微博：昵称中含“粉丝团”、“后援会”等粉丝账号需获授权

社交一直在人们日常生活中扮演着解压抒情的角色，而随着内卷时代的到来，社交也开始走向了内卷之路，社交也自此偏离了初心轨道。为给Z世代群体留下最后一片社交净土，Soul打造出了无压力社交的平台。Soul是一款主张“兴趣社交”的社交应用，与传统社交模式不同，拒绝各类内卷是Ta的鲜明特色。Soul合伙人作为Soul的重要伙伴，也通过自身的奇思妙想，为用户开启了一段全新的社交之旅。SoulApp创始人打造的超萌捏脸Soul首先拒绝的便是