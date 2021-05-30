2021年5月30日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于红楼梦的，问题是“《红楼梦》中，“粉面含春威不露，丹唇未启笑先闻”描写的是谁?”这个问题怕是很多朋友都不清楚了，毕竟红楼梦看的人还是比较少的，下面就来为大家分享一下答案。

红楼梦中粉面含春威不露丹唇未启笑先闻描写谁的 5月30日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：《红楼梦》中，“粉面含春威不露，丹唇未启笑先闻”描写的是?

A、王熙凤

B、贾探春

正确答案：王熙凤

王熙凤是《红楼梦》中的主要人物，贾琏正妻、巧姐生母，亦是王夫人的侄女、贾宝玉的堂嫂及表姐。出身金陵四大家族之一的王家，别称凤辣子，又称琏二奶奶，是荣国府的实际当家人。周汝昌认为《红楼梦》故事情节有两大脉路，一条以贾宝玉为中心，一条以王熙凤为中心。

“粉面含春威不露，丹信未启笑先闻”是我国四大名著《红楼梦》中对王熙凤的经典描写.突出了她青春貌美、尊贵威严、活泼开朗、大方泼辣等.多种看似互相矛盾，实则完美融合的性格特点。

王熙凤以聪明漂亮，精明干练闻名，亦以阴险狠毒，心狠手辣而著称，在短暂的几年掌权中，她争强好胜，工于心计，极尽权术机变、残忍阴毒之能事，阴险毒辣，爱慕虚荣，造了许多罪孽，折在她手里的就有好几条人命，可见其手段之毒辣。她邀功诿过，掌握荣国府的家务处置、财务开支，掌握日常开销与姑娘们、奶奶、哥儿、丫环们的月银，有时还拿去放高利贷，但她并不曾苛扣银两。

“每年少说也得翻出一千银子来”。荣国府小厮兴儿说她“嘴甜心苦，两面三刀”，“上头笑着，脚底下使绊子”，“明是一盆火，暗是一把刀”。王熙凤弄权铁槛寺，贪利拆散张金哥与守备公子的姻缘，致使二人先后自尽。贾琏偷娶尤二姊为二房后，凤姐使人告状并加害尤二姐，又召庸医将二姐已经成型的八个月大的男婴打下来，最终致使尤二姐“吞生金自尽”。