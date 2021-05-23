空腹吃荔枝多了可能导致低血糖吗 5月23日蚂蚁庄园小课堂最新答案

2021年5月23日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于荔枝的，问题是“空腹吃荔枝多了可能导致低血糖这种说法?”空腹吃荔枝会不会导致低血糖呢?下面就来为大家详细的科普一下蚂蚁庄园今日答案。

空腹吃荔枝多了可能导致低血糖这种说法 5月23日蚂蚁庄园小课堂最新答案

今天问题：空腹吃荔枝多了可能导致低血糖，这种说法正确吗？

A、有科学道理

B、不可能

正确答案:有科学道理

答案解析:

荔枝（学名:Litchi chinensis）又名荔支、离枝、丹荔、丽枝、火山荔、勒荔、荔果，是中国南部出产的一种亚热带果树，属无患子目无患子科，是荔枝属的唯一物种，为华南的重要水果农作物，每年产量逾百万吨。荔枝对保鲜的要求相当高，所以一般采用低温运输。生荔枝和荔枝核含有毒物亚甲基环丙基乙酸，食用过量会导致低血糖和急性癫痫发作。其果树与果实状似同科不同属的龙眼。

空腹大量吃“荔枝”容易引起低血糖。人体在空腹状态下，血糖本身较平时就低。大量食用荔枝后，会进一步引起血糖下降。

荔枝含有抑制人体产生葡萄糖的毒素次甘氨酸。印度北部以前每年有超过100名儿童因为空腹吃大量荔枝中毒，发生急性脑肿丧命。后来发现病因与吃荔枝有关，治疗方法是迅速按照低血糖症处理。在查明原因后，官员教导家长不要让孩子空腹吃大量荔枝，当地儿童急性脑肿病例数目大减。