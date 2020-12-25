Levels.fyi发布2020年度程序员收入报告，字节跳动成唯一上榜中国公司

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:Levels.fyi成立于2017年，是一个关于美国科技公司的数据收集网站，主要是针对不同科技公司职位等级转换和薪酬比较。日前，Levels.fyi发布了2020年度程序员收入报告。

Levels.fyi收集了一整年的数据情况，并根据级别和地点对各公司的薪酬进行了深入研究。报告中的薪酬数字反映了程序员的平均收入水平，包括工资、股票和奖金。

在入门级工程师中，工资收入最高的公司是Lyft，平均薪资23万美元。ROBLOX排名第二，平均薪资超22万美元。Stripe，Airbnb并列第三，平均薪资超21万美元。

榜单中的前五家公司程序员平均薪资都超过了20万美元，而其余三家平均薪资也接近20万美元。

而工程师职位，工资收入最高的是Airbnb，平均薪资为29.5万美元;其次是Pinterest和box，平均薪资分别为29.4万美元和29美元。

字节跳动排名第7，平均薪资 26 万美元成为唯一上榜的中国公司。数据显示，该公司高级工程师、主管工程师的平均薪资分别达到了 40 万美元和49. 3 万美元，在全球的科技公司中名列前茅。

从地域分布上看，美国程序员全球收入最高的地区旧金山，其次是西雅图和纽约。从全球范围上看，程序员收入最高的地区是瑞士苏黎世，平均薪资达21.1万美元;其次是以色列首都特拉维夫和加拿大温哥华。北京排名第十，平均薪资达10万美元。

Levels.fyi表示，受新冠疫情的影响，全球各大行业在今年3月出现了急剧转变，目前，市场已经逐步复苏。虽然很多人失去了工作，但从全球的薪资水平来看，它依然保持稳定增长的趋势。

Levels.fyi预测，2020年将对员工薪酬产生更长远的影响，大多数公司也对员工的薪酬做出了调整。尽管这一年非常艰难，但各大行业依然在朝着好的趋势发展。未来，Levels.fyi也会为大家提供更多的数据，希望为大家提供更多的帮助。