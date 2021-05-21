Epic10美元优惠券免费领取地址 2021epic10美元优惠券怎么领

2021年5月20日，Epic著名的10美元优惠券活动再次回归，想必很多朋友还不清楚在哪可以领取到这次10美元的优惠券，下面就来为大家详细的介绍一下epic10美元优惠券怎么领。

Epic10美元优惠券免费领取地址

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登录您的 Epic Games 账户，点击 "获取我的EPIC优惠券"，获得一张10美元Epic优惠券。购买价格至少为14.99美元的游戏时可享优惠!

关于Epic10美元优惠券：

登录你的 Epic Games 账户，然后点击 "获取我的EPIC优惠券" 按钮，获得一张10美元 Epic 优惠券（可用于购买至少14.99美元或者同等价值当地货币的符合要求的游戏）。10美元 Epic 优惠券金额会在付款时自动扣除。在大特卖期间，如果在点击这个按钮前，您完成了首次购买或首次下单获取免费游戏，就会自动获得您的第一张10美元 Epic 优惠券。优惠券将于北京时间2021年6月17日星期四晚11:00时过期。

什么是EPIC优惠券?

Epic优惠券为Epic游戏商城的优惠券，可用于购买 Epic 游戏商城符合要求的游戏，并在结账时扣除。

我如何在大特卖期间收到第一张10美元EPIC优惠券?

"点击 '获取我的EPIC优惠券' 按钮。如果不点击 '获取 EPIC 优惠券' 按钮，您在促销期间下载一款免费游戏或完成第一次购买时也会自动获得您的第一张10美元Epic优惠券。

如果您已经拥有一张来自大特卖的10美元Epic优惠券，这张优惠券会在你下一次购买任何标价至少为14.99美元的、符合条件的游戏时自动扣除，然后你会再获得一张10美元Epic优惠券。"

我如何兑换10美元EPIC优惠券?

下次您购买Epic游戏商城中价格不低于14.99美元的、符合要求的游戏时，10美元Epic优惠券金额会在付款时自动扣除。

购买什么样的商品能获得10美元EPIC优惠券?

10美元Epic优惠券仅限于购买Epic游戏商城已发售的、符合条件的游戏，且游戏的任何折扣后价格不得低于14.99美元。税费和其他费用皆不计入最低购买价格。该优惠券不能用于购买预购商品或任何非游戏产品，如附加内容（例如 DLC 或季票）、游戏内商品(如游戏内的货币，像《堡垒之夜》中的V币，或升级如《守护家园》模式)。

我的10美元EPIC优惠券会过期吗?

会。所有在大特卖期间收到但未使用的10美元Epic优惠券将于北京时间6月17日星期四晚11:00时过期。

大特卖持续多久?

大特卖将于北京时间2021年5月20日星期四晚11:00开始，并于北京时间2021年6月17日星期四晚11:00结束。

单笔交易能获得多张10美元EPIC优惠券吗?

不能。

我能在单次购买结账时使用多张10美元EPIC优惠券吗?

不能。10美元Epic优惠券不能在单次购买中叠加使用。

我能用10美元EPIC优惠券购买预购商品、DLC、游戏附加内容、季票或游戏内商品如《堡垒之夜》的V币吗?

不能。10美元Epic优惠券只能用于购买Epic游戏商城内符合要求的游戏。不能用于购买预购商品或任何非游戏产品，如附加内容（例如 DLC 或季票）、游戏内商品(如游戏内的货币，像《堡垒之夜》中的V币，或升级如《守护家园》模式)。

如果我退回用10美元EPIC优惠券购买的游戏，该优惠券能否返还到我的账户?

您购买游戏时使用的10美元Epic优惠券不会被返还，但是您仍然可以在促销活动期间使用因购买原游戏新获得的10美元Epic优惠券。如果活动结束后您选择退回游戏，届时10美元Epic优惠券将会过期，因而将作废无效，无法返还到您的账户。

我已经预购的游戏将在大特卖期间发布，本可使用EPIC优惠券以更便宜的价格入手，怎么办?

如果你已经预购了任何于 Epic 大特卖时（2021年5月20日至6月17日）上市的符合要求的游戏，你将可收到部分退款，作为10美金(或相同面值本地货币)数额的Epic优惠券的弥补。当你预购的游戏于Epic游戏商城上架时，你将会收到一封有关退款通知的电子邮件。退款将记入您预购游戏时使用的原始付款方式。