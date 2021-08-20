腾讯抖音回应被强制执行：法院未判决承担责任

站长之家（ChinaZ.com）8月20日 消息:今日，一则“腾讯抖音被强制执行”的新闻登上热搜。
据企查查APP显示，8月18日，抖音关联公司北京微播视界科技有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司等新增被执行人信息，执行标的为12000元，执行法院为山东省济南市莱芜区人民法院。
对此，腾讯抖音均表示，法院未判决承担责任。
站长之家（ChinaZ.com）8月20日 消息:今日，一则“腾讯抖音被强制执行”的新闻登上热搜。
据企查查APP显示，8月18日，抖音关联公司北京微播视界科技有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司等新增被执行人信息，执行标的为12000元，执行法院为山东省济南市莱芜区人民法院。
对此，腾讯抖音均表示，法院未判决承担责任。
8月20日消息，据媒体报道，今日，抖音宣布支持2K超清视频播放，让短视频最高画质1080P成为过去时。此前，抖音已实现对HDR高动态范围和60帧高帧率的支持。抖音相关负责人表示，2K播放能力现阶段会支持有一定热度的超清视频。抖音也为低画质投稿推出了超分、插帧、降噪、去模糊等一系列智能技术，有效提升用户投稿的整体画质。目前，抖音已支持标清540P、高清720P、高清1080P与超清2K等分辨率。不仅如此，抖音还可根据用户的设备性能
在过去两年里，微短剧已经成为三大短视频平台竞相投入的主要内容赛道。今年6月上旬，快手、抖音、腾讯微视几乎同一时间对微短剧加大力度。6月8日，快手在北京举办短剧媒体沙龙;同日腾讯在线视频公布关于微短剧的全新片单和分账规则;6月10日抖音召开了“短剧很有戏”2021短剧发布会。这也意味着短视频三大巨头在微短剧战场上的火力交锋再次升级。
近期，有报道称“腾讯微视正在进行大规模人员优化，员工裁减比例接近70%。”随后，腾讯回应称，本次调整不涉及任何人员裁撤，属于OVBU （在线视频事业部）进行的新一轮整合。
近日，美团App开始内测“短视频”功能，以种草内容为主，入口位于美团App首页的菜单入口中。值得一提的是，用户还可通过该功能赚取现金。
凡尔赛文学近两年来可以说是非常的火，各大博主都在不经意间“炫耀”自己的东西，平台上与之相关的话题讨论也从未断过。
关于短视频内容拍摄的方法你可能花了大几千元听过很多课，但是听时全都懂、做时都不会。今天村长要和大家分享的这8种短视频拍摄脚本、不是方法论，而是实战，是实实在在可以让你成交的模板。
短视频风口下，越来越多的红人涌入短视频行业，短视频红人规模不断扩大。在这样的背景下，越来越多的优质红人涌现出来，当然，也有一部分优质红人被淹没在了短视频海洋中。
当代年轻人越来越爱在互联网上“算命”了。“你愿意为了我去搜陶白白吗?”继人类高质量油物、沉浸式凡尔赛之后，成为最近抖音上最热的梗之一。抖音上刮起了“搜索陶白白”的风，短短30天，星座博主“陶白白Sensei”涨粉近千万。截至目前，其粉丝数量超过1614万、获赞超过4628万，抖音话题#陶白白#相关视频播放量达12.6亿次。
小本创业者，例如美食档口或是摆摊人士，以及其他小本行业的创业者，该如何抓住短视频的红利、如何用短视频帮助自己更好的创业赚钱?
标价129元的卡家蓝气球时尚女士手表、标价49.9元的酷家大容量手提托特包、标价18元的宝家小蛮腰钛钢仿水钻项链......在直播间的卖货小黄车里，或许只有商家和时常流连于此的消费者，才会明白与便宜价格对应的“酷家”、“卡家”、“宝家”等关键词所指代的真正含义。
“热爱105℃的水，滴滴青春的蒸馏水”……如今年轻人手机里，都有几个油腻视频，区别只在于让不让别人知道。再好看的小姐姐也要试试分身滤镜，跟着“我和你荡秋千，荡到天外边”的背景音乐跳上一段;再帅的小哥哥也会表演“我晒干了沉默，毁的很讲究”的社会摇。
铁山靠喝了口红牛，举起手来高喊“球怕累”，抖音直播间立刻被这三个字刷屏。这个被网友们称呼为靠子的山东主播，成为抖音七月涨粉量最多的人。
短视频掀起一股“沉浸式”内容热潮。具体表现为没有BGM、没有旁白，博主本人只做事、不说话，观众只能听到做这件事本身的声音，比如敲击声、撕拉声、流水声等等。
昏暗的灯光，微微亮的蜡烛，打开的剧本，以及泣不成声的男生女生，一条爆哭视频火了。今年3月，抖音用户@1女白勺.上传了剧本杀《你好》的体验视频，却没想到引来179万点赞，以及12万人次的留言讨论。
总结B站爆款短视频的创作思路:简单粗暴玩套路，真假难辨有态度。具体来说就是，视频内容快节奏，表演夸张，剪辑紧凑，直接把你要表达的想法啪啪啪灌输给观众。
回望公众号初上线的时代，那时的公众号是一片郁郁葱葱的森林，蕴藏着无限生机与活力。2014年，率先在公众号这片森林里获得大丰收的“南京头条”头条君，找到麦子一起组队，成立南京小灿灿网络科技有限公司。
8月18日消息，微博话题全网处理吴亦凡参演短视频190万条”冲上热搜榜。据媒体报道，截至8月17日，全网合计处理短视频节目达190万条、影视综艺节目7000部次。另一方面，针对吴亦凡事件”引发的不当言论，微博管理员发布微博社区公告称，已经关闭错误导向超话108个，解散违规群组789个，坚决遏制非理性行为，坚决处理极端言论。对于借机寻衅滋事、恶意营销蹭热点、恶意洗地等违规账号予以严肃处理，已禁言和永久关闭账号共990个。《?
8 月 8 日，东京奥运会正式落下帷幕，中国代表团获得 38 金 32 银 18 铜，以总奖牌数 88 枚完美收官。回首本届奥运会的赛事转播，除去传统的电视渠道，短视频直播平台生产的多元化奥运传播内容，为广大国人提供了精彩纷呈的赛事信息。奥运会观看方式的迭代变化，标志着 2021 年正式成为奥运会的短视频元年。作为全球首家持权转播奥运赛事的短视频、直播平台，快手每天“ 24 小时”持续输出奥运赛事点播及短视频内容，并上线多档自?
近日，QuestMobile发布的2021中国移动互联网半年大报告（以下简称“报告”）显示，2021上半年，随着短视频内容供给愈加丰富及平台生态的不断完善，行业依旧保持稳步增长态势。字节及快手系多产品占据头部阵营。报告显示，截止2021年6月，短视频APP行业月活跃用户规模排名中，抖音、快手、快手极速版、抖音极速版分别占据前四，极速版增长明显，而在短视频双巨头竞争压力下，其他玩家的用户留存面临挑战。此外，一个显著特征是，短?
今日打开 Reddit 应用的 iOS 用户，或许会留意到搜索栏旁边多了个新的视频按钮。点击之后，你会惊讶地发现，该 App 竟然引入了类似 TikTok 的短视频体验。相关报道指出，这些视频主要提取自于用户已关注的 Reddit 子版块，并于本周五开始向 iOS 用户推送。TheVerge 编辑 Alex Castro 在自己的 Reddit iOS 客户端上进行了体验，发现这项功能不可避免地带有 TikTok 的影子。用户可垂直滑动翻页已查看来自 Reddit 站内的无尽视频列表?
12代酷睿的秘密越来越少，随着发布时间的临近，相关型号的出镜”频率也越来越高。经查，PugetBenchmark官网出现了一台搭载酷睿i9-12900K处理器的平..
小米的用户群中有很多人抱怨小米最近的一些手机及其接近传感器。而且该公司似乎已经听取了意见，并制定了解决这些问题的计划问题的确切根源尚未确..
【TechWeb】8月22日消息，8月14日，美一好公司创始人林文钦驾驶蔚来ES8启用自动驾驶功能（NOP领航状态）后发生车祸离世一事，引发网络对于“车企过..
在8月20日举行的特斯拉AI日上，特斯拉展示了两样新品，包括Dojo超级计算机D1芯片，以及特斯拉机器人。特斯拉CEO埃隆马斯克表示，这个人形机器人计..
【TechWeb】8月22日消息，在特斯拉AI日上，特斯拉发布仿生机器人TeslaBot，目前这款机器人还在研发阶段，CEO埃隆?马斯克表示，将在明年推出原型机..
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虽然《原神》也有PC端，但移动端才是主流，可惜的是手游的分辨率也就是720p级别的，画质差强人意。即将推出的《原神》2.1版会升级1080p画质，华为..
8月20日，中国电信在上海证券交易所上市，发行价格为4.53元/股，收盘报收于6.11元/股，开盘首日股价收涨34.88%，全天成交总额201.06亿元，居当日A..
行车记录仪最重要的功能，除了录制清晰之外，还要有自动紧急保存功能，毕竟配备记录仪，就是为了在出现事故时，还原当时的紧急情况。要是这样的紧..
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8 月 18 日，深交所创业板发行上市审核信息公开网站显示，比亚迪半导体的审核状态变更为“中止审核”，原因是因律师北京市天元律师事务所被中国证..
特斯拉公司CEO埃隆马斯克(Elon Musk)周五表示，公司的人工智能(AI)机器人有朝一日或许能够在火星上的不宜居环境中工作。这一愿景的灵感似乎来自科..
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8月12日，阿怀开启了直播首秀，一战成名。当天她共上架69款产品，大部分都是国货美妆。飞瓜数据显示，该场直播观看人次达407.8万，GMV突破1.1亿元..
强调最低价，基于微信熟人关系链裂变，群买买这种“价格屠夫”式的售卖模式，几乎与拼多多当年崛起的路径如出一辙。唯一不同的是，群买买是主打品..
23岁的售货员小飞，某天晚上下载了一个叫他趣的社交应用。刚登陆后，就有四五个头像为美女自拍的用户主动跟他打招呼，小飞选择其中一个比较合眼..