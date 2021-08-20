腾讯抖音回应被强制执行：法院未判决承担责任

​“热爱105℃的水，滴滴青春的蒸馏水”……如今年轻人手机里，都有几个油腻视频，区别只在于让不让别人知道。再好看的小姐姐也要试试分身滤镜，跟着“我和你荡秋千，荡到天外边”的背景音乐跳上一段;再帅的小哥哥也会表演“我晒干了沉默，毁的很讲究”的社会摇。