真香警告！拼多多百亿补贴iPhone 12/12 mini新低价直降1000元

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真香警告！拼多多百亿补贴iPhone 12/12 mini新低价直降1000元

2020-12-19 15:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日消息:继本月初iPhone12 全系登录拼多多百亿补贴专区后，今天拼多多百亿补贴苹果专区继续扩大优惠额度，据拼多多百亿补贴苹果专场页面显示，iPhone12 券后价 5299 元起（64GB），iPhone12 mini券后价 4499 元起（64GB），比苹果官网直降 1000 元。

苹果手机，iPhone12 (3)

除了iPhone12 和iPhone12 mini外，iPhone12 Pro券后价 7999 元起（128GB），iPhone12 Pro Max卷后价 8599 元起（128GB），比苹果官网分别直降 500 元、 700 元。

iPhone12 与 iPhone12 Pro 均采用6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，iPhone12 mini 则采用5.4 英寸屏幕，iPhone12 Pro Max 采用6.7 英寸屏幕。搭载 A14 仿生芯片，采用超瓷晶面板，拥有4 倍抗跌落能力，在6 米深的水下停留时间最长可达30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。

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iPhone12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达30 fps，拥有2 倍光学变焦范围。iPhone12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达60 fps，拥有4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。

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