快手小店新增服饰鞋包行业管理规范 推广内衣、泳衣限制多

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快手小店新增服饰鞋包行业管理规范 推广内衣、泳衣限制多

2021-08-05 14:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息:日前，快手小店宣布为了适应电商平台发展需求，新增《服饰鞋包行业管理规范》，该规则将于2021年8月6日生效。

该规范适用于在类目【服饰/鞋靴】、【儿童服饰/鞋包】、【运动户外鞋服】、【瑜伽舞蹈/健身/体育/护具】 一级类目下，发布商品或服务的商户。

在入驻要求上，商家需遵守《快手小店招募规则》入驻，遵守《快手小店信息发布规则》发布信息和商品。

值得注意的是，在商品属性要求方面，对于特殊材质商品，比如商品材质涉及羊毛羊绒、羽绒、真丝服装 、皮夹克等，需在属性上注明材质。

快手3

另外，商家在发布产品时，主要展示商品的品牌信息、描述、商品外观及成色信息等方面。

直播内容要求方面，推广者在电商直播间或电商短视频中推广商品时，需遵守《快手社区管理规范》、《快手直播管理规范》、《快手小店规则（总则）》等平台规则规范的要求，包括但不限于:

推广内衣、泳衣、运动内衣类商品:

（1）商品展示形式:

  • 需使用假人模特穿着展示商品

  • 真人手持商品（不允许真人穿着展示）

（2） 直播场地:

  • 可在普通直播间内展示（含卖场）

  • 泳衣类商品可在泳池或海边等涉水场景展示

  • 运动内衣或功能内衣可在健身房内或舞蹈房内展示

  • 不得出现低俗诱导、刻意营造色情想象空间、引发性诱惑，以及其他引起类似感受的场景

  • 不得过于聚焦敏感部位或低俗倾向角度拍摄（如从下仰视拍摄）

  • 不得出现带有任何色情暗示的物品

  • 不允许出现低俗或相关的词汇话术

  • 模特着装不得非正常暴露

  • 高透明产品，模特需穿日常内衣打底拍摄或使用假人体模特展示

另外，如商户店铺商品为假货的，商户应向买家履行《快手小店商户服务协议》中第十五条中有关“假一赔十”的承诺，即商户应向买家退还商品价款并向买家支付商品价款的十倍作为赔偿款。

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