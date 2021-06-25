三星集团5家子公司被韩国公平贸易委员会罚款2300亿韩元

站长之家（ChinaZ.com）6月25日 消息:韩国公平贸易委员会 （FTC） 决定对三星集团旗下的五家公司处以总计2，349亿韩元(13.4亿人民币)的罚款，因为它们与食品服务子公司三星 Welstory 进行了甜心交易。该机构还向检方起诉三星电子和三星集团未来战略办公室前负责人崔智成。

FTC于6月24日宣布，已决定对三星电子、三星显示器、三星电机和三星SDI处以上述的处罚，因为它们向三星Welstory提供了不公平的支持。美国联邦贸易委员会认为，三星集团未来战略办公室带领四家电子公司向三星Welstory提供过分优惠的餐饮服务合同，帮助这家餐饮服务子公司赚取了巨额利润。

不过，FTC并未承认对三星 Welstory 的不公平支持与三星电子副董事长李在镕的管理层继任计划直接相关的指控。三星电子及其三个附属公司反驳了 FTC 的决定，称他们与三星 Welstory 的交易旨在促进其员工的福利。预计他们将与 FTC 展开激烈的司法对决。

对包括三星电子在内的五家公司的罚款金额是自美国联邦贸易委员会开始惩罚财阀集团附属公司之间的甜心交易以来的最高金额。对三星电子的罚款金额是有史以来最高的一家韩国公司。

根据美国联邦贸易委员会的调查，从2013年4月到本月初，包括三星电子在内的四家公司在私人合同的基础上向三星 Welstory 下达了所有餐饮服务订单。该计划通过保证高利润和提供丰厚的佣金，帮助三星 Welstory 保持高利润。

这种情况保持了九年，三星Welstory对四家公司的食品服务销售平均利润率为25.27%，营业利润率为15.5%，明显高于该公司的平均营业利润率（3.1%），同期餐饮服务行业前11名竞争对手。

FTC表示，最重要的是，三星 Welstory 作为三星集团所有者家庭的摇钱树发挥了关键作用，因为三星集团员工的餐饮服务内部贸易获得了稳定的利润。

据此，FTC 判断三星物产在2015年至2019年期间获得了三星 Welstory 净利润（总计2758亿韩元）的很大一部分作为股息。三星集团所有者家族是三星物产的最大股东。