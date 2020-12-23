华为发布nova8系列手机 搭载麒麟985处理器售价3299元起

在生活中，许多事情看起来是那么稀松平常，像是了解眼前事物的用途、看一部电影、为自己拍一张照片、购物后用手机付款……这些对我们来说自然而然的经历，对身体存在障碍的特殊群体而言，却可能是可望而不可即的体验。如何帮助特殊群体勇敢跨出家门，享受和普通人一样“稳稳的幸福”？关于这点，华为EMUI一直在努力——从EMUI 5.1的Talkback功能正式上线，到历经多次迭代增添了多个便捷功能的的EMUI 11，可以说如今搭载着EMUI 11的