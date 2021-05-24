比特币一天跌去4000美元 马斯克支持加密货币战胜法定货币

站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:昨日，马斯克在回答网友向提问时表示:“自己支持加密货币打败法定货币”。

据了解，此前马斯克多次力挺加密货币，其发言多次带动了比特币、狗狗币、柴犬币等加密货币的上涨。

马斯克表示，特斯拉不会出售任何的狗狗币以及比特币，将坚定持有，同时还表示或将开通特斯拉以及SpaceX使用狗狗币支付。

甚至还有网友认为马斯克就是比特币的创始人。

虽然此前马斯克也曾表示过狗狗币是“骗局”等言论，导致其价格下跌，但马斯克都在发言后迅速坚定持有者信心，称自己仍是加密货币的支持者。

今年2月，马斯克购入了价值15亿美元的加密货币，并宣布消费者购买特斯拉汽车时可以用比特币支付，结果导致比特币价格飙升。

但好景不长，5月20日，5月23日经过两次币圈的暴跌，比特币的价格从4月的最高65000美元一路下跌至目前的35000美元，跌幅近50%。

就在过去的24小时内，比特币的价格从由最高的38109美元/枚跌至最低点31169美元/枚。

面对比特币大起大落的情况，近日中国互联网金融协会、中国银行业协会等联合发声，发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告，称金融机构不得开展虚拟货币相关业务。