苹果在沙特开设开发者学院 为中东及北非首家

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苹果在沙特开设开发者学院 为中东及北非首家

2021-07-08 17:19 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月8日 消息:据沙特公报报道，苹果计划在沙特阿拉伯首都利雅得开设其首个面向中东和北非地区 （MENA） 的苹果开发者学院总部(Apple Developer Academy)。

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苹果开发者学院（Apple Developer Academy）是苹果的战略计划，旨在确保对技术感兴趣的学生在其所有平台上接受适当的编程培训。学生将学习如何编写和管理iOS、macOS、tvOS和 watchOS 应用程序，并且都在苹果创建的课程中进行教学。

在沙特阿拉伯，苹果将与沙特网络安全、编程和无人机联合会以及Tuwaiq学院和 Nourah Bint Abdulrahaman公主大学合作。沙特阿拉伯教育部长哈马德·谢赫博士称苹果将学院扩展到该国是“培养程序员和技术开发人员的关键中心”。

该学院的主要目标之一将是在技术领域赋予女性权力，也是沙特阿拉伯“愿景2030”计划的一部分，该计划旨在使经济多元化，不再依赖石油。沙特网络安全、编程和无人机联合会（SAFCSP）主席 Faisal Al-Khamisi表示，他希望新的合作伙伴关系能够为沙特劳动力和当地社区创造更多机会。

在我们与苹果的合作中，我们将共同努力为企业创造一个经济生态系统，以灌输增强创新和技术的技能，并确保我们当地社区和世界社会的可持续和繁荣的未来无疑将从中受益将在Apple Academy 接受教育和培训的技术干部。

首个苹果开发者学院（Apple Developer Academy）于2013年在巴西推出，此后扩展到更多国家/地区，其中沙特阿拉伯是最新一家，作为苹果面向对应用程序开发充满热情的学生的全球推广计划的一部分。

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