OPPO发布K9系列智能电视：由OPPO蓝光团队调校

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > OPPO最新资讯 > 正文

OPPO发布K9系列智能电视：由OPPO蓝光团队调校

2021-05-06 16:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月6日消息:今天OPPO举行K9系列超次元发布会，会上OPPO发布了K9系列产品，包括K9手机和K9系列智能电视。

0f2b3978-2401-45cb-a2a8-646974e167ca.png

据官方介绍，OPPO K9电视首发全新 ColorOS TV2.0系统，获得了 HDR10+ 显示效果认证，出厂前对每一台电视屏幕都进行了色彩校准，拥有93% DCI-P3广色域，能够呈现10.7亿种颜色，音频方面，其配备有2颗15W 大腔体全频扬声器，同时请来了 OPPO 蓝光团队调音。

f7b8110c-89dc-4592-b4ed-add0fb0b58b9.png

画质引擎方面，由OPPO蓝光团队调校，OPPO智能电视K965英寸支持MEMC动态补偿，SR技术将4K画面进行超分解析，提高画面分辨率，DE- CONTOUR技术:去除视频解压缩产生的画面噪声，抗轮廓线/太阳纹。色彩方面也支持HSY色彩还原、FCC 偏好颜色管理等，并且支持色域转换。低蓝光护眼模式也有搭载。

d36cbbbf-5d39-46db-91d2-02a121f07313 (1).jpg

据了解，OPPO蓝光团队出品的OPPO蓝光机的实力不仅被广大发烧友津津乐道，还得到了许多专业机构的认可，在海外，OPPO蓝光机几乎囊括全球所有音响器材专业测评机构，和主流媒体的最高奖项或评分。

价格方面，OPPO 智能电视 K943英寸1999元，55英寸2799元，65英寸3999元。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • OPPO“对K套装”公布：K9手机+K9电视 售价2999元起

    前不久，OPPO官方正式宣布，将于5月6日下午15:00召开新品发布会，推出新一代K9系列产品，其中分别包括K9电视和K9手机。今天上午，OPPO官微发文透露了一些K9新品的售价信息，官方称将推出“对K套装”，其中包括K9电视和K9手机两款产品，售价2999元起。OPPO公布“对K套装”据官方公布的信息，OPPO K9电视将至少推出3个版本，分别包括43英寸、55英寸、和65英寸版本，且整体机身十分纤薄，边框控制也十分出色，外观方面质感出众。同时?

    oppo 高通 耳机

  • OPPO K9 智能电视如何安装当贝市场?官方正版教程奉上

    最近,手机行业的大户电视行业的新星OPPO又要推出新产品了!这次,OPPO定位入门级,推出OPPO K9「 对 K 套装」,手机+电视,2999元起,这样的价格定位可是瞄准了低端市场,貌似要和小米电视对打了。在此之前,OPPO电视已经推出过一次产品,分别是S1,定价7999,定位高端、R1系列,3299元起,定价中端。而对此这次的价格和定位,可以看出OPPO是有备而来,中端、低端和高端都有了,产品线越发完善,势必要在电视行业争得一席之地。OPPO智能电视 K9 电视

    OPPO OPPOK9

  • 65W旗舰快充下放！OPPO K9来了

    今天，OPPO宣布即将发布OPPO K系列新成员OPPO K9。海报显示，OPPO K9支持65W超级闪充，充电5分钟就能开黑2小时。据悉，OPPO65W超级闪充采用了大倍率动力电芯，再通过串联的方式让电池组支持高压大电流直充。在电池技术方面，还采用了行业领先的电池工艺极耳中置（MMT）技术，降低电池内阻，让充电功率上限再度提升。为了保证大电流充电效率，OPPO65W超级闪充电路进行了重新设计，电池接口方面采用了双BTB接口设计，充放电路分离缩?

    OPPO

  • OPPO发布入门电视K9系列：三个版本可选 1799元起

    今天OPPO在线上举行新品发布会，发布了K9等一系列新机，其中也包含了入门系列智能电视K9系列。从官方公布的细节看，这次发布的K9系列包含了43英寸、55英寸、65英寸三款热门尺寸，在画质、音质以及系统上全面升级，售价是1799元起步。OPPO 智能电视 K9HDR10+ 电影级画质认证 广色域 4K 金属全面屏 55英寸【预约赢新机】 5月6号全球发布！！京东自营￥2799去购买K9系列这次搭载了ColorOS TV 2.0系统，界面为1080P高清UI，相较1.0系统

    oppo 京东 苏宁

  • Oppo K9 5G型号将在5月6日上市前正式上市

    Oppo将于5月6日在中国推出K95G，该公司已经确认这款智能手机将配备Snapdragon768G SoC、64MP三重摄像头和65W充电。Oppo K95G将搭载6.43英寸三星制造的OLED，刷新率为90Hz，触摸采样率为180Hz。屏幕下方还将有一个第六代指纹扫描仪，用于生物认证，左上角的打孔容纳一个32MP的自拍摄像头

    Oppo Oppo手机 OppoK9

  • OPPO K9首发骁龙768G处理器 主频为2.8GHz

    今天上午，OPPO宣布即将在5月份发布的OPPO K9手机将首发骁龙768G处理器，这款处理器的主频为2.8GHz。

    OPPO OPPOK9 OPPO手机

  • 官方抢先披露OPPO K9 5G新机的关键规格 5月6日正式发布

    赶在 5 月 6 日正式上市前，OPPO 官网已经披露了 K9 5G 新机的关键规格。可知其采用了高通骁龙 768G 芯片组、64MP 后置三摄、以及支持 65W 超级闪充的 4300 mAh 电池。屏幕方面，OPPO K9 采用了支持 90Hz 刷新率 @ 6.43 英寸的三星 OLED 电竞屏。左上角为 32MP 打孔前摄，辅以屏下的第六代指纹传感器。后置三摄为 64MP 主传感器 + 8MP 超广角 + 深度感知（或微距镜头）。在搭配 65W 超级闪充适配器的情况下，该机能够在 35 分钟内?

    oppo 百度 高通

  • OPPO K9必装软件合集！巧用当贝市场 教你两步 超简单操作

    近日,OPPO官方宣布推出新品——K9智能电视,定位入门级,K9智能电视+K9 手机,两个一起2999元起。从官方公布的信息中,可知,OPPO智能电视 K9 电视具有 HDR10 + 认证,支持10亿级色彩显示,有 43“55“65“三款尺寸,幻彩之翼、黑桃K两种颜色。更多信息可在5 月 6 日 下午 3 点,OPPO K9系列超次元发布会中了解首先,对于爱健身的朋友来说,电视一定是你的健身好伙伴,利用OPPO K9智能电视的大屏进行健身,又方便又清晰,还能矫正你的动作。而只?

    OPPO

  • 65W旗舰快充下放！OPPO K9发布：1899元起

    今天下午，OPPO K系列新品K9正式发布。售价方面，OPPO K9 8GB+128GB版售价1899元，8GB+256GB版售价2099元，5月11日正式发售。该机最大的看点之一是支持旗舰级65W快充，仅需35分钟即可将4300mAh大容量电池充至100%，是OPPO K系列机型中充电速度最快的手机。不仅如此，OPPO K9在保证配有4300mAh大容量电池的同时还实现了轻薄机身设计，其机身重量只有172g，厚度只有7.9mm。OPPO K9 高通骁龙768G 65W超级闪充 90Hz OLED电竞屏 6400万A

    oppo 微信 coloros

  • OPPO K9手机发布：搭载骁龙768G处理器 售价1999元起

    今天下午OPPO K9系列手机正式发布，这款手机使用了骁龙768G处理器，90Hz OLED屏幕，屏下指纹等配置，其售价为 1999 元起。

    OPPO OPPOK9 骁龙768G

  • 出道即巅峰！刘作虎宣布一加9R出厂预装ColorOS：网友齐点赞

    今日，一加科技宣布，将于4月15日正式发布一加9R新机，据介绍，该机将是一款拥有强悍性能的品质旗舰。随着发布时间的临近，一加官方开启了对新机的预热。

    刘作虎 一加 一加9R

  • 任天堂Switch Pro部分参数曝光：TV模式支持4K分辨率

    有关任天堂新主机Switch Pro的消息最近越来越多，侧面也说明任天堂这款主机上市的时间也越近了。就在近日国外网站又曝光了Swtich Pro的部分参数，这里我们来看下这款主机的参数信息。

    任天堂 Switch 任天堂SwitchPro

  • apple TV 4K新品如何，有什么亮点？

    今天凌晨,苹果召开了发布会,不仅发布了最新的iPad和iPhone,还发布了新款的Apple TV,这款apple TV使用了A12仿生处理器,内存配置是32G和64G,价格分别是179和199美元,配置依旧很高,价格依然很贵。这款新品电视盒子主要有三个比较值得注意的点,首先还是较高的配置带来的强大性能,通过iPhone调整电视画面,以及新款遥控器。这款新品Apple TV使用了A12仿生处理器,之前苹果XS手机用的也是这款芯片,这次苹果把它用到的电视盒子上,对apple TV

    AppleTV

  • 十亿色彩 OPPO官宣K系列智能电视5月6日登场

    前几天OPPO宣布了K9系列智能手机，这是一款将65W快充下放的中端手机。在5月6日的发布会上，除了K9手机，OPPO刚刚才宣布还会有K系列智能电视。OPPO在官微宣布了这一消息，5月6日下午15：00的K9系列发布会上推出K系列智能电视，预售链接也直接公布了，是一款43寸的电视。具体规格现在没有公布，不过官方提到了十亿色彩，考虑到此前OPPO在Find X3系列上引入了十亿色彩的概念，这款K系列智能电视显然也会下放高端的画质技术，支持10bit

    oppo findx

  • 全球首个莱茵高性能TWS认证！OPPO Enco Air发布：299

    5月6日消息，今日下午，OPPO召开OPPO K9系列超次元发布会，一口气推出了七款产品和两个套装，分别是OPPO K9手机、K9电视、OPPO手环等新品。除此以外，在发布会上，OPPO还为消费者带来了新款真无线耳机OPPO Enco Air，拥有四款配色分别为白色、黑色、青色和蓝色，原售价299元，首销当日到手价仅为249元，将于5月11日全渠道开售。外观方面，OPPO Enco Air采用磨砂质感的充电仓，并首次在充电仓上盖采用了半透明果冻仓设计，轻盈透亮?

    oppo 耳机 enco

  • 新款24英寸iMac、M1 iPad Pro和新款Apple TV 4K明天开始预售

    苹果公司今天提醒用户，全新的重新设计的24英寸iMac、搭载M1的iPad Pro和更新的、功能更强大的Apple TV 4K将从明天（4月30日，星期五）开始接受预订，并将于5月下旬开始发货。在其新闻中心的更新中，苹果公司没有透露新设备具体在下个月何时开始向客户发货。不过，英国零售商John Lewis表示，新的iPad Pros和iMac可能会在5月21日到达客户手中。有趣的是，苹果官网的新闻稿页面源码元数据字段中实际上已经出现了5月21日发货的字样：

    苹果 imac ipad

  • 6月15日起 谷歌在Roku和电视上停用Play Movies & TV应用

    谷歌宣布自 6 月 15 日开始，Google Play Movies & TV 应用将会从三星、LG、Vizio 和 Roku 智能电视以及所有 Roku 机顶盒下架。如果你已经通过该服务购买或者租赁电影或者电视剧，那么用户在这些设备上依然可以通过 YouTube 应用中的“Your movies and shows”中进行查看。如果你使用 Google Play Movies & TV 应用来访问 Movies Anywhere 服务（允许用户兑换 DVD 和蓝光中的代码，从而以数字方式访问你的媒体），那么本次调整也会

    谷歌 三星 lg

  • 搭载A12芯片 苹果新Apple TV 4K 售价179美元起

    凤凰网科技讯 4月21日消息，苹果推出了新一代Apple TV 4K，搭载A12芯片，支持杜比视界，以高帧率播放HDR内容。将于5月下旬开售，32GB版本售价179美元，64GB版本售价199美元。另外，Apple TV 4K支持色彩平衡功能，可利用iPhone对电视进行自动调整色彩设置。

    苹果

  • 容易忽略的Apple TV 4K硬件改进：HDMI 2.1、Thread等

    除了全新的 Siri 遥控器和更快的 A12 处理器之外，苹果今天宣布的 Apple TV 4K 还引入了其他一些明显的硬件改进。新款 Apple TV 4K 配备了 1 个 HDMI 2.1 端口，而非 HDMI 2.0a 端口，支持最高 4K 60fps 的 HDR 视频输出。除了 HDMI 2.1 之外，新款 Apple TV 还支持 802.11ax WiFi 6 与 MIMO。苹果一直在其最新设备中引入对 WiFi 6 的支持，WiFi 6 是目前最新、最快的 WiFi 协议，速度提高，网络容量扩大，延迟降低，电源效率提高?

    苹果 京东 爱奇艺

  • 新款M1 iPad Pro、24英寸M1 iMac、Apple TV 4K和Siri遥控器现已可订购

    苹果公司现在通过其在线商店和Apple Store应用程序接受新的11和12.9英寸M1 iPad Pro型号、24英寸M1 iMac、第二代Apple TV 4K、重新设计的Siri遥控器和其他各种配件的订单。新的M1 iPad Pro型号是迄今为止最快的iPad，11英寸版本的定价为799美元，12.9英寸版本的定价为1099美元，该版本还配有迷你LED显示屏。更新后的iPad Pro具有Thunderbolt连接功能，可选择5G，以及高达2TB的存储空间。苹果新的M1 iMac的价格从7核GPU的1299美元开

    ipad 苹果 imac
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM