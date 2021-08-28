腾讯下线涉明星艺人榜单、应援集资类小程序

站长之家（ChinaZ.com）8月28日 消息:就在刚刚，腾讯发布公告进一步加强“饭圈”乱象治理的通知称，将彻底抵制饭圈不良风气和“无底线追星”行为，净化网络环境。

腾讯表示，自6月12日开展“饭圈乱象”专项整治行动以来，公司持续清理有害信息，处置不良账号和群组，规范社区管理，强化未成年人保护措施，在此基础上，还将采取包括但不限于以下措施:

昨日，中央网信办发布了《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》。

其中，通知要求，取消所有涉明星艺人个人或组合的排行榜单，严禁新增或变相上线个人榜单及相关产品或功能。仅可保留音乐作品、影视作品等排行，但不得出现明星艺人姓名等个人标识。

此外，不得设置诱导粉丝打榜的相关功能，不得设置付费签到功能或通过充值会员等方式增加签到次数，引导粉丝更多关注文化产品质量，降低追星热度。加强对网络综艺节目网上行为管理，不得设置“花钱买投票”功能，严禁引导、鼓励网民采取购物、充会员等物质化手段为选手投票。不得对粉丝个人购买产品的数量或金额进行排行，不得设置任务解锁、定制福利、限时PK等刺激粉丝消费的营销活动。