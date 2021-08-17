BOSS直聘宣布将取消大小周：加班费照发 薪资不变

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BOSS直聘宣布将取消大小周：加班费照发 薪资不变

2021-08-17 16:31 · 稿源：站长之家

今日，BOSS直聘宣布将从2021年9月1日起取消“大小周”。

恢复双休后，员工薪资中的“周末加班费”仍正常发出，薪资总额不变。

boss直聘

BOSS直聘的薪资结构中，“周末加班费”约占年薪的20%，此举也相当于变相全员涨薪。

目前快手、腾讯、字节等公司均取消了大小周，携程则开始试验混合办公模式， 而游戏行业也大量取消大小周，恢复双休。

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