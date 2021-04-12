喜马拉雅秘密提交在美IPO 官方：不予置评

4月12日，有消息称，喜马拉雅已秘密提交美国IPO申请，最早可能在今年二季度上市。
据报道，喜马拉雅希望通过IPO募资5亿至10亿美金，估值可能超过50亿美金。
对此，喜马拉雅方面向媒体回应称，不予置评。
早在2019年，就有报道喜马拉雅计划赴港或赴美IPO。该公司当时表示，暂无明确的IPO计划，目前重心聚焦于音频生态建设。
资料显示，喜马拉雅于2012年成立，目前已经完成多轮融资。
4月12日，有消息称，喜马拉雅已秘密提交美国IPO申请，最早可能在今年二季度上市。
据报道，喜马拉雅希望通过IPO募资5亿至10亿美金，估值可能超过50亿美金。
对此，喜马拉雅方面向媒体回应称，不予置评。
早在2019年，就有报道喜马拉雅计划赴港或赴美IPO。该公司当时表示，暂无明确的IPO计划，目前重心聚焦于音频生态建设。
资料显示，喜马拉雅于2012年成立，目前已经完成多轮融资。
据外媒报道，喜马拉雅已秘密提交美国IPO申请，最早可能在今年二季度上市，喜马拉雅希望通过IPO募资5亿至10亿美金。
有消息称，喜马拉雅秘密提交美国IPO申请。对此，喜马拉雅回应称，“不予置评”。上月，喜马拉雅FM被传计划赴美IPO，拟募资至多10亿美元。随后喜马拉雅FM相关人士回应称，目前未有明确上市计划。
3月24日-3月28日开启，网易云音乐将开启会员限时促销活动，这次联合会员促销活动买 1 得10 ， 10 大品牌会员权益大放送，网易云音乐黑胶VIP年卡、芒果TV年卡、网易严选年卡、喜马拉雅年卡、蜻蜓FM年卡、网易邮箱年卡、快看漫画年卡、优酷视频月卡、keep APP季卡、星巴克季度权益包等会员权益仅用 108 元。
喜马拉雅超级联合会员促销活动将于25日0点开启（活动页面），活动时间:3月25日0点正式开始-3月31日，套餐中包含:价值498元/年英语无限派·畅听年卡+价值248元爱奇艺黄金VIP+价值248元Keep会员年卡+价值108元叮咚买菜绿卡会员年卡+价值129.9元百度文库VIP年卡+价值25元屈臣氏终身会员卡+价值20元喜马拉雅VIP月卡，总价值达1278元!现仅需248元一次拿下，买1得7超级联合会员!
市场消息称，滴滴出行选择高盛、摩根士丹利负责其赴美IPO，计划本月秘密提交上市文件。知情人士表示，在亚洲技术投资巨头软银，阿里巴巴和腾讯的支持下，滴滴希望最早在7月上市。
3月18日,即将赴港二次上市的哔哩哔哩正式开始招股,并预计将在2021年3月29日挂牌上市,股份代号为9626。18日至23日的招股期间,哔哩哔哩将发行2500万股,包括香港公开发售的750,000股及国际发售的24,250,000股,分别占全球发售股份总数的3%及97%。招股价上限为988港元,以上限价计算,哔哩哔哩集资额最多247亿港元。联席保荐人包括摩根士丹利、摩根大通和瑞银等顶尖投资机构。富途作为上书承销商之一,将与上述顶尖投行一齐助力哔哩哔哩IPO
美东时间3月26日，中国最大的在线问答社区知乎正式挂牌纽交所，股票代码为「ZH」，本次知乎赴美IPO，富途与瑞信、高盛、JP摩根等顶尖投行共同担任承销商。
3月22日消息，百度二次上市，最新消息来了：百度在港交所发布公告，进一步披露招股情况。公告显示，香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份获大幅超额认购，认购合计5.32亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购475万股香港发售股份总数约112倍。最近美股大环境并不好，百度这个港股发售价，相较美股仅有2%折价，这对于回归的公司而言是相对少的。有分析师认为，发售价定的低，后续上涨空间将会很大。与第一次以?
京东没有辜负市场期望。 3 月 11 日，京东发布了其 2020 年第四季度及全年财报，本季财报，京东各项关键数据延续向好趋势: 2020 年第四季度净收入为2， 243 亿元人民币(约 344 亿美元)，同比增长31.4%。 2020 年全年净收入为7， 458 亿元人民币(约1， 143 亿美元)，同比增长29.3%。 2020 年第…京东没有辜负市场期望。3 月 11 日，京东发布了其 2020 年第四季度及全年财报，本季财报，京东各项关键数据延续向好趋势:2020 年第四季?
据知情人士透露，生鲜电商初创公司北京每日优鲜电子商务有限公司考虑在美国首次公开募股，可能募集至少5亿美元。
快递行业的战争从未休止。近日，据媒体报道，印尼快递公司J&T极兔速递计划在美国进行规模超过10亿美元的IPO。
北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“煜邦电力”)已于 2021 年 1 月 19 日实现IPO顺利过会。据悉，其保荐机构为兴业证券股份有限公司。 煜邦电力是行业内较早进入电能计量领域的企业，拥有深厚的技术积淀。目前公司已掌握智能电表、集中器、采集装置、专变终端、配网自动化终端等主要产品的核心技术，技术水平达到国内领先，产品和服务也具备一定的市场地位。 据整理 2020 年参与国家电网智能电表及用电信息采集终端集中招标?
据外媒报道，知乎将美国IPO发行指导价定为9.5美元/ADS。3月6日，知乎向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO招股书，计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“ZH”。招股书显示，知乎将以每股 ADS9.5至11.5美元的价格，公开发行5500万股 ADS，每股 ADS 对应0.5股 A 类普通股。
据外媒报道，滴滴出行计划本月秘密提交上市文件，高盛、摩根士丹利负责其赴美IPO。对此，滴滴方面暂未置评。
北京青云科技股份有限公司（简称:青云科技）正式登陆科创板。此次发行价63.7元，开盘76元，最新市值超40亿元。
美股市场从来不乏上市新星。进入2021年,天演药业、容联云等多家公司纷纷赴美上市,为资本市场增添更多中概股的声音。今日,全球物联网(IOT)云平台$涂鸦智能(TUYA.US)$ 也正式启动招股,冲刺全球物联网云第一股。公司预计发行4359万ADS(每ADS相当于1股普通股),价格区间为17-20美元/ADS,最低认购额为1200美元,认购期截至3月17日19:00。预计于3月18日22:00正式登陆纽交所上市。摩根士丹利、美银和中金担任本次IPO的联席主承销商,据了解,?
上交所今日下午发布公告，受理了旷视科技科创板IPO申请。截至目前，旷视科技已经完成了 9 轮融资，总计融资金额达到13. 5 亿美元。
一件事情是街电与搜电官宣合并，合并后街电和搜电将作为同一集团旗下的两大子品牌，并保持原有的业务和团队独立运营，原街电、搜电的管理团队将与投资机构一起组建新的董事会，实行联席CEO制，共同决策两大品牌未来发展战略。
据知情人士透露，生鲜电商初创公司北京每日优鲜电子商务有限公司考虑在美国首次公开募股，可能募集至少5亿美元。
据公开消息，北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称：煜邦电力)已于 2021 年 1 月 19 日实现IPO顺利过会。本次股票的发行总量不超过4，411.83 万股且不低于本次发行上市后公司股份总数的25%，公司拟募资3. 94 亿元。 煜邦电力此次赴科创板上市，募集的资金将主要用于电网智能装备的建设项目。通过新建生产车间以及办公楼、研发车间、数字中心等生产配套设施，引进行业先进的生产设备、信息化设备及智能仓储设备，构建自动化、智?
前不久，小米公布了全新Logo，据说花了数百万邀请日本设计师原研哉设计，一时引发网友热议。还有网友PS了一张视力表，用小米“MI”字Logo来替代传..
今年年初，爱数智慧完成了数千万元B轮融资。作为一家全球化的人工智能数据服务提供商，爱数智慧再次获得融资，在业务和规模上将进一步扩大，为人工..
疫情催动各行各业演变加速，越来越多企业突破原有业态，加速开辟和布局“第二增长曲线”，挖掘新盈利点，以实现企业的持续生存和增长。有着新经济..
Google购物，前称「Google Product Search」、Google Products和Froogle，是由Google公司开办的价格比较服务，其发明者是Craig Nevill-Manning。其..
据国外媒体报道，因利用现代与苹果合作研发汽车的内幕消息牟取暴利，最终又被取消，现代多位高管正接受调查。..
在NAND闪存市场上，全球有六大原厂——三星、铠侠（原东芝存储）、西数(原闪迪)、SK海力士、美光及Intel，但去年SK海力士宣布收购Intel闪存业务，..
随着大数据平台的建设，数据质量的好坏直接决定数据分析和数据挖掘的效果。如今，企业数据资产面临着不一致、不完整、不准确等问题，需要对数据进..
最近一则新闻让人痛心不已：广东佛山一名小女孩因为误食了奶奶的降压药，送往医院后抢救无效。类似的报道并不少见，另一名一岁半的孩子也是吃下了..
生活中人们总要被迫面对各种令人头疼的问题，琐碎的家务就是其中之一，而各种黑科技产品的出现，帮助人们解决了这些难题，也满足了人们对舒适生活..
一款优秀的耳机，其应用场景也是广泛的，跑步运动、休闲娱乐都能带来享受的听觉体验。近年来最为火爆的当属真无线蓝牙耳机了，不仅小巧便捷，降噪..
说到过周末春游，相信大家都已经把自己的行程计划好了，但是每次的出行安排中交通工具的选择都是我们不得不面对的问题，交通工具的便捷程度、费用..
2021 年 4 月，春日出桃，野兽派献上一篮甜美多汁的白桃，来自西班牙的小城格拉纳达。它是心灵出走系列的第三篇章，全系列包括 散香器/香氛蜡烛/小..
今日，工信部公布了《2020年第四季度电信服务质量情况》。工信部称，2020Q4各级电信申诉受理机构受理电信用户申诉29052件，环比下降12.8%，同比下..
2021 年 4 月 10 日- 12 日，中国人工智能学会主办的吴文俊人工智能科学技术奖十周年颁奖盛典暨 2020 中国人工智能产业年会成功举办。明略科技，作..
信有不少人都是音乐爱好者，尤其是在校园之中，戴着耳机听歌也是再平常不过了，不过一副优质耳机的选择却不容易，现在的蓝牙耳机种类实在是太多了..
耳机，相信大家都不会陌生，毕竟我们每天都是会用的，不过随着我们需求的增加就产生了越来越多的耳机，现在耳机的选择非常丰富，像我就是更喜欢入..
春暖花开，踏青正当时。在春意盎然的花草树木间拍几张美照，发个漂亮的朋友圈。甚至是在游览景区的同时写个游记，随时与更多的人分享此时心情是这..
蓝牙耳机已经成为生活中必不可少的数码产品，但是对于绝大多数人来说，如何选购蓝牙耳机却是非常头痛的一大难题，蓝牙耳机除了音质还应该要看的就..
自2021年以来，被按下“暂停键”的手机行业逐渐被深度激活。截至目前，手机市场各大厂商都已陆续发布了今年新机，新品冲向高端基调逐步显现，而作..
据此前消息，苹果今年将不再开春季新品发布会，而原定的春季发布会主角新iPad系列将通过官网直接上架开售的方式亮相。其中，最受关注的产品无疑就..