2021Epic4月底喜加一 遗忘国度之闲置冠军免费领取

2021年4月29日的晚上,Epic的喜加一免费活动如期开始,此次送出的游戏是《遗忘国度之闲置冠军》,这个游戏还是很好玩的,一些玩家还不清楚在哪领取,下面就来为大家分享一下领取的地址。

遗忘国度之闲置冠军免费领取地址:

来免费领取价值100美金的附加内容吧!于北京时间4月29日晚上11时至5月6日晚上11时安装并登录《遗忘国度之闲置冠军》,便可在游戏中解锁 Epic Champions of Renown!本限时优惠对全部Epic游戏商城上的新老玩家均有效。

《遗忘国度之闲置冠军》是一款官方《龙与地下城》策略管理游戏,聚集了来自小说、战役和剧集中的各路标志性角色,展开一场史诗级的冒险。

4月29日至5月6日限时优惠:Epic Champions of Renown(价值超100美金组合包 - 免费赠送!)

在下周登录:全部于北京时间2021年4月29日星期四晚上11时至2021年5月6日星期四晚上11时通过Epic游戏商城登录《遗忘国度之闲置冠军》的玩家都将收到 Epic Champions of Renown(史诗级驰名英雄组合包)!Epic Champions of Renown 包含:

● 以下英雄的解锁:Spurt(位置3)、Krull(位置6)、Black Viper(位置7)、Hew Maan(位置8)、以及 Nova V'Ger(位置11)

● Spurt 宝箱:16个黄金 Spurt 宝箱,必含2张闪光装备卡

● Krull 宝箱:16个黄金 Krull 宝箱,必含2张闪光装备卡

● Black Viper(黑毒蛇)宝箱:16个黄金 Black Viper 宝箱,必含2张闪光装备卡

● Hew Maan 宝箱:16个黄金 Hew Maan 宝箱,必含2张闪光装备卡

● Nova 宝箱:16个黄金 Nova 宝箱,必含2张闪光装备卡

● 两个使魔:Baby Spurt 与 Iris the Beholder

本优惠对全部通过Epic游戏商城登录的新老玩家均有效。你必须安装并登录《遗忘国度之闲置冠军》,方可获得 Epic Champions of Renown。在游戏开始时,你的阵容包括来自 R.A. Salvatore 所作《Forgotten Realms》系列小说的 Bruenor Battlehammer 以及来自《Baldur's Gate》的 Jaheira 等标志性《龙与地下城》角色,之后将随着冒险和活动的展开,解锁包括 Drizzt Do'urden、Farideh 以及 Jim Darkmagic 在内的更多英雄 (Champion)。随着你解锁更多英雄,你将体验到更多游玩要素。熟练掌握阵型策略,来在基于 Wizards of the Coast 官方《龙与地下城》世界观丛书(例如《Waterdeep: Dragon Heist》、《Tomb of Annihilation》以及《Curse of Strahd》)的幻想世界中进行数百个冒险。

主要特色

解锁驰名英雄

收集《龙与地下城》世界中的驰名英雄,包括来自 Force Grey 系列中的粉丝宠儿。在限时活动中,解锁更多的英雄和装备,增强你的队伍。

阵型策略

熟练安排每个英雄的位置,以最大化利用其特殊能力,是完成每个冒险的不二法门。要创造最好的组合,需要分析每个英雄的能力和装备配置。只有最为强大的组合,才能击败一波波袭来的《龙与地下城》怪兽们。

探索被遗忘的国度 (Forgotten Realms)

带你的英雄们经历剑湾 (Sword Coast) 的冒险。玩家可以在挑战冒险的旅途上,探索被遗忘的国度中的熟悉地点。

定期活动

游戏将时常更新,推出限时活动。完成这些活动将解锁全新英雄和装备,并加入玩家的收藏。

离线进程

哪怕你没有在游玩游戏,冒险仍将继续。设置好最完美的阵型,在你离开电脑的时候也能让英雄们与怪兽战斗,赢取黄金。

时间之门 (Time Gates)

可以选择解锁你错过的限时活动英雄。

支持者 (Patron) 系统

重返并再次游玩有新增额外限制的你最喜爱的冒险,以获得更多奖励。