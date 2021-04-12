又一家！外卖平台食派士涉嫌垄断被罚116.86万元

据外媒报道，Epic诉苹果的垄断诉讼将于下月开始。今日，两家公司的主要论点都已公布，根据法院的裁量权，这些论点已有所删减。在基本事实达成一致后，两家公司将会就它们各自的立场开战，而它们的CEO很可能都会站在出席（虚拟）作证。Epic的主要论点是--苹果对应用市场的控制以及30%的标准费用构成了反竞争行为，这家公司必须受到反垄断法的监管。苹果则否认了垄断的指控，这家公司指出其在整个市场都面临着巨大的竞争，而不仅仅是