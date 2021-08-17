BOSS直聘宣布将取消大小周：加班费照发 薪资不变

今日，BOSS直聘宣布将从2021年9月1日起取消“大小周”。
恢复双休后，员工薪资中的“周末加班费”仍正常发出，薪资总额不变。
BOSS直聘的薪资结构中，“周末加班费”约占年薪的20%，此举也相当于变相全员涨薪。
目前快手、腾讯、字节等公司均取消了大小周，携程则开始试验混合办公模式， 而游戏行业也大量取消大小周，恢复双休。
今日，BOSS直聘宣布将从2021年9月1日起取消“大小周”。
恢复双休后，员工薪资中的“周末加班费”仍正常发出，薪资总额不变。
BOSS直聘的薪资结构中，“周末加班费”约占年薪的20%，此举也相当于变相全员涨薪。
目前快手、腾讯、字节等公司均取消了大小周，携程则开始试验混合办公模式， 而游戏行业也大量取消大小周，恢复双休。
今日，BOSS直聘宣布，从2021年9月1日起取消大小周，且员工薪资总额不变。据悉，BOSS直聘员工的薪资结构中，“周末加班费”约占年薪20%。
在大众看来，招聘平台连接着企业和个人，应该居于天平的中间，做个和事老。但BOSS直聘是从企业收费，却偏袒求职者。BOSS直聘创始人赵鹏认为，招聘双方天然不平等，作为招聘平台理应保护弱势一方。于是，严格企业审核，守护求职者安全，成为BOSS直聘与众不同的亮点。聚焦平台安全，人工“扫街”核实企业信息此前，招聘行业几乎没人大规模地做线下审核工作，毕竟网络招聘平台不是执法部门。但现实是，不法分子经常会利用平台的漏洞和
最近一段时间，不少互联网企业都宣布取消996、大小周制度，现在BOSS直聘也跟进了，取消了大小周，并承诺员工薪酬不变。据报道，BOSS直聘今日宣布，将从2021年9月1日起取消大小周”。恢复双休后，员工薪资中的周末加班费”仍正常发出，薪资总额不变。据介绍，BOSS直聘的薪资结构中，周末加班费”部分约占员工年薪的20%。与此前字节跳动等公司取消996、大小周导致部分员工损失高额加班费不同，BOSS直聘此番取消大小周相当于给员工加?
魔兽世界马上就要开启全新的节日——火焰节了，其中的boss冰霜之王埃霍恩想必都很熟悉了，很多玩家还不清楚火焰节boss的掉落奖励以及打法，下面就来为大家分享一下。
炉石传说在8月11日上线了全新的英雄之书伊利丹的合集，一共是有8个boss，很多玩家还不清楚怎么通关，下面就来为大家分享一下炉石英雄之书伊利丹全关卡章节通关攻略。英雄之书:伊利丹现已开放!在该线性冒险中击败全部8名首领，就能获得1包恶魔猎手卡牌包，其中只包含标准模式的恶魔猎手卡牌!● 持颅者伊利丹合集上架游戏内商城，皮肤加5包职业包售价680奥术宝珠● 重获自由之后，伊利丹渴望一劳永逸地证明自己。但即使他远离故土，?
人才是企业经营之本。互联网经济蓬勃发展，让年轻一代形成了新的消费观，金融服务行业在此背景下得到迅猛发展，勤为科技有限公司（以下简称“勤为科技”）作为金融企业的代表，正在不断加大人才储备，为加速跑马圈地做准备。国民招聘大平台 58 同城招聘以优质的人才资源，成为勤为科技招兵买马的重要渠道。在过去 5 年时间里， 58 同城招聘为勤为科技输送了大量人才，为公司业务持续拓展保驾护航。 勤为科技是商务流程外包（BPO）
我们知道微软计划关闭Skype for Business Online已经有一段时间了，现在时间终于到了。本周末，微软宣布正式关闭这项服务，最终使迁移到微软Team成为那些仍然依赖Skype进行在线通信的公司客户的唯一选择。微软此前已经多次警告，Skype for Business Online的末日即将来临，2021年7月31日是最后一天。然而，向微软Teams的过渡并不像你所期望的那样痛苦，因为微软向公司客户提供了一些工具，以尽可能容易地将会议数据和联系人迁移到T
由于一位苹果工程师发现了存在于 Cassandra 数据库系统的一个 BUG，Apache Cassandra 社区决定暂缓发布软件更新。Cassandra 是一套开源去中心化的 NoSQL 数据库系统，目前被苹果、Netflix 和 Spotify 等诸多科技公司广泛使用。在最新的 Cassandra 4.0 发布之前，Cassandra 贡献者和苹果工程师 Jon Meredith 发现了一个潜在的问题，并要求通过投票的方式决定是否延迟本次新版本发布。在接受外媒 The Register 采访的时候，一位 Cass
经过很长一段时间的测试，Facebook 今天正式宣布在 Messenger 服务上为语音和视频通话提供端到端（E2E）加密。目前，Messenger 所发送的信息均已采用 E2E 加密方式，而本次更新有助于保护用户在音频和视频方面的安全。需要注意的是，Facebook 并不会对你的普通消息进行加密，你需要点击聊天窗口中的“i”并转到“秘密通话”，发送到那里的任何消息都是加密的。从今天开始，这些秘密对话窗口将带有通话选项和视频选项，您必须从秘密
针对行业内沸沸扬扬的"吃谁家抄袭snackpass"的传闻，我们深度访谈了吃谁家团队。新的数据架构更先进经过了解，原来吃谁家的底层架构是web3.0，从根本上同snackpass的web2.0就是完全不同的技术架构。在吃谁家团队的耐心讲解下，我们第一次了解到web3.0交互标准，并且竟然已经大行其道了，web3.0是相对于web2.0和web1.0的进化标准。1.0用户不能创造数据、只能浏览数据，2.0用户虽然可以创造数据，却被站点一方独占全部数据所有权，用
海尔又有大动作!近日，海尔学校教师招聘简章在网上流传，引发热议。简章显示，海尔学校将于2022年秋季正式招生开学，该校性质为民办非盈利高中学校，将设立30个班级，分为国内班和国际班，目前已向全国优秀教育人才抛出橄榄枝。值得关注的是，海尔学校各个岗位的应聘条件都较为“严苛”，不难看出海尔打造高水平师资队伍的“野心”。与之相对应的，一旦应聘成功，教师们除了可以获得行业一流竞争力的薪酬，还能享受海尔覆盖全球的?
在前景被普遍看好的同时，各大企业对人才的需求度也水涨船高，如何聚集人才成为了各大企业面临的头等大事。在此背景下，青岛全时健身将国民招聘大平台58 同城招聘作为其“招兵买马”的主要渠道。在过去3 年多的时间里，全时健身已经迅速聚集起超1000 位健身领域的复合型人才，为业务快速发展打下了坚实的基础。 全时健身创立于2012 年，主要从事健身场馆的投资和管理业务，现公司旗下有50 家健身俱乐部，会员保有量超过10 万人，?
作为全球市值第二高的公司，微软长期承受着来自投资者的持续增长压力，这也促使着该公司不断尝试新的商业模式。近段时间，微软在 Xbox 订阅服务商投入了大量的心力和资源。最新消息是，Xbox Game Pass 已经助力该公司游戏部门创下了新的营收纪录。在近日召开的 2021 Q4 财报电话会议中，微软 CEO 萨蒂亚·纳德拉对游戏部门表示了赞许：上月，我们继续在快速增长的云游戏市场中处于领先地位。通过浏览器，我们刚刚向 22 个市场区域?
小米造车已经成为今年互联网造车的最大主角之一，随着造车正式立项，筹备造车的各项工作，小米公司也在紧锣密鼓进行当中。近日，小米在其官网上发布多条和汽车研发相关的招聘信息，在招聘信息前还标注了急”的字样。据悉，小米汽车给出的待遇非常不错，相较于传统主机厂，待遇最高可翻倍。以资深外饰设计师为例，有传统大厂资深工程师透露，在传统主机厂内，该职位年薪在35万元左右，而小米给到的薪资为42万元至84万元，非常具有诱
“把营养品添加到奶茶里，这是什么神仙操作?”当新茶饮赛道的头部渐定，产品愈发同质，仍有玩家想通过差异化再分得一杯羹。其中，保健品奶茶正悄悄兴起。
SK创新正准备开发方形电池。该公司最近发布了招聘广告，聘请有经验的工人进行方形电池组件的开发和设计。它还招聘在方形电池组装和焊接技术方面有经验的人。同时SK创新还照片相关领域三年以上工作经验或博士学位者。
前程无忧旗下精英职业发展平台—无忧精英网，近期上线了“到面无忧”产品，为企业打造以“到场面试”为交付节点的招聘服务。无忧精英网汇集 6 万余名专业猎头，提供IT/互联网、金融、房地产、汽车等行业的高薪职位超过 30 万个，为年薪超过 10 万的“被动求职”人群寻找更好的职业发展机会。“到面无忧”服务聚焦于年薪13- 50 万之间的销售类、研发类、生物/制药/医疗器械类的岗位，上线不久，已经吸引了 500 多家企业尝试使用。 ?
早在今年 3 月份，就有消息称微软有意关闭适用于企业和教育市场的 Microsoft Store，因为当时公司宣布从 4 月 14 日开始，用户将不被允许购买付费应用程序。现在，微软官方正式确认适用于企业和教育市场的 Microsoft Store 在 Windows 11 上不再获得支持。在 2022 年上半年开始对于托管设备，客户将能够使用 Microsoft Intune 或其统一终端管理（UEM）解决方案找到并将应用程序部署到其管理的设备上。对于非托管设备，可以通过 Win
随着互联网飞速发展，网络上的内容五花八门，为了让互联网健康发展，避免有损身心健康的内容出现在网络，鉴黄师”这一岗位应运而生。日前，微信珊瑚安全公众号发布招聘公告，正式开启鉴黄师”招聘计划。招聘计划一经发布，引来无数网友围观，不少网友表示，可以带薪看片”？据了解，本次微信共发布了4个岗位，包括账号评估岗、专业质检岗、安全评估岗和专业巡查岗。上述岗位主要负责维护微信公众平台、小程序、视频号等相关业务；?
苹果公司正在招募一位监管项目经理，负责帮助公司开发可能和 Apple Watch、iPhone 相关的 II 类医疗设备或者功能。外媒 MyHealthyApple 率先发现了这条招募信息，表示将负责为产品提交、审批和发布准备提供监管支持。该项目经理将会在苹果的硬件部门工作，这表明未来苹果可能会推出 II 类医疗产品，或者为 Apple Watch、iPhone 等苹果产品提供健康功能。II 类医疗设备是需要对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械。这包括 X 线
2020 年，中国原铝产量占全球原铝总产量的比例达到56.79%。经过数十年的发展建设，中国的原铝产量不仅是世界首位，还在近年来长期占据全球原铝总产..
火星财经消息，Meta2Meta工作室披露MaskHuman选择在Element首发的三点原因：一、更加看好以太坊，所以这一轮NFT设计，没有选择其他公链上的交易平..
AI能让你开启人类高质量的聊天？使用百度输入法帮你实现。根据艾媒咨询发布的《 2021 年上半年中国第三方输入法行业趋势研究报告》数据显示，年轻..
2019 年 8 月 18 日，辛巴 818 群星演唱会， 90 分钟带货 6300 万；2020 年 8 月 18 日，辛巴携迪丽热巴直播首秀，在线人数突破 400 万；2021 年 ..
导语：农业，是我国古代河流文化发展的重要方向之一，也是现代民生生存之根本。只有农业科技不断更新，才能实现农业信息化、智能化和现代化。欧科..
随着信息技术高速发展，移动互联几乎已成为了一种生活方式的代名词，在全民上网的数字热潮中，App的应用性能稳定是良好用户体验中非常关键的一环。..
作为全能科技旗舰，荣耀Magic3 系列集“缪斯之眼“的非凡设计，软硬件协作打造的非凡性能，业界首次将电影工业视频流程AI化的非凡影像，再度升级的..
由于微软并没有在限定的 90 天时间内修复漏洞，Google 的 Project Zero 团队近日披露了存在于 Windows 系统中的权限提升（EoP）漏洞。这个漏洞是因..
龙族幻想在8月19日的时候更新了金色徽章异闻“绝杀东京”，很多玩家还不清楚这个金色徽章异闻“绝杀东京”怎么做，下面就来为大家详细的介绍一下。..
最近很多人都发现泰捷WEBOX发布了LCD技术投影仪，很多人就产生了大量的疑问，不是LCD投影仪都被吐槽了吗？说什么开放式光机容易进灰尘，不耐用等等..
OPPO于今日下午举办线上发布会，从传感器、模组以及算法方面发布四项全新影像技术，包括新的RGBW捕光传感器、连续光学变焦、五轴运动防抖技术以及..
8 月 18 日，“AI这时代 星辰大海——百度世界2021”大会在线上召开，会上，小度作为百度旗下软硬件一体化的载体以及国民智能生活品牌发布多款新品..
近日，京东健康发布《2021互联网医生诊疗行为及幸福感报告》。报告显示，公立医院正成为互联网医院建设主力军，占比近七成。..
在线下同行倾轧与政策重拳打压之下，如今电子烟实体店可谓是在“夹缝中顽强生长”，很多店经营状况举步维艰，究竟该如何度过这个难关呢？今天，小..
随着电商企业规模的扩大，业务流程涉及越来越广，大事小事也增多，这时候，上一套电商erp软件很有必要了。一般来说，想要规范化管理、提高运营效率..
随着新生代父母对科学早教的认可，0- 6 岁的婴幼儿在各年龄段都出现了对早期教育的需求，且在早教市场消费群体中有一定占比。接受早教的婴幼儿中，..
进入 2021 年 4 月到 6 月，国内电子烟行业在经历了前期迅猛扩张后逐渐销售疲软、转关店潮势起。MOTI魔笛在这期间采访了大量代理商、加盟店主，以..
几个月前，Galaxy Tab S8规格出现了大规模泄漏，涉及三款车型——香草、S8+和S8Ultra。基于该泄漏信息，将支持45W充电。他们将能够处理4.5A的10V电..
2020年，黄金实现了强劲的回报，全年回报率为25.12%，并在当年8月达到了每盎司2067美元的历史高点。然而，比特币的价值在2020年5月至2021年5月期间..
今日，中国联通发布公告称，2021年上半年，中国联通营收1642亿元，同比增长9.2%;服务收入达到1487亿元，同比增长7.5%，增速较2020年全年提高3.2个..