消息称苹果即将推出的AR/VR头显需要连接到iPhone等苹果设备

站长之家（ChinaZ.com）9月3日 消息:据The Information报道，苹果正在开发的第一款AR/VR耳机需要无线连接到iPhone或其他苹果设备才能解锁全部功能。

它将类似于Apple Watch的WiFi版本，需要连接 iPhone才能实现全部的功能。据悉，这款苹果AR/VR设备在与另一台苹果设备进行无线连接，而这台苹果设备将会为头显提供大部分强大的计算能力。报道还表示，苹果最近完成了将用于头显的5纳米定制芯片的工作。

苹果已经完成了为耳机供电的关键片上系统 （SoC），以及两个额外的芯片。三款芯片都已进入流片阶段，因此物理设计工作已经结束，现在是试生产的时候了。

这款头显使用的芯片没有苹果Mac和iOS设备中使用的芯片那么强大，没有用于AI和机器学习功能的神经引擎。该芯片旨在优化无线数据传输、视频压缩和解压缩以及电源效率，以最大限度地延长电池续航。虽然设计用于iOS设备，但头显还有 CPU 和 GPU，因此它有可能具有功能有限的独立模式。

台积电正在制造将用于耳机的芯片，据说至少需要一年时间才能量产。第一款 AR/VR 耳机最早可能会在2022年发布，但如果设备上的工作没有及时完成，也可能会推迟发布。

该报道还表示头显的图像传感器和显示驱动程序的工作已经完成，并且台积电考虑到其较大的尺寸，仍在解决图像传感器的问题。台积电正努力提高试生产期间的良率。

这款正在开发的 AR/VR 耳机与正在开发的一组增强现实智能眼镜是分开的。更时尚、更小的智能眼镜将跟随头显，预计将于2023年推出。