华为发布nova8系列手机 搭载麒麟985处理器售价3299元起

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华为发布nova8系列手机 搭载麒麟985处理器售价3299元起

2020-12-23 16:29 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月23日 消息:今日下午，华为举办发布会正式发布nova8系列、华为畅享20SE三款新品手机。

华为nova8系列搭载麒麟985 5G SoC芯片，支持66W华为超级快充。并配备超导热石墨烯散热技术，而nova8Pro还配备了VC液冷散热器。并且nova8系列后置均采用星耀环镜头组设计。配色方面，全系有幻彩星辉8号色、普罗旺斯、绮境森林、亮黑色可选。

其中，华为nova8Pro，采用80°超曲环幕屏设计，6.72英寸 FHD + 分辨率显示屏，120Hz高刷新率屏幕，10bit色深，10.7亿色显示，机身薄至7.85mm，重量仅184g。

摄像方面，华为nova8Pro搭载前置Vlog视频双镜头，支持3200万超广角视频镜头+1600万人像镜头，以及前后双景录像2.0功能，前置视角更大，画面更稳定。后置 6400万像素主摄像头（f/1.8）+800万像素超广角摄像头 + 微距镜头 + 景深镜头。

QQ截图20201223160356.jpg

而华为 nova8采用6.57英寸 FHD + 分辨率双曲面显示屏，支持90Hz 刷新率和240Hz 触控采样率。前置3200万像素自拍镜头，后置 6400万像素主摄像头（f/1.9）+800万像素超广角摄像头 + 微距镜头 + 景深镜头。

QQ截图20201223160405.jpg

售价方面，华为 nova8 ：8+128GB 版本售价3299元，8+256GB 版本售价3699元。

华为 nova8 Pro ：8+128GB 版本售价3999元，8+256GB 版本售价4399元。

上述两款手机将于10月23日 16:08开启预约，12月30日正式开售。

QQ截图20201223162544.jpg

华为畅享20SE采用6.67英寸全高清大屏，2400x1080分辨率，屏占比达90.3%，像素密度达394PPI。续航方面，配备5000mAh大电池，支持22.5W华为超级快充。

摄像方面，华为畅享20SE后置AI三摄，4800万像素的主摄像头+800万像素的超广角+200万像素的微距镜头。

售价方面，4GB+128GB版售价1299元，8GB+128GB版售价1499元，有晨曦金、绮境森林、幻夜黑三种颜色可选，将于2021年1月8日预售，1月15日正式开售。

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