怎么看自己电脑适不适合装windows11 win11配置升级检测方法分享

北京时间6月24日的晚上，微软正式的发布了全新一代的操作系统——windows11，很多朋友都想第一时间去尝尝鲜，但是不知道自己的电脑是否合适不合适装windows11，下面就来为大家分享一下。
怎么看自己电脑适不适合装windows11?
https://aka.ms/GetPCHealthCheckApp
可以下载windows11升级检测软件对自己的电脑进行检测，看看是否适合升级。
硬件要求/最低配置
以下是在电脑上安装 Windows11的基本要求。如果您的设备不满足这些要求，您可能无法在设备上安装 Windows11，建议您考虑购买一台新电脑。如果您不确定您的电脑是否满足这些要求，可以咨询您的原始设备制造商 （OEM）;如果您的设备已经在运行 Windows10，您可以使用电脑健康状况检查应用来评估兼容性。
处理器:
1GHz 或更快的支持64位的处理器（双核或多核）或系统单芯片 (SoC)
RAM:
4GB
存储:
64GB 或更大的存储设备
注意:有关详细信息，请参见以下“关于保持 Windows11最新所需存储空间的更多信息”。
系统固件:
支持 UEFI 安全启动
TPM:
受信任的平台模块 （TPM） 版本2.0
显卡:
支持 DirectX12或更高版本，支持 WDDM2.0驱动程序
显示屏:
对角线长大于9英寸的高清 （720p） 显示屏，每个颜色通道为8位
Internet 连接和 Microsoft 帐户:
Windows11家庭版需要有 Internet 连接和 Microsoft 帐户才能在首次使用时完成设备设置。
将设备切换出 Windows11家庭版 S 模式也需要有 Internet 连接。
对于所有 Windows11版本，Internet 访问对于执行更新和某些功能的下载和使用都是必需的。