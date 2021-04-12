又一家！外卖平台食派士涉嫌垄断被罚116.86万元

今日，上海市场监管局公开了对食派士APP涉嫌滥用市场支配地位行为的处罚结果。上海市场监管局表示，综合考虑食派士违法行为的程度，对食派士处以其2018年销售额3%的罚款，合计人民币116.86万元。
据悉，食派士为互联网餐饮外送平台，通过网页、手机APP“食派士”（Sherpa’s）向用户提供餐饮外送服务。
2017年1月至2019年10月期间，食派士对合作餐厅提出“二选一”要求，要求合作餐厅商户立即停止与其他竞争对手平台合作，否则从食派士平台下架该商户。
今日，上海市场监管局公开了对食派士APP涉嫌滥用市场支配地位行为的处罚结果。上海市场监管局表示，综合考虑食派士违法行为的程度，对食派士处以其2018年销售额3%的罚款，合计人民币116.86万元。
据悉，食派士为互联网餐饮外送平台，通过网页、手机APP“食派士”（Sherpa’s）向用户提供餐饮外送服务。
2017年1月至2019年10月期间，食派士对合作餐厅提出“二选一”要求，要求合作餐厅商户立即停止与其他竞争对手平台合作，否则从食派士平台下架该商户。
据上海市市场监管局消息，2019年6月，上海市市场监管局依据《反垄断法》对上海食派士商贸发展有限公司涉嫌滥用市场支配地位行为开展调查。2019年8月，上海市市场监管局依法决定对食派士正式立案调查。
今日，上海市市场监管局公开了订餐服务品牌食派士涉嫌滥用市场支配地位行为的处罚结果。据悉，2017年1月至2019年10月期间，食派士对合作餐厅提出“二选一”要求，要求合作餐厅商户立即停止与其他竞争对手平台合作，否则从食派士平台下架该商户。
对于自己不想动手，但又想要“吃顿好的”人们来说，至少可以通过 DoorDash 或 GrubHub 之类的外卖平台 App 来点餐。然而据《旧金山纪事报》报道，当地两家日式餐厅的外卖订购客户，似乎遭遇了被冒名顶替者欺诈的问题。比如一家名为“Blowfish Sushi”、以河豚寿司著称的居酒屋，以及另一家名为 SF Wagyumafia、主营和牛三明治的餐馆。虽然有 20 多年经历的原店主 Jason Teplitsky 表示 Blowfish Sushi 已于 2020 年 12 月歇业，但?
在腾讯控股2020年业绩发布会上，关于反垄断的最新情况，腾讯控股主席马化腾回应了媒体的问询。马化腾表示，会积极配合监管部门，总的来说尽可能做到合规，保证长远的发展。
腾讯发布2020年业绩报告。财报显示，2020年腾讯营收4820.64亿元，同比增长28%，市场预期4810.26亿元;归母净利润1598.47亿元，同比增长71%。四季度营收1336.69亿元，同比增长26%，归母净利润593.02亿元，同比增长175%。截至2020年底，微信月活达12.25亿，同比增长5.2%。
今日下午，腾讯发布了2020年财报，在业绩发布会上，关于反垄断的最新情况，腾讯控股主席马化腾回应了媒体的问询。马化腾表示，会积极配合监管部门，总的来说尽可能做到合规，保证长远的发展。
今日，阿里巴巴因“二选一”被国家反垄断罚款计182. 28 亿元，引发轩然大波。消息公布后， 58 同城CEO姚劲波在微博上强烈呼吁，国家反垄断罚款贝壳 40 亿（4%标准）。
4月12日上午8点，阿里巴巴召开电话会议，讨论行政处罚决定。阿里巴巴董事局主席兼CEO张勇表示，预计监管部门的反垄断处罚不会造成重大影响;将会作出更多行动减少商户经营成本;更多业已成熟的业务将会转为免费;公司已准备了数十亿元资金支持新项目。
三名三位知情人士表示，反垄断监管机构准备批准科技巨头腾讯控股0700.HK将中国第三大搜索引擎公司搜狗私有化的交易。此举表明监管方愿意批准一些交易，尽管同时将加强行业审查。
据外媒报道，Epic诉苹果的垄断诉讼将于下月开始。今日，两家公司的主要论点都已公布，根据法院的裁量权，这些论点已有所删减。在基本事实达成一致后，两家公司将会就它们各自的立场开战，而它们的CEO很可能都会站在出席（虚拟）作证。Epic的主要论点是--苹果对应用市场的控制以及30%的标准费用构成了反竞争行为，这家公司必须受到反垄断法的监管。苹果则否认了垄断的指控，这家公司指出其在整个市场都面临着巨大的竞争，而不仅仅是
4 月 11 日消息，据国外媒体报道，美国参议员周五表示，苹果已经决定不在美国参议院小组委员会关于移动应用商店相关反垄断问题的听证会上作证，称其“不可接受”。
彭博社报道称，美国联邦贸易委员会（FTC）正在放弃针对高通的反垄断诉讼。美国联邦贸易委员会不会寻求最高法院对2020年联邦上诉法院的裁决进行审查，该裁决认为高通的许可做法是公平的，并且不具有垄断性质。
周一股市开盘，阿里巴巴港股大涨，截至发稿时，股价上涨将近8%，目前市值5.1万亿港元。4月10日，阿里巴巴被国家市场监督管理总局处罚。根据《反垄断法》第四十七条、第四十九条规定，综合考虑阿里巴巴集团违法行为的性质、程度和持续时间等因素，2021年4月10日，市场监管总局依法作出行政处罚决定，责令阿里巴巴集团停止违法行为，并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款，计182.28亿元。4月10日上午，阿里巴巴官方公告?
今日，阿里巴巴港股开盘大涨5.5%，顺丰开盘继续大跌超5%，腾讯控股微跌0.73%，百度跌近2%，京东集团微跌0.32%。4月10日，市场监管总局对阿里巴巴“二选一”行为处以行政处罚，并罚款其2019年中国境内销售额的4%，计182.28亿元。
该委员会正在调查苹果和谷歌两家公司的竞争问题和应用程序开发商担忧的问题。参议员Amy Klobuchar和参议员Mike Lee在致苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）的信中表示，苹果对其设备上应用的控制和权力值得「全面和公平的审查」。 超过一半的互联网流量来自手机，其用户依靠移动应用来获取在线内容和服务——绝大多数移动应用都是从苹果的App Store或谷歌的Play Store下载的。
【TechWeb】4月11日消息，据国外媒体报道，美国参议员周五表示，苹果已经决定不在美国参议院小组委员会关于移动应用商店相关反垄断问题的听证会上作证，称其“不可接受”。应用开发商一直对iPhone和iPad上的苹果App Store、以及Android设备上的谷歌Play Store十分不满，指责这些应用商店通过要求一定的收入分成和设置严格的包含规则等进行垄断。小组委员会听证会计划于四月末召开，参议员表示，甚至还与参议院工作人员就谁将代表苹
据澳洲Gizmodo报道，澳大利亚一名法官裁定，Epic在澳大利亚对苹果的诉讼将暂时中止，因为双方正在为美国的诉讼大战做准备。苹果曾要求澳法院永久中止在澳大利亚的诉讼，认为美国和澳大利亚的案件非常相似，应该在美国的原管辖区裁决。两家公司争夺的是Epic的大逃杀游戏《堡垒之夜》，以及苹果收取的分成。8月，Epic建立了自己的游戏内支付系统，规避了苹果的App Store支付，避免了苹果对App Store上架的应用收取30%的佣金。随后，?
美国联邦贸易委员会（U.s.Federal Trade Commission）反驳了Facebook关于反垄断诉讼毫无价值的说法。去年12月，有两起针对Facebook的诉讼，声称Facebook从事反竞争行为。Facebook已经请求法院驳回，但联邦贸易委员会（FTC）以一份声明予以回击。
昨天，市场监管总局公布了依法对互联网领域十起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，共计对十二家企业分别处以50万元罚款。
李先生通过某外卖平台购买价值500元的外卖食品，在用餐过程中发现食物中有头发，遂以买卖合同纠纷为由起诉外卖平台，要求退还餐费500元，支付10倍赔偿5000元，并赔偿其维权的合理支出。
北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 2021 年 3 月 30 日， 和利时自动化科技有限公司（纳斯达克证券代码：HOLI）（“公司”）发布截至 2020..
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4月10日,演员王耀庆在抖音开启带货首播,这也是抖音电商“超级星推官”营销IP项目的首场直播活动。据悉,“超级星推官”是平台首个以“明星”为核心..
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