两部门：从严监管电子烟经营 严格查处向未成年人售烟行为

在广东和香港有一种“酱油西餐”，就是用中餐的原材料和烹饪手法来料理西餐。这是在清朝末期的广州餐饮界掀起的“学习西餐风”，当时是做西餐，但是习惯了几十年中式料理方法的大厨们，难免改不了放酱油的习惯，这样的创新口味，不仅歪果仁特别喜欢，中国的普通老百姓也渐渐接受了这样的吃法。也是因为如此，“酱油西餐”甚至成为了美食界因地制宜“口味儿本土化”的代名词。而现在，不光是美食界关注到消费者生活地域不同所带来的