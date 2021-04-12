喜马拉雅秘密提交在美IPO 官方：不予置评

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 主题 > 喜马拉雅最新资讯 > 正文

喜马拉雅秘密提交在美IPO 官方：不予置评

2021-04-12 15:26 · 稿源：站长之家

4月12日，有消息称，喜马拉雅已秘密提交美国IPO申请，最早可能在今年二季度上市。

据报道，喜马拉雅希望通过IPO募资5亿至10亿美金，估值可能超过50亿美金。

QQ截图20210412150623.png

对此，喜马拉雅方面向媒体回应称，不予置评。

早在2019年，就有报道喜马拉雅计划赴港或赴美IPO。该公司当时表示，暂无明确的IPO计划，目前重心聚焦于音频生态建设。

QQ图片20210412152215.png

资料显示，喜马拉雅于2012年成立，目前已经完成多轮融资。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 消息称喜马拉雅秘密提交美国IPO申请

    据外媒报道，喜马拉雅已秘密提交美国IPO申请，最早可能在今年二季度上市，喜马拉雅希望通过IPO募资5亿至10亿美金。

    喜马拉雅 IPO

  • 喜马拉雅秘密提交美国IPO申请 官方回应：不予置评

    有消息称，喜马拉雅秘密提交美国IPO申请。对此，喜马拉雅回应称，“不予置评”。上月，喜马拉雅FM被传计划赴美IPO，拟募资至多10亿美元。随后喜马拉雅FM相关人士回应称，目前未有明确上市计划。

    喜马拉雅 喜马拉雅上市 索尼

  • 网易云音乐黑胶VIP年卡大促：买1得10 赠送优酷喜马拉雅会员

    3月24日-3月28日开启，网易云音乐将开启会员限时促销活动，这次联合会员促销活动买 1 得10 ， 10 大品牌会员权益大放送，网易云音乐黑胶VIP年卡、芒果TV年卡、网易严选年卡、喜马拉雅年卡、蜻蜓FM年卡、网易邮箱年卡、快看漫画年卡、优酷视频月卡、keep APP季卡、星巴克季度权益包等会员权益仅用 108 元。

    网易云音乐 优酷 喜马拉雅

  • 喜马拉雅VIP联合会员大促销：248元得7大会员 包含爱奇艺VIP

    喜马拉雅超级联合会员促销活动将于25日0点开启（活动页面），活动时间:3月25日0点正式开始-3月31日，套餐中包含:价值498元/年英语无限派·畅听年卡+价值248元爱奇艺黄金VIP+价值248元Keep会员年卡+价值108元叮咚买菜绿卡会员年卡+价值129.9元百度文库VIP年卡+价值25元屈臣氏终身会员卡+价值20元喜马拉雅VIP月卡，总价值达1278元!现仅需248元一次拿下，买1得7超级联合会员!

    喜马拉雅 爱奇艺

  • 消息称滴滴出行拟赴美IPO，计划本月秘密提交上市文件

    ​市场消息称，滴滴出行选择高盛、摩根士丹利负责其赴美IPO，计划本月秘密提交上市文件。知情人士表示，在亚洲技术投资巨头软银，阿里巴巴和腾讯的支持下，滴滴希望最早在7月上市。

    滴滴出行 IPO 网约车

  • 哔哩哔哩回港上市开启招股，富途作为唯一上书互联网券商助力IPO

    3月18日,即将赴港二次上市的哔哩哔哩正式开始招股,并预计将在2021年3月29日挂牌上市,股份代号为9626。18日至23日的招股期间,哔哩哔哩将发行2500万股,包括香港公开发售的750,000股及国际发售的24,250,000股,分别占全球发售股份总数的3%及97%。招股价上限为988港元,以上限价计算,哔哩哔哩集资额最多247亿港元。联席保荐人包括摩根士丹利、摩根大通和瑞银等顶尖投资机构。富途作为上书承销商之一,将与上述顶尖投行一齐助力哔哩哔哩IPO

    富途 哔哩哔哩

  • 知乎成功赴美上市,富途与瑞信、高盛等顶尖投行共同担任承销商助力IPO

    ​美东时间3月26日，中国最大的在线问答社区知乎正式挂牌纽交所，股票代码为「ZH」，本次知乎赴美IPO，富途与瑞信、高盛、JP摩根等顶尖投行共同担任承销商。

    富途

  • 百度IPO招股认购超112倍 二次上市背后的三重价值

    3月22日消息，百度二次上市，最新消息来了：百度在港交所发布公告，进一步披露招股情况。公告显示，香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份获大幅超额认购，认购合计5.32亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购475万股香港发售股份总数约112倍。最近美股大环境并不好，百度这个港股发售价，相较美股仅有2%折价，这对于回归的公司而言是相对少的。有分析师认为，发售价定的低，后续上涨空间将会很大。与第一次以?

    百度IPO

  • 京东用户持续大涨：一个关于马拉松的故事

    京东没有辜负市场期望。 3 月 11 日，京东发布了其 2020 年第四季度及全年财报，本季财报，京东各项关键数据延续向好趋势: 2020 年第四季度净收入为2， 243 亿元人民币(约 344 亿美元)，同比增长31.4%。 2020 年全年净收入为7， 458 亿元人民币(约1， 143 亿美元)，同比增长29.3%。 2020 年第…京东没有辜负市场期望。3 月 11 日，京东发布了其 2020 年第四季度及全年财报，本季财报，京东各项关键数据延续向好趋势:2020 年第四季?

    京东

  • 传每日优鲜最早今年在美进行IPO

    据知情人士透露，生鲜电商初创公司北京每日优鲜电子商务有限公司考虑在美国首次公开募股，可能募集至少5亿美元。

    每日优鲜 融资 上市

  • 计划赴美IPO，“黑马”极兔速递凭什么杀出重围？

    快递行业的战争从未休止。近日，据媒体报道，印尼快递公司J&T极兔速递计划在美国进行规模超过10亿美元的IPO。

    IPO 极兔速递 快递

  • 煜邦电力IPO顺利过会，市场地位日趋稳固

    北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“煜邦电力”)已于 2021 年 1 月 19 日实现IPO顺利过会。据悉，其保荐机构为兴业证券股份有限公司。 煜邦电力是行业内较早进入电能计量领域的企业，拥有深厚的技术积淀。目前公司已掌握智能电表、集中器、采集装置、专变终端、配网自动化终端等主要产品的核心技术，技术水平达到国内领先，产品和服务也具备一定的市场地位。 据整理 2020 年参与国家电网智能电表及用电信息采集终端集中招标?

    煜邦电力

  • 知乎IPO发行价9.5美元

    据外媒报道，知乎将美国IPO发行指导价定为9.5美元/ADS。3月6日，知乎向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO招股书，计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“ZH”。招股书显示，知乎将以每股 ADS9.5至11.5美元的价格，公开发行5500万股 ADS，每股 ADS 对应0.5股 A 类普通股。

    知乎 知乎IPO 知乎上市

  • 消息称滴滴计划本月在美秘密提交IPO文件

    据外媒报道，滴滴出行计划本月秘密提交上市文件，高盛、摩根士丹利负责其赴美IPO。对此，滴滴方面暂未置评。

    滴滴 滴滴IPO IPO

  • 今天，三位工程师IPO敲钟：这个隐秘市场正在爆发

    北京青云科技股份有限公司（简称:青云科技）正式登陆科创板。此次发行价63.7元，开盘76元，最新市值超40亿元。

    云服务 青云科技 上市

  • 涂鸦智能赴美IPO进行时 上富途0费用打新

    美股市场从来不乏上市新星。进入2021年,天演药业、容联云等多家公司纷纷赴美上市,为资本市场增添更多中概股的声音。今日,全球物联网(IOT)云平台$涂鸦智能(TUYA.US)$ 也正式启动招股,冲刺全球物联网云第一股。公司预计发行4359万ADS(每ADS相当于1股普通股),价格区间为17-20美元/ADS,最低认购额为1200美元,认购期截至3月17日19:00。预计于3月18日22:00正式登陆纽交所上市。摩根士丹利、美银和中金担任本次IPO的联席主承销商,据了解,?

    涂鸦智能

  • 上交所受理旷视科技科创板IPO申请

    上交所今日下午发布公告，受理了旷视科技科创板IPO申请。截至目前，旷视科技已经完成了 9 轮融资，总计融资金额达到13. 5 亿美元。

    上交所 旷视科技 IPO

  • IPO、融资、合并，共享充电宝上演大决战

    一件事情是街电与搜电官宣合并，合并后街电和搜电将作为同一集团旗下的两大子品牌，并保持原有的业务和团队独立运营，原街电、搜电的管理团队将与投资机构一起组建新的董事会，实行联席CEO制，共同决策两大品牌未来发展战略。

    共享充电宝 IPO 怪兽充电

  • 每日优鲜据称考虑最早今年进行5亿美元的美国IPO

    据知情人士透露，生鲜电商初创公司北京每日优鲜电子商务有限公司考虑在美国首次公开募股，可能募集至少5亿美元。

    每日优鲜 每日优鲜IPO IPO

  • 煜邦电力IPO过会，突破产能限制，深耕主营业务

    据公开消息，北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称：煜邦电力)已于 2021 年 1 月 19 日实现IPO顺利过会。本次股票的发行总量不超过4，411.83 万股且不低于本次发行上市后公司股份总数的25%，公司拟募资3. 94 亿元。 煜邦电力此次赴科创板上市，募集的资金将主要用于电网智能装备的建设项目。通过新建生产车间以及办公楼、研发车间、数字中心等生产配套设施，引进行业先进的生产设备、信息化设备及智能仓储设备，构建自动化、智?

    煜邦电力
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO权威解答 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM