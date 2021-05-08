扎克伯格：Facebook 宁愿赔钱致力扩大 VR 采用率

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > Facebook最新资讯 > 正文

扎克伯格：Facebook 宁愿赔钱致力扩大 VR 采用率

2021-05-08 17:22 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月8日消息:在接受CNET的Scott Stein采访时，马克·扎克伯格对Quest Pro的实际情况提出了自己的看法。

Facebook

扎克伯格表示，Oculus Quest相对于竞争对手最大的优势是其便捷的无线体验，去年10月份将价格从最初的399美元降至299美元是一项战略举措，目的是让更多的人接受VR。但扎克伯格表示，他更想用Quest Pro升级VR体验，这款设备可能会在更高端的独立系统中搭载新的传感器，进行面部和眼睛跟踪，甚至支持健身功能。作为Facebook社交VR计划的一部分，新的传感器可能会增加更多的「临场感」。但正如扎克伯格所说，这可能会推高价格，「有可能会稍微贵一点儿」。

Facebook目前的总体目标是扩大VR头盔采用率，这样作为世界上最大的社交媒体网络，该公司就可以为人们参与虚拟世界创造更多的社交机会。为此，他甚至宁愿赔钱来赢得人们的支持。

另外，Facebook也在研发更先进的带有手腕神经接口的AR眼镜，但这可能还需要多年时间才能成为现实。在此之前，Oculus Quest Pro可以首先将更先进的传感器带入Facebook的VR生态系统中。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 扎克伯格急了！为保证Facebook免费 请iOS用户同意被跟踪

    凤凰网科技讯 北京时间5月3日消息，苹果公司已经正式发布了iOS 14.5系统，要求应用开发者在跟踪用户前需要首先获得用户同意。尽管Facebook对此表示反对，但是不得不遵守，并打出了“免费”的旗号。Facebook在弹窗通知中解释称，iOS 14.5要求开发者在跟踪一些设备数据以改善广告投放时获得用户同意，并从三方面阐述了用户会从这种数据收集中受益，第二条就是“协助保持Instagram/Facebook免费”。然而，目前并没有迹象显示Facebook?

    facebook 苹果

  • Facebook 2020年为保护CEO扎克伯格安全花费了2300万美元

    据外媒报道，美国证券交易委员会(SEC)的一份新文件显示，Facebook去年在CEO马克·扎克伯格的安全问题上花费了2300多万美元。周五提交的一份委托书称，Facebook对公司安全的年度评估确定了扎克伯格面临的具体威胁。“他等同于Facebook，因此，有关我们公司的负面情绪跟扎克伯格先生直接相关，并且经常会转移到他身上，”委托书中提到了这位Facebook CEO所扮演的角色。该公司对安全项目的年度审查显示，2020年保护扎克伯格及其家人的

    扎克伯格 facebook

  • Facebook推出新的迷你播放器 可在Facebook应用中播放Spotify的内容

    Facebook上周宣布扩大与流媒体音乐服务Spotify的合作，这将带来一种直接在Facebook应用中收听音乐或播客的新方式，它称之为Project Boombox。今天，这两家公司正在通过一个新的 "迷你播放器 "体验推出这一整合，允许Facebook用户通过iOS或Android上的Facebook应用从Spotify进行流媒体播放。这项功能将对Spotify的免费用户和高级用户开放。迷你播放器本身是Spotify应用内已经支持的社交分享选项延伸。现在，当Spotify用户在收听他们

    facebook spotify 音乐

  • Facebook宣布收购VR游戏Onward开发商Downpour Interactive

    在经历了 2019 年末 2020 年年初那段疯狂的收购时期之后，Facebook 对 VR 内容部门的扩充一直比较安静。今天，这家社交媒体巨头打破沉静，宣布收购了 VR 第一人称射击游戏 Onward 的开发商 Downpour Interactive。这款游戏目前已经在公司的 Rift 和 Quest 平台上线，也可以通过 Valve 的 Stream 商店访问，是近年来比较卖座的 VR 游戏之一。Facebook 表示这款游戏将继续在非 Facebook 的 VR 硬件上销售。Facebook没有分享Downpour?

    facebook vr 游戏

  • Facebook与Gucci联手对造假者提起诉讼

    据外媒Neowin报道，Facebook和Instagram不仅是数百万人使用的平台，也是全球各大公司的广告和商业中心。这就是该公司会定期更新其工具，改善广告机制，为利用其平台的组织提供价值的原因。在同一领域，Facebook现在已经与奢侈时尚品牌Gucci联手，对一个国际造假者提起诉讼。简而言之，一家造假企业利用Facebook和Instagram推广和销售带有Gucci品牌的假冒产品，并使用多个不同的账户来规避Facebook的执法政策。因此，Facebook现在与

    facebook 百度 侵权

  • 扎克伯格称去年“白脸冲浪”是为了躲避狗仔队的拍摄

    据外媒CNET报道，2020年对Facebook首席执行官马克·扎克伯格来说是一个奇怪的年份。这位亿万富翁在这一年里处理了社交网络上错误信息的传播问题，并最终参加了美国国会关于第230条保护的听证会。在全年夏天，他只想在夏威夷放松，远离公众的视线。所以他在脸上涂抹了大量的白色防晒霜，希望能避开狗仔队。然而这并不奏效。社交媒体用户立即将扎克伯格的“白脸冲浪”照片变成了模因，将他的造型与1966年电视剧《蝙蝠侠》中的小丑、?

    扎克伯格 百度 facebook

  • 库克要求扎克伯格删除剑桥分析丑闻后的数据：纽约时报

    据国外科技媒体报道：Facebook首席执行官马克•扎克伯格（Mark Zuckerberg）在2019年曾要求苹果公司（Apple）首席执行官蒂姆•库克（Tim Cook）；据《纽约时报》报道，在剑桥Analytica丑闻的余波中，微软提出了处理用户隐私问题的建议。库克建议Facebook删除所有在其核心应用程序之外收集的关于人的信息。这个建议留给扎克伯格的是"；惊呆了"；报道援引消息人士的话说。

    facebook 库克 扎克伯格

  • 继AWS、华为之后 Facebook今天也宣布加入Rust基金会

    继 Amazon Web Services、谷歌、华为、微软和 Mozilla 之后，Facebook 今天也宣布加入 Rust 基金会。Facebook 是加入该基金会的最新科技巨头，并承诺将会加大对 Rust 的采用。这个编程语言最初是由 Mozilla 开发的，相比较 C 和 C++ 更快速、更安全，因此受到了业内的广泛赞誉。Rust 对于编写驱动程序和编译器等组件很有吸引力。Rust 基金会于今年 2 月份成立，得到了 AWS、谷歌、华为、微软和 Mozilla 的支持。微软正在为Windows?

    基金 facebook 谷歌

  • 如何使用Facebook惧怕的iPhone新功能

    iOS14.5和iPadOS14.5已经可以在iPhone和iPad上下载，带来了几个相当实用的新功能。iOS 14.5中最重要的升级也是Facebook最讨厌的iPhone功能就是应用跟踪透明化（ATT）。所有想收集用户数据并在各种应用和服务中追踪iPhone和iPad所有者的应用，都必须在做之前征求许可。ATT并不能阻止Facebook、谷歌或任何其他公司追踪用户，它只是迫使开发者在应用中加入权限提示。iPhone用户不需要做任何事情来利用这一功能，但他们应该了解一些关?

    ipad facebook 隐私

  • Facebook员工可以继续远程工作 但可能面临降薪

    在苹果、谷歌等公司计划让员工在冠状病毒影响逐渐消退后回到办公室时，Facebook表示将支持员工继续在家工作--在一定条件下。苹果CEO蒂姆·库克之前表示"迫不及待"地希望员工回到公司。谷歌希望员工能回来，不过位于海外的可以申请继续再加工作。现在Facebook表示，它相信远程工作是"未来"。据BBC新闻报道，Facebook将允许员工继续在家工作。Facebook员工成长副总裁布林·哈灵顿（Brynn Harrington）表示，有些

    facebook 苹果 谷歌

  • Gucci，Facebook对销售假货的人提起诉讼

    据国外科技媒体报道：Gucci和Facebook首次对一名涉嫌在网上销售假冒Gucci产品的个人提起联合诉讼。这些公司声称，被告利用各种Facebook和Instagram账户推销其销售假冒古驰商品的国际业务。他们补充说，顾客应该能够买到正宗的古驰产品，而不必担心上当受骗。

    facebook 商品

  • Facebook高居“数据丢失耻辱榜”榜首

    数据泄露几乎已经成为日常生活中的事实，但仍有一些数据泄露事件的影响比其他事件更大。软件公司Intact对公开数据进行了分析，看看在过去16年里，哪些公司遭遇了最大规模的数据泄露（涉及3万条以上的记录）。Facebook以最多的数据泄露事件和最多的记录丢失事故位居榜首。该社交网络在报道期内遭遇了5起违规事件，丢失了86.45万条记录。紧随Facebook，名列其后四名是：万豪国际 丢失505200000条MongoDB，477000000条美国在线，92000

    facebook 黑客 博客

  • 乔布斯轶事：曾在一封电邮中称Facebook为“Fecebook”

    据外媒报道，最新披露的一封电子邮件显示，已故苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯曾将Facebook称为“Fecebook”。这位苹果联合创始人生前曾在跟斯科特·福斯特尔的邮件交流中将Facebook叫成了Fecebook。眼下，Epic Games跟苹果之间的较量正在慢慢挖掘出一些有趣的秘密，包括乔布斯跟苹果iOS主管福斯特尔的一封电子邮件对话。故事是这样的--Facebook正在谈判将其应用到引入iPad，但双方在应用如何运行的问题上存在分歧。苹果不允许Faceb

    facebook 苹果 乔布斯

  • Facebook将在印度的移动应用上推出疫苗搜索工具

    据国外科技媒体报道：Facebook已与印度政府合作，在其印度的移动应用程序上推出疫苗搜索工具。

    facebook 网站

  • Facebook在印度已恢复带有“莫迪辞职”的帖子并对此展开调查

    据外媒最新报道，Facebook通讯员Andy Stone表示，公司已经恢复了印度国内那些带有“ResignModi（莫迪辞职）”标签的帖子并正在调查发生了什么。Stone在周三晚上的一份电子邮件声明中澄清道：“我们一时不小心屏蔽了这个标签（莫迪辞职），不是因为印度政府要求我们这么做。”当天早些时候，Stone有在Twitter上发文称，这个话题标签已经恢复，社交网络正在调查发生了什么。几天前，美国社交巨头公司Facebook及Twitter遵照来自新德里

    twitter facebook 百度

  • 特朗普Facebook页面被禁百日 已成充斥各种言论的战场

    虽然美国前总统唐纳德·特朗普的 Facebook 页面定格在了几个月前，但他的页面始终有很多活跃用户留言。这位前总统在 Facebook 个人页面的最后一条帖子发布在美国时间 2021 年 1 月 6 日下午 3 点 14 分，也就是国会大厦暴乱的那个下午。他在帖子中呼吁“美国国会大厦的每个人都应该保持和平”。在他发表这篇帖子后，包括 Facebook 在内的很多社交媒体帐号以“煽动暴乱”为由无限期地禁用了该帐号。然而，这个帐号并没有像时间胶囊?

    facebook 京东 爱奇艺

  • Facebook声称AI可以预测治疗复杂疾病的药物组合

    Facebook今天详细介绍了它声称的第一个能够预测药物组合、剂量、时间和其他类型的干预措施（如基因删除）效果的单一AI模型。Facebook表示，该模型是与慕尼黑赫尔姆霍兹中心合作开发的，它可以加速识别药物组合和其他治疗方法的过程，这些方法可能会导致疾病的更好结果。事实证明，发现重新利用现有药物的方法是治疗包括癌症在内的疾病的有力工具。近年来，医生们已经看到 "药物鸡尾酒 "对抗恶性疾病的成功，并继续探索为患者提供个

    facebook 池子 enco

  • Facebook表示今年不会推出Oculus Quest Pro

    Facebook VR实验室副总裁安德鲁·博斯沃思（Andrew Bosworth）又给出了一些关于未来Oculus硬件的暗示。在Twitter Spaces上与John Carmack的音频问答中，博斯沃思提出，虽然去年的Quest 2还将在市场上坚持一段时间，但该公司正在开发功能更强的头显设备。"人们还在问Quest 3的消息，它还不存在，目前没有Quest 3，只有Quest 2。" 博斯沃思说。"但我确实在今年早些时候的一次AMA上暗示过Quest Pro，因为我们确实有很多东西在开发中，

    facebook vr twitter

  • Facebook误伤法国小城比奇市官方账号 只因Bitche与Bitch太像了

    位于法国东北部摩泽尔省的边境小城“比奇”（Bitche）市，最近因“违反网站服务条款”而被 Facebook 平台给意外删除。虽然听起来很像是英语的“碧池”（Bitch），但该市的官方账号其实并没有任何违规之处。然而 Mélodie 电台报道称，该 Bitche 的麻烦始于3月19日，当时该账号的“Ville de Bitche”页面被系统给突然消除。负责城市宣传工作的瓦莱丽·德古（Valérie Degouy）试图向 Facebook 申诉，但可惜未获成功。最终她也只得以

    facebook 网站 算法

  • 监督委员会表示Facebook对特朗普账户的封禁可以暂时维持

    脸书监督委员会维持了脸书对前总统唐纳德-特朗普的禁令，这是该组织周三宣布的。在今年1月发生致命的国会大厦骚乱后，特朗普被暂停在Facebook平台上的活动。不过，委员会表示，"脸书对特朗普实施 "无限期暂停"是不合适的，呼吁该公司在未来六个月内审查这一决定，以 "确定并证明一个与适用于其平台其他用户的规则相称的回应"。脸书在1月份要求监督委员会审查特朗普的禁令，当时脸书因特朗普在美国国会大厦煽动暴力而暂停其账户不久

    facebook twitter 网站
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM