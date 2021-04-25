B站回应招聘争议并致歉：个别面试员表现不职业

站长之家（ChinaZ.com）4月25日 消息:今日，B站官方对“面试官在北邮校招时，炫耀资产、贬低应试者”一事作出回应称，当日发生了面试时间延迟，导致该同学面试体验不佳。面试员存在说教与争论等不职业行为，但不存在攻击北邮等言论。HR 和面试员事后没有拉黑该同学和要求删帖。

此前，有网友在知乎上发问称，B站游戏面试官在北邮校招时，炫耀资产、贬低应试者。

对此，该面试官在下方回应称，从未表达过对北邮的负面言论。在这次招聘会中，因参与面试的人较多，时间出现大幅延长。轮到该同学的时候，已经延后了一个多小时，导致面试开始时，该同学情绪已经很不好。该同学表示已经拿到了两家互联网大厂的offer，之前也和B站面试官视频面试过，但没有拿到offer，表示不服气，因此发生了一些讨论。虽然没有任何对于北邮不尊重、不友好的言论，但自己的话过于从说教角度出发，让同学的感受非常不好，这是自己个人的失误。

下面是B站回应全文:

4月23日，哔哩哔哩公司在北京邮电大学进行了校园招聘会。会后，有同学在社交媒体上投诉公司面试员存在诸多不当言论。公司非常重视同学的投诉，立即对校招团队和面试员启动了调查，目前已取得阶段性结论，公布如下:

一:当日发生了面试时间延迟，导致该同学面试体验不佳。

在4月22日的北邮宣讲会上，一位此前已参加过视频面试的同学，主动要求再次面试。HR 认为应该再给一次机会，于是安排他于次日16:30再次面试。但由于当天整体面试时间延长，面试时间拖延近50分钟。面试员当日一共面试了19位同学，该同学为名单的最后一位。面试时长约40分钟。

二:面试员存在说教与争论等不职业行为，但不存在攻击北邮等言论。

据面试员反馈，该同学由于等待较久，在面试中表达了不满，个别言论如“大厂都给我 offer，小厂却没给”刺激到了面试员的情绪。在交流中，面试员用较为说教的语气进行了沟通。面试员坚决否认说过攻击北邮、主动炫富等言论，但对说教、争论等不职业的行为，表示后悔，并希望向该同学道歉。4月24日，他在社交媒体上对事件经过进行了详细陈述（如何评价 B 站游戏面试官在北邮校招时，炫耀资产、贬低应试者的言论?）和致歉。

三:HR 和面试员事后没有拉黑该同学和要求删帖。

招聘会当晚，因校招团队需坐飞机返程上海总部，未能及时接听22:00左右该同学拨打的投诉电话，因此造成了该同学的误会。一位 HR 同事于深夜到家后发现网络上出现对本次校招的投诉，且凌晨1点40仍在进行 ，因此立即回拨电话，沟通了解情况并安抚情绪，交流中没有要求删帖。通话后，该同学主动给 HR 发来短信表示可以删帖，HR 随即表示了感谢。此后再无其他沟通。（公司在调查过程中，经过对招聘会所有同事手机相关操作记录的保全与查阅，没有发现拉黑该面试者的行为。经过对电话录音、微信记录、短信记录的查阅，没有发现主动要求删帖的行为。）

根据以上调查，公司确认本次招聘会存在安排欠妥、个别面试员表现不职业的问题，因此决定对本次招聘会的 HR 负责人和当事面试员进行严厉的批评和处罚。

因这次事件给北邮同学造成了困扰，公司向所有北邮师生表示诚恳的歉意。

正因为我们认为北邮是优秀的大学、北邮的同学是优秀的人才，才会专程前往北邮举办招聘会。我们非常重视校园招聘，因为 B 站是中国年轻人聚集的平台，而应届毕业生是最了解 B 站的人群。今年，我们有14.6% 的岗位来自校园招聘，未来还会持续提升。我们会吸取此次事件的教训，在今后的校园招聘中，严格规范招聘制度，加强面试员培训，开放投诉和建议邮箱，不断改进同学们的面试体验。

哔哩哔哩公司

2021年4月25日