微博：昵称中含“粉丝团”、“后援会”等粉丝账号需获授权

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微博：昵称中含“粉丝团”、“后援会”等粉丝账号需获授权

2021-08-28 10:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月28日 消息:昨日晚间，为响应中央网信办发布的《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》，微博方面罗列了近期采取的相关举措。

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1.8月6日主动下线“明星势力榜”;8月27日，全面下线超话模块中明星、CP、音乐分类超话排行。

2.严禁在超话中出现应援打榜模块，严禁违规集资行为。

3.站方主动约谈明星工作室及经纪公司，宣讲政策规则，强化警示作用，并建立约谈机制。

4.建立健全饭圈乱象长效治理机制，推出《明星经纪公司及官方粉丝团社区行为指引》，明确规定明星及其经纪公司应对其粉丝团体肩负正向引导责任，并于8月24日对违规明星工作室进行处罚。

5.自5月份起共发布饭圈治理系列公告28期，清理违规微博4万余条，解散违规群组5763个，关闭违规超话近3000个，处置互撕谩骂话题2354个，处置违规账号7000多个。

微博表示，下一步，将不断完善管理机制，查漏补缺，持续做好各项规范细则的优化更新。

1.站方将要求所有昵称中含“粉丝团”、“后援会”等的粉丝组织账号，限期两周内必须获得明星与经纪公司授权，未获得授权将做禁言处罚直到获得授权。同时，明星与经纪公司必须加强对此类账号的后续沟通管理。

2.站方即将推出娱乐营销号违规行为处置细则，对发布造谣传谣、宣扬抵制、低俗八卦等内容的营销号进行组合拳式的处罚。同时，要求名称中含有“鹅组”、“八组”、“兔区”等隐喻词汇的内容号，两周内限期改名，未改名的将做禁言处罚直到整改完成。

3.出台相关规定，对组织攻击谩骂、发布互撕引战内容的账号，给予严肃处置。严厉打击为明星刷量控评的行为，尤其是到政务、央媒官微下寻衅滋事的，将从严从重处罚。 

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