间里放音乐也“侵权”，主播们还能自由地开播么?9月5日，由中国版权协会主办的网络直播领域音乐..
近日，部分微信用户发现，公众号付费内容正内测用微信豆支付，对用户来说就多了一种付费阅读的支付的方式。..
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