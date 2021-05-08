扎克伯格：Facebook 宁愿赔钱致力扩大 VR 采用率

站长之家（ChinaZ.com）5月8日消息:在接受CNET的Scott Stein采访时，马克·扎克伯格对Quest Pro的实际情况提出了自己的看法。

扎克伯格表示，Oculus Quest相对于竞争对手最大的优势是其便捷的无线体验，去年10月份将价格从最初的399美元降至299美元是一项战略举措，目的是让更多的人接受VR。但扎克伯格表示，他更想用Quest Pro升级VR体验，这款设备可能会在更高端的独立系统中搭载新的传感器，进行面部和眼睛跟踪，甚至支持健身功能。作为Facebook社交VR计划的一部分，新的传感器可能会增加更多的「临场感」。但正如扎克伯格所说，这可能会推高价格，「有可能会稍微贵一点儿」。

Facebook目前的总体目标是扩大VR头盔采用率，这样作为世界上最大的社交媒体网络，该公司就可以为人们参与虚拟世界创造更多的社交机会。为此，他甚至宁愿赔钱来赢得人们的支持。

另外，Facebook也在研发更先进的带有手腕神经接口的AR眼镜，但这可能还需要多年时间才能成为现实。在此之前，Oculus Quest Pro可以首先将更先进的传感器带入Facebook的VR生态系统中。