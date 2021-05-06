OPPO发布K9系列智能电视：由OPPO蓝光团队调校

站长之家（ChinaZ.com）5月6日消息:今天OPPO举行K9系列超次元发布会，会上OPPO发布了K9系列产品，包括K9手机和K9系列智能电视。

据官方介绍，OPPO K9电视首发全新 ColorOS TV2.0系统，获得了 HDR10+ 显示效果认证，出厂前对每一台电视屏幕都进行了色彩校准，拥有93% DCI-P3广色域，能够呈现10.7亿种颜色，音频方面，其配备有2颗15W 大腔体全频扬声器，同时请来了 OPPO 蓝光团队调音。

画质引擎方面，由OPPO蓝光团队调校，OPPO智能电视K965英寸支持MEMC动态补偿，SR技术将4K画面进行超分解析，提高画面分辨率，DE- CONTOUR技术:去除视频解压缩产生的画面噪声，抗轮廓线/太阳纹。色彩方面也支持HSY色彩还原、FCC 偏好颜色管理等，并且支持色域转换。低蓝光护眼模式也有搭载。

据了解，OPPO蓝光团队出品的OPPO蓝光机的实力不仅被广大发烧友津津乐道，还得到了许多专业机构的认可，在海外，OPPO蓝光机几乎囊括全球所有音响器材专业测评机构，和主流媒体的最高奖项或评分。

价格方面，OPPO 智能电视 K943英寸1999元，55英寸2799元，65英寸3999元。