腾讯抖音回应被强制执行：法院未判决承担责任

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腾讯抖音回应被强制执行：法院未判决承担责任

2021-08-20 14:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月20日 消息:今日，一则“腾讯抖音被强制执行”的新闻登上热搜。

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据企查查APP显示，8月18日，抖音关联公司北京微播视界科技有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司等新增被执行人信息，执行标的为12000元，执行法院为山东省济南市莱芜区人民法院。

对此，腾讯抖音均表示，法院未判决承担责任。

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