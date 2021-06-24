茶颜悦色向茶颜观色索赔超270万 申请冻结100万存款

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茶颜悦色向茶颜观色索赔超270万 申请冻结100万存款

2021-06-24 10:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月24日 消息:茶颜悦色是总部位于长沙的一家网红茶饮品牌，近几年成为了很多人到长沙后必须光顾的一家奶茶店。不过在出名之后这家茶饮品牌也遭到了“山寨”。

长沙，茶颜悦色

近日天眼查App显示，茶颜悦色的运营方湖南茶悦餐饮管理有限公司与广州洛旗餐饮管理有限公司、广州凯郡晟品餐饮管理有限公司商业贿赂不正当竞争纠纷一审民事裁定书公开，审理法院为湖南省长沙市天心区人民法院。

裁定书显示，原告茶悦公司（即茶颜悦色）起诉被告洛旗公司、凯郡昇品公司公司立即停止在全国范围内使用与原告相同或者近似装潢进行广告宣传、加盟许可招商宣传及其他虚假宣传等不正当竞争侵权行为，并赔偿原告经济损失共计208万元;判令被告刘琼饮品店因在南门口茶颜观色门店实际经营使用涉案近似装潢等侵权行为赔偿原告经济损失70万元，被告洛旗公司等对此承担连带赔偿责任。

目前，该案裁判结果为驳回被告方广州凯郡晟品餐饮管理有限公司对管辖权提出的异议。

同时，茶悦公司还向法院申请冻结广州洛旗餐饮管理有限公司及相关公司、门店的存款或等值财产，裁判结果为冻结广州洛旗餐饮管理有限公司、广州凯郡晟品餐饮管理有限公司、长沙市天心区刘琼饮品店名下银行存款共计100万元等。

今年4月26日上午，长沙市天心区人民法院官方公众号发布“茶颜悦色”起诉“茶颜观色” 不正当竞争侵权法院一审判决书。

法院判决“茶颜观色” 方面败诉，停止在全国范围内与“茶颜悦色”相同或近似装潢的广告宣传、加盟许可招商宣传、虚假宣传不正当竞争行为;并向“茶颜悦色”赔偿经济损失及合理维权费用累计170万元。

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