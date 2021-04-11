兰陵美酒郁金香玉碗盛来琥珀光中的郁金香指的是 4.11蚂蚁庄园最新答案

2021年4月11日，今天是周日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古代历史知识的，问题是“兰陵美酒郁金香玉碗盛来琥珀中光的郁金香指的是什么?”这个问题还是比较冷门的，很多人都不知道这个代表的是什么，下面就来为大家科普一下正确的答案。

兰陵美酒郁金香玉碗盛来琥珀中光的郁金香指的是 4.11蚂蚁庄园最新答案

今天问题：“兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光”中的“郁金香”指的是?

A、一种香草的香气

B、一种花的名字

今日答案:一种香草的香气

解析:“兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。但使主人能醉客，不知何处是他乡。”李白在《客中作》一诗中盛赞兰陵酒色香味俱佳，竟一扫作客他乡之愁，醉而忘返了。这里的郁金香是指一种香草的香气，古人用以浸酒，浸后酒色金黄。

李白于天宝初年（注:天宝年间为742年——756年）长安之行以后，移家东鲁。这首诗作于东鲁兰陵，而以兰陵为“客中”，则应为诗人入京前(开元年间）的作品。在繁荣的社会背景中，李白更是重友情，嗜美酒，爱游历祖国的河山景致。这些，在他的心中都充满了美丽。这首诗表现了李白豪放不羁的个性和盛唐的繁荣景象。

这首诗一反游子羁旅乡愁的古诗文传统，抒写了诗人身虽为客，却乐而不觉身在他乡的乐观情感。