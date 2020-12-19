真香警告！拼多多百亿补贴iPhone 12/12 mini新低价直降1000元

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日消息:继本月初iPhone12 全系登录拼多多百亿补贴专区后，今天拼多多百亿补贴苹果专区继续扩大优惠额度，据拼多多百亿补贴苹果专场页面显示，iPhone12 券后价 5299 元起（64GB），iPhone12 mini券后价 4499 元起（64GB），比苹果官网直降 1000 元。

除了iPhone12 和iPhone12 mini外，iPhone12 Pro券后价 7999 元起（128GB），iPhone12 Pro Max卷后价 8599 元起（128GB），比苹果官网分别直降 500 元、 700 元。

iPhone12 与 iPhone12 Pro 均采用6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，iPhone12 mini 则采用5.4 英寸屏幕，iPhone12 Pro Max 采用6.7 英寸屏幕。搭载 A14 仿生芯片，采用超瓷晶面板，拥有4 倍抗跌落能力，在6 米深的水下停留时间最长可达30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。

iPhone12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达30 fps，拥有2 倍光学变焦范围。iPhone12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达60 fps，拥有4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。