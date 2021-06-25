怎么看自己电脑适不适合装windows11 win11配置升级检测方法分享

在纳德拉的口中，Windows 11 是 Windows 系统十年来最大的一次变革。按理说，它应该会是一款从内到外全新的操作系统，不过眼尖的 Reddit 用户发现了一个小屏幕，可能会改变你的想法。在今天早些时候曝光的 Windows 11 截图中，Windows 3.1 对话框依然存在。尽管你在这里的图片中可以看到，微软也应用了它的现代UI处理，有圆角和一切。但是，Windows 3.1的遗留问题比较明显，这表明微软仍然没有完成对Windows的全面改造，所以在这之