BOSS直聘宣布将取消大小周：加班费照发 薪资不变

经过很长一段时间的测试，Facebook 今天正式宣布在 Messenger 服务上为语音和视频通话提供端到端（E2E）加密。目前，Messenger 所发送的信息均已采用 E2E 加密方式，而本次更新有助于保护用户在音频和视频方面的安全。需要注意的是，Facebook 并不会对你的普通消息进行加密，你需要点击聊天窗口中的“i”并转到“秘密通话”，发送到那里的任何消息都是加密的。从今天开始，这些秘密对话窗口将带有通话选项和视频选项，您必须从秘密