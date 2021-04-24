影视剪辑作品再遭围剿！70家影视公司联合倡议：立即清理未授权短视频

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:短视频平台上的影视剪辑号、影视营销号日子可能会很不好过了!

继4月9日各大协会、视频平台和影视公司等70多家发布的联合声明，抵制公众账号二次创作影视作品之后，短视频平台影视剪辑作品再遭围剿!

4月23日，包括中国电视艺术交流协会、中国电视剧制作产业协会等在内的国内超70家影视传媒单位，联合500余位艺人，再度发布联合倡议书，呼吁短视频平台推进版权内容合规管理，清理未经授权的内容。

相比4月9日的发布的联合声明，本次倡议书对短视频平台方有了更加具体的要求，具体如下:

一、倡导短视频平台积极参与版权内容合规治理，即日起清理未经授权的切条、搬运、速看和合辑等影视作品内容;

二、倡导短视频平台推进版权内容合规管理，即日起通过关键词、视频指纹比对等技术手段防止未经授权的切条、搬运、速看和合辑等影视作品内容的上传;

三、倡导公众账号生产运营者提升版权意识，即日起严格遵循“先授权后使用”，清理自身账号内未经授权的切条、搬运、速看和合辑等影视作品内容;

四、倡导公众账号生产运营者对影视行业的内容创作者给予充分的尊重，即日起未经授权，不随意发布影视作品内容拍摄过程中与演员相关的拍摄花絮、现场物料、路透视频等;

五、倡导权利人针对侵权严重的公众账号生产运营者合法合规积极维权，共同营造健康、文明的版权网络环境。

倡议书还提到，影视内容是短视频的沃土，“我们愿意以开放的心态，和短视频平台以及公众账号生产运营者共同探讨合理、可持续发展的授权方案。在合法授权的基础上，我们热烈欢迎更多的公众账号生产运营者能够参与进来，提供形式多样、有独创性的精品短视频内容。”

本次联合声明的发布无疑各短视频平台和影视剪辑创作者敲响注重版权的警钟，至于平台会如何影视剪辑号、影视营销号还有待观察。

影视博主该如何规避侵权风险，对内容进行调整也成为了迫在眉睫的问题。