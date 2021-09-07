主播辛有志诉争辛选商标被驳回

站长之家(ChinaZ.com) 9月7日 消息:企查查APP显示，主播辛有志因辛选商标被驳回，提起诉讼，相关一审行政判决书近日公开。

辛有志诉称，辛选商标经长期大量使用和宣传，已具有自身的显著性和知名度，法院认为，该商标与他人注册的引证商标构成近似，且辛有志诉讼主张缺乏事实和法律依据，判决结果为驳回原告的诉讼请求。

值得一提的是，近日，辛有志（辛巴）快手账号又被封禁了。9月2日，辛有志的账号界面显示，其处于直播封禁中，但未显示直播封禁的原因以及封禁持续时长。